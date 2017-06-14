К МКС запустили космический грузовик "Прогресс МС-06"

Фотография причаливающего космического грузовика Прогресс МС-05 от космонавта Андрея Борисенко. Архивное фотоФотография причаливающего космического грузовика Прогресс МС-05 от космонавта Андрея Борисенко

Фотография причаливающего космического грузовика Прогресс МС-05 от космонавта Андрея Борисенко. Архивное фотоФотография причаливающего космического грузовика Прогресс МС-05 от космонавта Андрея Борисенко

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-06" запущен к МКС на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур, сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.

"Старт состоялся в расчетное время. Отделение космического грузовика от третьей ступени "Союза" ожидается в 12.29 мск", —сказал собеседник агентства.

После отделения грузовика от третьей ступени ракеты-носителя специалисты главной группы управления полетом российского сегмента МКС приступят к управлению аппаратом. Корабль должен будет пристыковаться к служебному модулю "Звезда" 16 июня в 14.42 мск.

Кроме стандартных грузов – топлива для системы дозаправки, сжатых газов, воды, средств медицинского обеспечения, индивидуальной защиты, санитарно-гигиенического оборудования, бортовой документации, расходных материалов и аппаратуры для проведения экспериментов и контейнеров с рационами питания, на борту корабля находятся наноспутники, подготовленные специалистами ракетно-космической корпорации "Энергия" вместе со студентами и молодыми учеными Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ, Курск).

Спутники будут способны "самоорганизовываться" в группировку и взаимодействовать для проведения экспериментов в открытом космосе.

Аппараты запустят российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос, запланированного на середину августа. С борта космических аппаратов на частоте, доступной для радиолюбителей, с интервалом в три минуты на Землю будут передаваться поздравительные голосовые сообщения на четырех языка — русском, английском, китайском и испанском.

Как сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологический проблем (ИМБП) Александр Агуреев, на борту также находятся соусы "Хрен" и "Аджика" и 10 упаковок колбасок "Пиколини" со вкусом "Пармезан" и 10 упаковок со вкусом "Хамон".