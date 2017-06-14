Ученые выяснили, откуда взялись недавние следы воды на Марсе

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Загадочные свежие следы воды на поверхности Марса, найденные в последние годы спутниками НАСА, возникли в результате таяния льдов на кромках крупных марсианских кратеров после падений метеоритов, говорится в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

"Если бы эти долины возникли в результате выхода грунтовых вод на поверхность Марса, то следы воды присутствовали бы и в самом кратере, но их там нет. Учитывая то, где находились запасы льда в то время, и количество талой воды, которая должна была возникнуть после падения раскаленных пород на эти льды, мы полагаем, что долины сформировались именно таким путем", — рассказывает Дэвид Вайсс (David Weiss) из Брауновского университета (США).

За последние годы ученые нашли множество намеков на то, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны воды, содержавшие в себе почти столько же жидкости, как и наш Северный Ледовитый океан. С другой стороны, часть планетологов считает, что даже в древние эпохи Марс мог быть слишком холодным для постоянного существования океанов, и его вода могла находиться в жидком состоянии лишь во времена извержения вулканов или падений метеоритов.

Недавно эти представления пошатнулись – планетологи нашли на фотографиях некоторых марсианских кратеров у экватора красной планеты, таких как Исток и Йезеро, и в северных полярных широтах, таких как Лио, следы потоков воды, которые совсем недавно, несколько десятков или сотен миллионов лет назад, двигались по поверхности Марса.

Это открытие заставило многих ученых гадать, как жидкая вода могла попасть на поверхность Марса и просуществовать там достаточно долго для формирования сети неглубоких, но при этом разветвленных каналов на склонах этих кратеров. Многие ученые предполагают, что в недавнем прошлом Марс мог обладать гораздо более теплым и мягким климатом, благодаря которому подземные запасы льда в наиболее освещаемых Солнцем уголках планеты могли периодически растапливаться и выходить на поверхность после падений метеоритов.

Вайсс и его коллеги полагают, что это не так, изучив структуру долин на кромках кратера Лио по снимкам, которые получал зонд MRO в последние годы. Этот кратер представляет собой гигантскую котловину диаметром в 225 километров и глубиной в примерно семь километров, возникшую в результате падения крупного астероида 3 или 1,6 миллиарда лет назад.

Края этого кратера покрыты своеобразными "реками", которые текли по поверхности Марса, по оценкам Вайсса и его коллег, примерно 1,2 —1,8 миллиарда лет назад. Изучая устройство их русел, ученые обратили внимание на необычную вещь – все они были сосредоточены только на северной стороне кратера Лио и никогда не заходили внутрь его воронки, что противоречило идее о "грунтовом" происхождении подобных рек и долин.

Ответ на загадку того, как возникли эти реки, ученые нашли, изучая обстоятельства рождения кратера Лио. Команда Вайсса заметила, что все русла и долины самых "свежих" рек в его окрестностях расположены там, куда должны были упасть расплавленные фрагменты грунта и пород, выброшенные при столкновении астероида с поверхностью Марса.

Как показали расчеты геологов, их тепла должно было хватить для того, чтобы растопить значительные запасы льда под поверхностью Марса и получить достаточное количество воды, способное "проточить" те каналы, которые существуют на северной кромке кратера Лио. Схожим образом, как считают ученые, могли сформироваться и другие следы воды на Марсе в более южных его регионах, в том числе и те, которые сегодня считаются следами более "мокрой" и теплой эпохи в жизни красной планеты. Это возвращает нас к мысли о том, что Марс мог всегда быть холодным, заключают ученые.