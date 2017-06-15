Китай запустил рентгеновский космический телескоп для изучения черных дыр

ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай в четверг запустил в космос свой первый рентгеновский космический телескоп Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT), который будет наблюдать за черными дырами, сообщает агентство Синьхуа.

Телескоп был выведен на орбиту на высоту 550 километров над Землей с помощью ракеты-носителя "Великий поход-4В", пуск который осуществили в 11.00 по местному времени с космодрома Цзюйюань в пустыне Гоби.

Ранее главный научный сотрудник телескопа при Китайской академии наук Чжан Шуаннань говорил, что космический телескоп обладает уникальными возможностями по наблюдению за высокоэнергичными космическими объектами, такими как черные дыры и нейтронные звезды. Китайские ученые надеются с его помощью разгадать такие тайны, как эволюция черных дыр и сильные магнитные поля нейтронных звезд.

По словам ученого, китайский космический телескоп по сравнению с другими иностранными рентгеновскими спутниками обладает большей зоной обнаружения, более широким диапазоном энергий и полем зрения. HXMT будет работать на широком энергетическом диапазоне 1-250 кэВ и сможет выполнять задачи, которые раньше требовали наличия нескольких спутников.