"Прогресс МС-06" отделился от ракеты и вышел на орбиту полета к МКС

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фотоВид на Землю с борта МКС. Архивное фото

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фотоВид на Землю с борта МКС. Архивное фото

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Запущенный к МКС с Байконура космический грузовик "Прогресс МС-06" отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1а", корабль выведен на расчетную орбиту, сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.

"Отделение состоялось в расчетное время. Специалисты главной оперативной группы управления российского сегмента МКС перешли к управлению кораблем ", — сказал собеседник агентства.

Запущенный в 12.20 мск "Прогресс" после двухсуточной схемы сближения с МКС должен будет пристыковаться к служебному модулю "Звезда" 16 июня в 14.42 мск.

Кроме стандартных грузов – топлива для системы дозаправки, сжатых газов, воды, средств медицинского обеспечения, индивидуальной защиты, санитарно-гигиенического оборудования, бортовой документации, расходных материалов и аппаратуры для проведения экспериментов и контейнеров с рационами питания, на борту корабля находятся наноспутники, подготовленные специалистами ракетно-космической корпорации "Энергия" вместе со студентами и молодыми учеными Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ, Курск).

Спутники будут способны "самоорганизовываться" в группировку и взаимодействовать для проведения экспериментов в открытом космосе.

Аппараты запустят российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос, запланированного на середину августа. С борта космических аппаратов на частоте, доступной для радиолюбителей, с интервалом в три минуты на Землю будут передаваться поздравительные голосовые сообщения на четырех языка — русском, английском, китайском и испанском.

Как сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологический проблем (ИМБП) Александр Агуреев, на борту также находятся соусы "Хрен" и "Аджика" и 10 упаковок колбасок "Пиколини" со вкусом "Пармезан" и 10 упаковок со вкусом "Хамон".