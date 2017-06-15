"Кассини" получил последние фотографии "летнего" Титана

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Зонд "Кассини" получил последние фотографии лета на северном полушарии Титана, запечатлев яркие белые облака в атмосфере самой "землеподобной" луны Сатурна и блестящие темные озера из углеводородов на ее полюсе, сообщает НАСА.

На данный момент Титан является единственным известным в Солнечной системе, помимо Земли, небесным телом с водоемами на поверхности планеты. За 12 лет работы на орбите Сатурна, зонд НАСА "Кассини" и спускаемый модуль "Гюйгенс" обнаружили десятки озер, рек и даже морей на Титане, а также открыли загадочные временные острова, периодически исчезающие и появляющиеся на поверхности морей.

Точный химический состав этих озер, предположительно заполненных углеводородами, оставался тайной до прошлого года, когда ученые впервые оценили содержимое Лигеи, крупнейшего моря Титана, используя радар "Кассини". Его "воды", как оказалось, полностью состоят из метана, дно покрыто экзотической слизью из соединений азота, а берега представляют собой углеводородные болота.

День летнего солнцестояния на Сатурне и наступление лета на северном полюсе Титана, где расположены эти водоемы, позволили "Кассини" получить новую порцию высококачественных снимков поверхности этой луны планеты-гиганта.

Используя специальные фильтры, позволяющие "отсеять" видимое и инфракрасное излучение углеводородной дымки в атмосфере Титана, мешающей наблюдениям за ее поверхностью, ученые смогли сфотографировать не только озера на его полюсе, но и белые метановые облака в его атмосфере.

Эти фотографии были получены 12 июня, в момент максимального сближения "Кассини" с Титаном, когда зонд находился на расстоянии в примерно 500 тысячах километров от луны Сатурна. Их изучение, как надеются ученые, поможет нам понять, что сближает Титан с Землей и с Марсом, и как работает климат и погода этого крупного члена свиты "властелина колец".