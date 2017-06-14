США
14.0614 июня20:15МСК
USD57.03+0.12
EUR63.95+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

МГУ вошёл в топ-30 лучших университетов мира по версии THE

18:1014.06.2017
(обновлено: 20:02 14.06.2017)
0160
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВид на Главное здание МГУ на Воробьевых горахВид на Главное здание МГУ на Воробьевых горах
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

 

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Британская компания Times Higher Education опубликовала репутационный рейтинг World Reputation Rankings 2017. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова – единственный российский вуз, вошедший в топ-100 лучших университетов мира занял 30 позицию второй год подряд. Как отметили составители рейтинга, МГУ в этом году обошёл такие престижные западные вузы, как университет Эдинбурга (University of Edinburgh), университет Вашингтона (University of Washington) и Мюнхенский университет (LMU Munich).

Здание национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МИФИ вошел в сотню лучших вузов THE по физике
Репутационный рейтинг THE впервые был опубликован в 2011 году. В рейтинг входят 100 вузов мира с лучшей репутацией. Этот параметр оценивают с помощью опросов, в которых участвуют наиболее авторитетные ученые из разных научных областей. В опросе для рейтинга 2017 года приняли участие 10 556 ученых из 137 стран мира. На момент опроса их средний стаж в области науки составлял 18 лет. Ученые отвечали на две группы вопросов: одна из них касалась учебной деятельность вузов, другая — научно-исследовательской. Место в рейтинге зависело от того, сколько ученых называли какой-либо вуз лучшим в известной им области.

 

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкРектор московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Ректор московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий

 

"Московский университет в очередной раз подтвердил высокий статус ведущего мирового университета, заняв 30 место в списке лучших университетов мира по версии престижного рейтинга THE, — говорит ректор МГУ, академик Виктор Садовничий. – Все это благодаря ежедневной высокопрофессиональный работе профессорско-преподавательского состава, реализации крупнейших образовательных, научных и инфраструктурных проектов в России и за рубежом.

Академики Ткачук, Скулачев и Кирпичников на лекции в МИА Россия Сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Ноев ковчег: зачем МГУ создает биологическую "палату мер и весов"
Среди таких глобальных проектов хотелось бы особо выделить банк-депозитарий живых систем "Ноев ковчег", где ведётся работа с материалом всех возможных типов — от отдельных биологических молекул до целых живых организмов. Наши учёные продолжают успешное сотрудничество в рамках международной коллаборации LIGO, впервые зарегистрировавшей гравитационные волны. Активно ведётся работа в рамках программы "Зелёный свет" по созданию и поддержке новых лабораторий для молодых учёных. Для продвижения в зарубежных странах программ обучения русскому языку и для координации межуниверситетского сотрудничества МГУ проводит систематическую работу по открытию научно-образовательных центров "Ломоносов" на базе университетов-партнеров. За последние два года были открыты центры в университетах Ирана, Китая, Словении, Ливана, Кубы и Италии. В этом году мы набираем студентов на программы бакалавриата и магистратуры в совместный российско-китайский Университет МГУ−ППИ в Шэньчжэне. Всё это — составляющие успеха Московского университета, его прекрасной репутации на международной арене".
Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2017
© РИА Новости, Инфографика
Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2017
Издатель рейтинга THE, — Фил Бети подчеркивает, что Россия демонстрирует уверенное присутствие в рейтинге, несмотря на растущее давление со стороны крупных азиатских брендов. Отличительная особенность рейтинга этого года – подъём Азии, особенно Китая, чьи университеты обогнали западные вузы, включая Имперский колледж Лондона, Пенсильванский и Корнельский университеты. В то время, когда вузы Северной Америки и Европы теряют позиции, Россия обходит престижные западные вузы, такие как Эдинбургский, Вашингтонский и Мюнхенский университеты".

 

 

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена