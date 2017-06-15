ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Российские ученые определили принцип лазерного лечения варикоза, который может упростить и удешевить эту медицинскую технологию, сообщает Дальневосточный федеральный университет.

"Кипение крови от использования лазерного излучения является главным фактором успешного лечения варикозного расширения вен у человека. К такому выводу пришла группа российских исследователей с участием доцента Школы биомедицины ДВФУ Артема Киселева. По мнению ученых, дальнейшее изучение этого процесса поможет упростить медицинскую технологию и сделать ее более дешевой для населения", — говорится в сообщении.

По словам Киселева, варикоз лечат лазером уже около 20 лет, но физический принцип этого метода до конца не был ясен. "Наши исследования показали, что эндотелий повреждается из-за температурного воздействия на кровь. Кипящая кровь создает объемные горячие струи, из-за которых стенка вены начинает закрываться", — отметил ученый.

Сейчас большинство флебологов работают на специальном оборудовании, которое обрабатывает вены лазером с циркулярным световодом. Если дальнейшие исследования подтвердят выводы ученых, то для этой процедуры можно будет использовать более простые и дешевые торцевые световоды.

В работе также приняли участие ученые Российской академии наук — сотрудники Института фотонных технологий (Москва), Института проблем химической физики (Черноголовка), Тихоокеанского океанологического института (Владивосток) и других исследовательских организаций.