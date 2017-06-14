Рыбаки из Голландии поймали дельфина с двумя головами

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Голландские рыбаки случайно поймали в Северном море двухголового дельфина и передали его фотографии ученым, сообщает сайт научно-популярного журнала New Scientist.

"Анатомия китообразных радикально отличается от устройства тела других млекопитающих из-за того, что они адаптированы к жизни в море. Многое из того, что отличает нас от китов и дельфинов, остается неизвестным. Поэтому открытие еще одного случая дицефалии среди китообразных в дополнение к девяти уже изученным дает нам массу новых знаний" — заявил Эрвин Компанье (Erwin Kompanje) из Национального исторического музея Роттердама (Нидерланды).

В конце мая Хенк Танис и его товарищи рыбачили в Северном море примерно в 30 километрах от берегов Нидерландов. Вытащив сеть из моря, голландцы обнаружили в ней не рыбу, а новорожденную морскую свинью с двумя головами (Phocoena phocoena).

Этот дельфиненок похож на хорошо знакомых всем сиамских близнецов – у него было две головы, три глаза, и одно тело с "нормальным" комплектом конечностей и органов. Рыбаки испугались находки и выбросили ее в море, посчитав, что подобный "улов" нелегален с точки зрения законов ЕС и Голландии.

Однако перед этим Танис и его товарищи сделали несколько десятков фотографий "сиамского" дельфина, и впоследствии передали их ученым. Описание находки и снимки были опубликованы на этой неделе в журнале DEINSEA.

Как отмечает Компанье, испугались они зря – дельфиненок, судя по фотографиям его неокрепшего хвоста и спинного плавника, умер практически сразу после выхода из утробы матери. Рыбакам не стоило выбрасывать тушу – по словам океанолога, "двухголовые" морские свиньи раньше никогда не встречались, и изучение тела помогло бы понять, почему животное умерло, и какие мутации послужили причиной появления второй головы.

Открытие интересно еще и по той причине, что подобные нарушения развития крайне редко возникают среди китообразных. Как правило, их самки рождают всего одного детеныша, и механизм появления второй зиготы в их утробе, каким-то образом сливающейся с первой, пока остается загадкой для ученых. Компанье и другие исследователи надеются раскрыть ее по мере обнаружения новых подобных случаев.