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РИА Наука
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К МКС запустили космический грузовик "Прогресс МС-06"

12:2614.06.2017
(обновлено: 12:34 14.06.2017)
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© Фото : Роскосмос/Андрей БорисенкоФотография причаливающего космического грузовика Прогресс МС-05 от космонавта Андрея Борисенко. Архивное фотоФотография причаливающего космического грузовика Прогресс МС-05 от космонавта Андрея БорисенкоФотография причаливающего космического грузовика Прогресс МС-05 от космонавта Андрея Борисенко. Архивное фотоФотография причаливающего космического грузовика Прогресс МС-05 от космонавта Андрея Борисенко
© Фото : Роскосмос/Андрей Борисенко

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-06" запущен к МКС на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур, сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.

Вид с МКС на Землю. Архивное фото
© NASA
"Прогресс МС-06" доставит экипажу МКС аджику, хрен и 20 упаковок колбасок
"Старт состоялся в расчетное время. Отделение космического грузовика от третьей ступени "Союза" ожидается в 12.29 мск", —сказал собеседник агентства.

После отделения грузовика от третьей ступени ракеты-носителя специалисты главной группы управления полетом российского сегмента МКС приступят к управлению аппаратом. Корабль должен будет пристыковаться к служебному модулю "Звезда" 16 июня в 14.42 мск.

Кроме стандартных грузов – топлива для системы дозаправки, сжатых газов, воды, средств медицинского обеспечения, индивидуальной защиты, санитарно-гигиенического оборудования, бортовой документации, расходных материалов и аппаратуры для проведения экспериментов и контейнеров с рационами питания, на борту корабля находятся наноспутники, подготовленные специалистами ракетно-космической корпорации "Энергия" вместе со студентами и молодыми учеными Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ, Курск).

Спутники будут способны "самоорганизовываться" в группировку и взаимодействовать для проведения экспериментов в открытом космосе.

Аппараты запустят российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос, запланированного на середину августа. С борта космических аппаратов на частоте, доступной для радиолюбителей, с интервалом в три минуты на Землю будут передаваться поздравительные голосовые сообщения на четырех языка — русском, английском, китайском и испанском.

Как сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологический проблем (ИМБП) Александр Агуреев, на борту также находятся соусы "Хрен" и "Аджика" и 10 упаковок колбасок "Пиколини" со вкусом "Пармезан" и 10 упаковок со вкусом "Хамон".

Космические новости в фотографиях, май 2017 года
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteНаучная команда "Кассини" опубликовала фотографии колец Сатурна, на которых можно увидеть его тень, постепенно сокращающуюся в длину по мере приближения к сатурнианскому дню весеннего равноденствия.Кольца Сатурна, покрытые его тенью
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Научная команда "Кассини" опубликовала фотографии колец Сатурна, на которых можно увидеть его тень, постепенно сокращающуюся в длину по мере приближения к сатурнианскому дню весеннего равноденствия.
© NASA / ESA, NRAO/AUI/NSF and G. Dubner (University of Buenos Aires)Специалисты НАСА опубликовали самое подробное изображение Крабовидной туманности, также известной как NGC 1952 и Taurus A, послойно собранное из снимков, сделанных в разных диапазонах электромагнитного спектра.Крабовидная туманность
© NASA / ESA, NRAO/AUI/NSF and G. Dubner (University of Buenos Aires)
Специалисты НАСА опубликовали самое подробное изображение Крабовидной туманности, также известной как NGC 1952 и Taurus A, послойно собранное из снимков, сделанных в разных диапазонах электромагнитного спектра.
© Фото : Роскосмос/Олег НовицкийПроверка скафандров и корабля перед возвращением на Землю космонавта Олега Новицкого и Тома Песке.Проверка скафандров и корабля перед возвращением на Землю космонавта Олега Новицкого и Тома Песке
© Фото : Роскосмос/Олег Новицкий
Проверка скафандров и корабля перед возвращением на Землю космонавта Олега Новицкого и Тома Песке.
© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Betsy Asher Hall/Gervasio RoblesЗонд Juno получил первые фотографии колец Юпитера и записал "музыку", возникающую в результате взаимодействия магнитного поля планеты-гиганта с частицами солнечного ветра.Южный полюс Юпитера, покрытый ураганами
© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Betsy Asher Hall/Gervasio Robles
Зонд Juno получил первые фотографии колец Юпитера и записал "музыку", возникающую в результате взаимодействия магнитного поля планеты-гиганта с частицами солнечного ветра.
© NASAСнимок Луны, сделанный с борта Международной космической станции одним из членов экипажа.Снимок Луны снятый с МКС
© NASA
Снимок Луны, сделанный с борта Международной космической станции одним из членов экипажа.
© NASA / ESA, and J. Lotz and the HFF Team (STScI)Ученые опубликовали снимки скопления Abell 370, состоящего из нескольких сотен галактик, связанных взаимной гравитацией. Кластер, расположенный в созвездии Кита, оказался гигантским "естественным" телескопом, через гравитационную линзу которого можно увидеть еще более далекий космос.Скопление галактик Abell 370
© NASA / ESA, and J. Lotz and the HFF Team (STScI)
Ученые опубликовали снимки скопления Abell 370, состоящего из нескольких сотен галактик, связанных взаимной гравитацией. Кластер, расположенный в созвездии Кита, оказался гигантским "естественным" телескопом, через гравитационную линзу которого можно увидеть еще более далекий космос.
© Фото : Twitter/Intl. Space Station‏Американские члены экипажа Международной космической станции астронавты НАСА Пегги Уитсон и Джек Фишер после задержки, связанной с проблемой экипировки Фишера, вышли в открытый космос для технического обслуживания орбитальной станции.Астронавт НАСА Пегги Уитсон во время выхода в открытый космос 12 мая 2017
© Фото : Twitter/Intl. Space Station‏
Американские члены экипажа Международной космической станции астронавты НАСА Пегги Уитсон и Джек Фишер после задержки, связанной с проблемой экипировки Фишера, вышли в открытый космос для технического обслуживания орбитальной станции.
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© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Matrà/M. A. MacGregor
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© Фото : ESA/Hubble & NASA
Космический телескоп Хаббл сфотографировал туманность Sh2-308, которая окружает звезду EZ, входящую в созвездие Большого пса. Звезда окружена пузырями из газа, образованными в результате излучения интенсивной радиации в окружающее пространство.
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© Фото : NASA, ESA, C. Kiss (Konkoly Observatory), and J. Stansberry (STScI)
Ученые выяснили, что карликовая планета 2007 OR10, третий по размерам объект пояса Койпера после Плутона и Эриды, вращается вокруг Солнца не одна, а в компании небольшой луны диаметром в 250-350 километров.
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НАСА опубликовало снимок зонда "Кассини", на котором виден северный полюс спутника Сатурна Энцелада, покрытый большим количеством кратеров. Это обстоятельство указывает на то, что он не обновлялся на протяжении довольно долгого периода времени.
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© Фото : Роскосмос
Российские космонавт Олег Новицкий, находясь на борту МКС, присоединился к акции "Бессмертный полк". "Мои дедушка и бабушка Новицкие Иван Игнатьевич и Анна Игнатьевна. Дедушка Ваня партизанил, а потом воевал в частях регулярной армии, был тяжело ранен. Бабушка тоже была в партизанском отряде", - сообщил космонавт.
© Фото : ESO/Y. BeletskyЯсная погода позволила сделать специалистам Европейской южной обсерватории Паранал в Чили сверхчеткий снимок Луны и Венеры.Снимок Луны и Венеры, сделанный в Паранальской обсерватории в Чили
© Фото : ESO/Y. Beletsky
Ясная погода позволила сделать специалистам Европейской южной обсерватории Паранал в Чили сверхчеткий снимок Луны и Венеры.
© Фото : Роскосмос/Фёдор ЮрчихинКосмонавт Федор Юрчихин с борта МКС сфотографировал российские космические корабли "Союз" и "Прогресс" на фоне Земли.Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
Космонавт Федор Юрчихин с борта МКС сфотографировал российские космические корабли "Союз" и "Прогресс" на фоне Земли.
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