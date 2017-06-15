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РИА Наука
РИА Наука

Ученые нашли следы массового таяния ледников на поверхности Антарктиды

13:1815.06.2017
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© Julien Nicolas/OSUКарта ледников Западной Антарктиды, таявших прошлым летомКарта ледников Западной Антарктиды, таявших прошлым летом
© Julien Nicolas/OSU

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Огромные участки ледников в Антарктике, сопоставимые по площади с Францией, таяли не только "снизу", но и на поверхности в разгар прошлогоднего лета, обнаружили ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature Communications.

"Следы этого таяния остаются незаметными для спутников, так как снег на поверхности льдов вбирает в себя эту воду и играет роль буфера, препятствующего формированию талых озер и потоков воды, которые могут встречаться на некоторых антарктических ледниках. С другой стороны, мы пока не можем исключить того, что "открытая" вода все же где-то может появляться", — рассказывает Жульен Николас (Julien Nicolas) из университета Огайо (США).

Ежегодно ледовый щит Антарктиды теряет до 2,8 тысячи кубокилометров льда, и в последнее десятилетие ледовый покров сокращается все быстрее и быстрее. Долгое время считалось, что это происходит из-за ускоренного формирования айсбергов, однако американские климатологи в июне 2013 года выяснили, что чуть больше половины от объема "исчезнувших" льдов было растоплено теплыми течениями, омывающими подводную часть ледового щита Антарктики через своеобразные каналы-"реки", у подножия ледников.

Озера и реки в Антарктиде, съемка со спутника НАСА
© NASA
Ученые нашли в Антарктиде сотни рек и озер из талой воды

Николас и его коллеги выяснили, что таяние антарктических льдов идет не менее быстро и на их поверхности, наблюдая за состоянием ледников на западе Антарктиды, самой уязвимой части ее ледового покрова, в декабре 2015 – январе 2016 года, в разгар лет в южном полушарии Земли.

Эти наблюдения, как рассказывают ученые, они вели не при помощи спутников, а специальных мобильных метеостанций, установленных по всей площади ледника Росса. Изначально, по словам Николаса, его команда изучала не то, как тают ледники, а следила за тем, как облака влияют на количество солнечного тепла, достигающего поверхности Антарктиды.

© Фото : Colin Jenkinson, Australian Bureau of MeteorologyМобильная антарктическая станция AWARE
© Фото : Colin Jenkinson, Australian Bureau of Meteorology
Мобильная антарктическая станция AWARE

Им удалось открыть более интересный и тревожный тренд – оказалось, что ледники площадью в примерно 770 тысяч квадратных километров начали таять не только снизу, у подошвы ледового покрова, но и "сверху", на границе между воздухом и льдами.

Ледник в Западной Антарктике, под которым скрывается гигантская трещина
© Фото : NASA/Michael Studinger
Ученые открыли сеть гигантских трещин подо льдами Антарктики

Причиной этого массового таяния ледников, как предполагают ученые, было усиление Эль-Ниньо, климатического феномена в тропической части Тихого океана, связанного с характером движения течений. Активизация Эль-Ниньо приводит к росту температур в умеренных и приполярных широтах благодаря активизации переноса теплого воздуха из экваториальных регионов планеты в приполярные области, и его необычно яркий характер в 2015 и 2016 годах считается сегодня одной из главных причин аномальной жары в России и в других странах.

Как отмечает Николас, масштабы таяния, связанного с Эль-Ниньо, на самом деле были достаточно скромными – его действию мешали необычно сильные западные ветра, охлаждавшие ледник Росса и другие регионы западной Антарктики. В будущем, "сильное" Эль-Ниньо будет возникать все чаще и чаще, и большая часть этих эпизодов не будет совпадать с усилением западных ветров, что еще больше ускорит таяние ледников на поверхности.

Трещина, возникшая в результате раскола Западного ледового щита Антарктиды у его подножья
© Фото : NASA/Nathan Kurtz
Льды на западе Антарктиды раскололись изнутри, заявляют ученые

Если эти ледники в ближайшее время полностью разрушатся, то уровень моря, как считают ученые, может вырасти на примерно три метра и достичь значений, характерных для последнего межледникового периода, который закончился 125 тысяч лет назад.

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