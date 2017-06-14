МГУ вошёл в топ-30 лучших университетов мира по версии THE

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Британская компания Times Higher Education опубликовала репутационный рейтинг World Reputation Rankings 2017. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова – единственный российский вуз, вошедший в топ-100 лучших университетов мира занял 30 позицию второй год подряд. Как отметили составители рейтинга, МГУ в этом году обошёл такие престижные западные вузы, как университет Эдинбурга (University of Edinburgh), университет Вашингтона (University of Washington) и Мюнхенский университет (LMU Munich).

Репутационный рейтинг THE впервые был опубликован в 2011 году. В рейтинг входят 100 вузов мира с лучшей репутацией. Этот параметр оценивают с помощью опросов, в которых участвуют наиболее авторитетные ученые из разных научных областей. В опросе для рейтинга 2017 года приняли участие 10 556 ученых из 137 стран мира. На момент опроса их средний стаж в области науки составлял 18 лет. Ученые отвечали на две группы вопросов: одна из них касалась учебной деятельность вузов, другая — научно-исследовательской. Место в рейтинге зависело от того, сколько ученых называли какой-либо вуз лучшим в известной им области.

"Московский университет в очередной раз подтвердил высокий статус ведущего мирового университета, заняв 30 место в списке лучших университетов мира по версии престижного рейтинга THE, — говорит ректор МГУ, академик Виктор Садовничий. – Все это благодаря ежедневной высокопрофессиональный работе профессорско-преподавательского состава, реализации крупнейших образовательных, научных и инфраструктурных проектов в России и за рубежом.

Среди таких глобальных проектов хотелось бы особо выделить банк-депозитарий живых систем "Ноев ковчег", где ведётся работа с материалом всех возможных типов — от отдельных биологических молекул до целых живых организмов. Наши учёные продолжают успешное сотрудничество в рамках международной коллаборации LIGO, впервые зарегистрировавшей гравитационные волны. Активно ведётся работа в рамках программы "Зелёный свет" по созданию и поддержке новых лабораторий для молодых учёных. Для продвижения в зарубежных странах программ обучения русскому языку и для координации межуниверситетского сотрудничества МГУ проводит систематическую работу по открытию научно-образовательных центров "Ломоносов" на базе университетов-партнеров. За последние два года были открыты центры в университетах Ирана, Китая, Словении, Ливана, Кубы и Италии. В этом году мы набираем студентов на программы бакалавриата и магистратуры в совместный российско-китайский Университет МГУ−ППИ в Шэньчжэне. Всё это — составляющие успеха Московского университета, его прекрасной репутации на международной арене".Издатель рейтинга THE, — Фил Бети подчеркивает, что Россия демонстрирует уверенное присутствие в рейтинге, несмотря на растущее давление со стороны крупных азиатских брендов. Отличительная особенность рейтинга этого года – подъём Азии, особенно Китая, чьи университеты обогнали западные вузы, включая Имперский колледж Лондона, Пенсильванский и Корнельский университеты. В то время, когда вузы Северной Америки и Европы теряют позиции, Россия обходит престижные западные вузы, такие как Эдинбургский, Вашингтонский и Мюнхенский университеты".