Астрономы заглянули внутрь огненного "меча" туманности Ориона

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Астрономы получили новые фотографии центральной части туманности Ориона, крупнейших звездных яслей Галактики, и обнаружили внутри них гигантское облако аммиака длиной в 50 световых лет, похожее по форме на изогнутый меч, говорится в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal.

"Мы до сих пор далеко не полностью понимаем то, как облака газа "схлопываются" и формируются новые звезды нашей Галактики. Аммиак в этой туманности и в других звездных яслях помогает нам следить за движением этих плотных облаков звездных "стройматериалов" и измерять их температуру. Это крайне важно для определения того, являются ли их нити стабильными или они сжимаются и превращаются в звезды", — рассказывает Рэйчел Фризен (Rachel Friesen) из университета Торонто (Канада).

Туманность, или облако Ориона представляет собой одни из самых крупных "звездных яслей" в Галактике. Оно расположено в примерно 1500 световых годах от Земли и занимает несколько сотен световых лет. Здесь формируются десятки и сотни молодых светил, некоторые из которых обладают достаточно необычным обликом и свойствами, чтобы привлечь внимание ученых.

Фризен и ее коллеги по проекту GAS, в рамках которого ученые следят за движением молекул аммиака и других газов внутри туманности Ориона, изучали один из самых активных регионов этих "звездных яслей" – пояс Гулда. Он представляет собой цепочку из нескольких молодых звезд и скоплений газа, внутри которых, как считают астрономы, прямо сегодня формируются зародыши светил.

Используя радиотелескоп GBT и инфракрасный телескоп WISE, ученые смогли получить трехмерные карты распределения аммиака и других нейтральных газов по этому поясу, понять, с какой скоростью он движется, и измерили его температуру. Благодаря этим замерам команда Фризен смогла найти десятки ранее неизвестных зародышей звезды и сгустков газа, которые в ближайшем будущем превратятся в новые гигантские светила.

Пока ученым удалось получить снимки лишь небольшой части пояса Гулда и других регионов туманности Ориона. В ближайшее время они планируют продолжить наблюдения и собрать снимки, которые в совокупности будут покрывать крупный регион "звездных яслей" размерами в 1200 на 1200 световых лет.