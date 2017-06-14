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РИА Наука
РИА Наука

Рыбаки из Голландии поймали дельфина с двумя головами

14:3514.06.2017
(обновлено: 14:51 14.06.2017)
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© Фото : Online Journal of the Natural History Museum Rotterdam/ Henk TanisДвухголовая морская свиньяДвухголовая морская свинья
© Фото : Online Journal of the Natural History Museum Rotterdam/ Henk Tanis

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Голландские рыбаки случайно поймали в Северном море двухголового дельфина и передали его фотографии ученым, сообщает сайт научно-популярного журнала New Scientist.

"Анатомия китообразных радикально отличается от устройства тела других млекопитающих из-за того, что они адаптированы к жизни в море. Многое из того, что отличает нас от китов и дельфинов, остается неизвестным. Поэтому открытие еще одного случая дицефалии среди китообразных в дополнение к девяти уже изученным дает нам массу новых знаний" — заявил Эрвин Компанье (Erwin Kompanje) из Национального исторического музея Роттердама (Нидерланды).

Личинка червя Schizocardium californicum, у которой есть голова, но нет тела
© Фото : Paul Gonzalez, Hopkins Marine Station
Ученые нашли животное, у которого есть голова и нет тела
В конце мая Хенк Танис и его товарищи рыбачили в Северном море примерно в 30 километрах от берегов Нидерландов. Вытащив сеть из моря, голландцы обнаружили в ней не рыбу, а новорожденную морскую свинью с двумя головами (Phocoena phocoena). 

Этот дельфиненок похож на хорошо знакомых всем сиамских близнецов – у него было две головы, три глаза, и одно тело с "нормальным" комплектом конечностей и органов. Рыбаки испугались находки и выбросили ее в море, посчитав, что подобный "улов" нелегален с точки зрения законов ЕС и Голландии.

Однако перед этим Танис и его товарищи сделали несколько десятков фотографий "сиамского" дельфина, и впоследствии передали их ученым. Описание находки и снимки были опубликованы на этой неделе в журнале DEINSEA.

Червь с двумя головами (сверху), выращенный американскими биологами
© Fallon Durant, Allen Discovery Center at Tufts University
Американские биологи вырастили первого "двуглавого червя"
Как отмечает Компанье, испугались они зря – дельфиненок, судя по фотографиям его неокрепшего хвоста и спинного плавника, умер практически сразу после выхода из утробы матери. Рыбакам не стоило выбрасывать тушу – по словам океанолога, "двухголовые" морские свиньи раньше никогда не встречались, и изучение тела помогло бы понять, почему животное умерло, и какие мутации послужили причиной появления второй головы. 

Открытие интересно еще и по той причине, что подобные нарушения развития крайне редко возникают среди китообразных. Как правило, их самки рождают всего одного детеныша, и механизм появления второй зиготы в их утробе, каким-то образом сливающейся с первой, пока остается загадкой для ученых. Компанье и другие исследователи надеются раскрыть ее по мере обнаружения новых подобных случаев.

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