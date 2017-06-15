Физики нашли тайную часть в рукописи времен Первого храма Израиля

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Израильские физики смогли расшифровать одну из самых древних библейских рукописей времен Первого храма, обнаружив в ней тайную или затертую часть, которую историки не замечали более полувека с момента открытия этих текстов, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"Лицевую часть этих текстов наши коллеги-историки достаточно давно и хорошо изучили, а на их обратную часть они не обращали внимания, считая ее пустой. Используя мультиспектральные системы фотосъемки, наш коллеги Михаил Кордонский заметил, что на обороте манускрипта присутствуют какие-то буквы и знаки. К нашему большому удивлению, там оказалось три новых строчки текста", — рассказывает Ари Шаус (Arie Shaus) из университета Тель-Авива (Израиль).

Эти рукописи, как объясняет ученый, были найдены более 50 лет назад при раскопке в древней крепости Тель-Арад на юге Израиля, на границе пустыни Негев и Иудейской пустыни. Они были захоронены в почве, как показал радиоуглеродный анализ, примерно в 650 году до нашей эры, что делало их современниками вавилонского царя Навуходоносора и свидетелями последних дней Первого храма Израиля и независимых иудейских царств.

Древнейшие иудейские тексты, в отличие от древнеегипетских и древнекитайских манускриптов, были записаны не на бумаге, а на обожженных глиняных табличках, на которые писцы времен царей Соломона и Давида наносили текст при помощи чернил. Это отличало их от шумерских и ассирийских глиняных табличек, на которых текст был выдавлен при помощи стилуса, и является их главным недостатком по сравнению с другими древними текстами.

Дело в том, как объясняют Шаус и его коллеги, что текст с этих табличек исчезает очень быстро при неправильном хранении, из-за чего манускрипт из Тель-Арада практически полностью исчез всего через 20 лет хранения в музее. Те данные, которые археологи смогли получить за два десятилетия изучения этих табличек, позволяют говорить о том, что на них записана информация о неких финансовых транзакциях и торговле вином, мукой и маслом.

Израильские физики решили помочь археологам в деле восстановления текста, получив фотографии табличек в десяти "узких" регионах видимой и инфракрасной части спектра. Получая такие снимки и комбинируя их между собой, ученые надеялись найти утерянные части текста, исчезнувшие в результате воздействия воздуха на краску.

К большой неожиданности ученых, этот прием не только помог им заново прочитать текст на лицевой части табличек, открыв 45 новых букв на их поверхности, но и найти записи на их обратной стороне, о существовании которой историки просто не знали. Этот текст, как отмечают исследователи, мог как просто исчезнуть с таблички сам по себе, так и быть стертым ее обладателем в далеком прошлом.

Подключив к проекту археологов и историков, ученые прочитали содержимое этого "тайного" манускрипта, и обнаружили, что он является продолжением финансовой корреспонденции с лицевой стороны.

"Новый текст начинается с запроса на поставку вина, а также уверений в том, что автор письма поможет адресату, если у того появятся какие-то личные заказы. Он завершается просьбой передать некий товар неназванному лицу и упоминанием того, что сосуд с вином находится в распоряжении человека по имени Ге'алияху", — продолжает физик.

Подобное открытие, как отмечает ученый, должно побудить историков и археологов полностью изучить заново все глиняные таблички, найденные в Израиле в последние годы, так как на их обратной или лицевой стороне может скрываться текст, невидимый для невооруженного глаза человека. Эти записи, как надеются ученые, расширят наши представления о том, как жил Древний Израиль во времена своей независимости.