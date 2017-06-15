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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: для понимания эмоций необходимо взаимодействие полушарий мозга

14:0515.06.2017
(обновлено: 14:11 15.06.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаМозолистое тело внутри мозгаМозолистое тело внутри мозга
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сотрудники факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова изучили поведение и социальные навыки у людей с патологией мозолистого тела — сплетения нервных волокон, которые соединяют правое и левое полушария головного мозга. Результаты своей работы ученые доложили на международной конференции 25th European Congress of Psychiatry.

Карта коры мозга, составленная учеными
© Фото : Matthew Glasser, Eric Young
Нейрофизиологи составили первую точную карту коры мозга
Сейчас особый интерес у нейропсихологов вызывает зависимость поведения человека от качества межполушарного взаимодействия, которое обеспечивается в первую очередь мозолистым телом. Родители детей с агенезией (врожденной недоразвитостью) этого органа сообщали о плохих социальных навыках своих детей, об эмоциональной незрелости и бедной эмоциональной коммуникации, недостаточной социальной компетентности, недочетах планирования. Это заметно влияло на повседневную жизнь детей. В итоге такая патология обычно становится причиной социальной и эмоциональной изоляции, приводящей к обедненности самопонимания. Авторы работы показали, что у таких больных снижены показатели социального понимания, интерпретации пословиц и неоднозначных стимулов, социальной логики и самоощущения. Кроме этого наблюдались поведенческие отклонения или даже психопатология.

"В своем пилотном эксперименте мы попытались оценить важную составляющую социальной коммуникации и поведения в целом лиц с патологией мозолистого тела — способность оценивать эмоциональное состояние другого человека", — рассказала Мария Ковязина, автор работы, доктор психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова.

В ходе исследования ученые использовали компьютерную методику для оценки способности к распознаванию эмоций по изображению лица. Испытуемым предъявлялись 14 изображений лицевой экспрессии, три из которых были гримасами. Изображенные на картинках эмоции соответствовали базовым эмоциям: радость, страдание, отвращение, интерес, стыд, презрение, страх, а гримасы не несли эмоциональной нагрузки. После предъявления каждого изображения испытуемый должен был заполнить анкету, в которой нужно было оценить изображение по 24 прилагательным-характеристикам, каждому из которых придавался "вес" от 1 до 6. Кроме этого, в ходе работы авторы оценивали эмоциональный интеллект собеседника и использовали специальные видеосюжеты для оценки эмоционального состояния другого человека.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаКарточки для тестирования эмоций
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Карточки для тестирования эмоций

В отличие от здоровых, пациенты не различали гримас, — только в одном случае больной указал, что на одной из фотографий изображена не эмоция, а гримаса. Испытуемые с патологией мозолистого тела ошибочно опознавали эмоциональные состояния героев сюжетов как по визуальным, так и по акустическим характеристикам экспрессии.

Нейроны в головном мозге человека
© Fotolia / SSilver
Ученые описали уникальный случай восстановления деятельности мозга билингва
Таким образом, можно предположить, что больные с врожденной патологией мозолистого тела не накапливают опыта в процессе общения, а больные с приобретенной патологией не могут им воспользоваться, так как затруднено его извлечение.
"Наше исследование продемонстрировало проблемы с пониманием эмоций у пациентов с нарушенным межполушарным взаимодействием. Необходим более детальный синдромный анализ всех наблюдаемых особенностей психики при патологии мозолистого тела. Бедность межполушарной интеграции является слишком общим механизмом для объяснения выявленных симптомов. Совокупность этих данных однозначно убеждает: трудности в сфере социальных навыков, эмоциональной коммуникации, дефицит в понимании коммуникативных замыслов другого, юмора, метафор, сарказма могут быть характерны не только для больных с поражениями лобных отделов и правого полушария головного мозга, но и для больных с различной патологией мозолистого тела, что требует дальнейшей экспериментальной проверки", — заключила Мария Ковязина.
Работа выполнена в соавторстве с учеными из ФГБНУ Научный центр неврологии.

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