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РИА Наука
РИА Наука

В НИТУ "МИСиС" создали материал для "вечной" батарейки

11:0714.06.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаНа вложенной картинке обозначены жесткозакрепленные атомы кобальта (Co) и сурьмы (Sb), составляющие кристаллическую решетку интерметаллида кобальт-сурьма. В центре расположен большой атом индия, который не входит в кристаллическую решетку и расположен в её пустоте как «гостевой» атом.На вложенной картинке обозначены жесткозакрепленные атомы кобальта (Co) и сурьмы (Sb), составляющие кристаллическую решетку интерметаллида кобальт-сурьма. В центре расположен большой атом индия, который не входит в кристаллическую решетку и расположен в её пустоте как «гостевой» атом.
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

Сотрудники Центра энергоэффективности НИТУ "МИСиС" разработали экономичный и быстрый способ изготавливать материал, из которого делаются высокоэффективные термоэлектрические генераторы для космических аппаратов. Такой материал способен напрямую преобразовывать тепловую энергию в электрическую. Статья с результатами работы вышла в Journal of Materials Chemistry A.

Принципиальная схема устройства, превращающего тепло в электричество с очень высокой эффективностью
© Nature/Jaworski et al.
Физики в тысячи раз улучшили процесс превращения тепла в электричество
Эффект преобразования тепловой энергии в электрическую обнаружил ещё в 1821 году немецкий физик Томас Зеебек. Однако технологии, позволяющие использовать эффект Зеебека в промышленных масштабах, до сих пор далеки от совершенства. Тем не менее, термоэлектрические материалы уже активно используются в энергетике, холодильных установках, работающие от тепла радиоактивного распада термоэлектрогенераторы установлены на таких всемирно известных космических аппаратах как "Cassini" и "New Horizons". На том же принципе работает электрогенератор марсохода "Curiosity". Кроме того, Есть и более приземленные примеры: например, Также ведутся разработки теплоэлектрогенераторов, способных повысить эффективность различных видов электростанций, есть примеры получения электроэнергии от тепла, передаваемого через элементы выхлопной системы автомобиля.

© НИТУ "МИСиС"Микрофотография кристаллов CoSb3 с включениями индия (масштаб – 10 нанометров в сантиметре)
© НИТУ "МИСиС"
Микрофотография кристаллов CoSb3 с включениями индия (масштаб – 10 нанометров в сантиметре)

Полученные в НИТУ "МИСиС" термоэлектрические материалы сочетают в себе два "вида" атомов: жестко закрепленные в узлах кристаллической решётки, что обеспечивает высокую электропроводность, и свободно колеблющиеся, что резко снижает теплопроводность, потому что слабо связанные с кристаллическим каркасом атомы эффективно рассеивают тепло. Такого сочетания удалось добиться за счет создания интерметаллидов, кристаллическая структура которых содержит пустоты. Заполняя их "гостевыми" атомами без нарушения кристаллической решетки, учёные и получают необходимое сочетание свойств.

© НИТУ "МИСиС"Микрофотография кристаллов CoSb3 с включениями индия (масштаб – 5 нанометров в сантиметре)
© НИТУ "МИСиС"
Микрофотография кристаллов CoSb3 с включениями индия (масштаб – 5 нанометров в сантиметре)

"Нам удалось решить проблему за счет использования индия в качестве заполнителя и подбора исходного соотношения металлов, которое позволило синтезировать нужный термоэлектрический состав в открытом реакторе, – рассказывает член научной группы, сотрудник Центра энергоэффективности НИТУ "МИСиС" Андрей Воронин. – Благодаря такому подходу мы смогли провести синтез в открытом реакторе всего за две минуты с последующим отжигом получившегося образца в течение 5 часов. Сочетание используемого материала и особенностей процесса синтеза ускорило процесс создания в несколько десятков раз, что также сказывается и на стоимости получения таких материалов. При этом полученные значения термоэлектрической эффективности ZT = 1,5 стали рекордными для скуттерудитов с одним видом "гостевых" атомов".

© НИТУ "МИСиС"Сотрудник Центра энергоэффективности НИТУ «МИСиС» Андрей Воронин на фоне установки электроискрового спекания
© НИТУ "МИСиС"
Сотрудник Центра энергоэффективности НИТУ «МИСиС» Андрей Воронин на фоне установки электроискрового спекания

Как говорят авторы новой работы, предложенные ранее схемы получения термоэлектрических материалов, были намного более дорогими и длительными.



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