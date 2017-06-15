Зонд НАСА зафиксировал десятки пожаров у озера Байкал

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Зонд Terra получил новые фотографии окрестностей озера Байкал, на которых можно увидеть очаги десятков крупных лесных пожаров, вспыхнувших после серии гроз, сообщает сайт НАСА.

Как показывают снимки, полученные камерой MODIS на борту зонда Terra, на этой неделе в окрестностях озера Байкал вспыхнуло около тридцати новых очагов лесных пожаров, большая часть которых находится на территории Бурятии.

Их источником, как считают климатологи НАСА, являются молнии, которые могли попадать в деревья и вызывать возгорания в ходе серии недавних гроз, охвативших Восточную Сибирь и Дальний Восток. Это отличает эти вспышки пожаров от серии мощных возгораний в начале и конце лета 2015 года, когда человек сыграл существенную роль в развитии пожаров.

Что интересно, многие из этих очагов пожаров находятся на еще заснеженных берегах Байкала и в покрытых снегом лесах на севере Бурятии. Это, как считают американские ученые, является одним из главных свидетельств того, что пожары возникли из-за молний, а не каких-то других природных причин, таких как засухи или сильная жара.