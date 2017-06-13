Ученые НАСА обнаружили семь облаков в атмосфере Плутона

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Научная команда зонда New Horizons нашла первые намеки на существование облаков в атмосфере Плутона, анализируя снимки, полученные его камерами во время пролета мимо карликовой планеты и ее "свиты", говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal.

"На снимках, полученных New Horizons, нам удалось найти всего семь объектов небольших размеров, которые могут быть облаками. Пока мы не можем сказать, что хотя бы один из них является облаком со 100% вероятностью, однако все они выглядят так и обладают теми характеристиками, которые должны иметь облака", — пишут Алан Стерн (Alan Stern), руководитель миссии New Horizons, и его коллеги.

Когда зонд New Horizons прибыл в систему Плутона, Стерн и его команда с удивлением обнаружили, что Плутон обладает сложно устроенной атмосферой, в которой присутствует множество различных молекул, где иногда идет снег, дуют ветра и происходят прочие "погодные" и "климатические" процессы. Оказалось, что атмосфера Плутона была гораздо ближе по поведению на сложные воздушные прослойки Земли или Титана, чем на простые газовые оболочки похожих на Плутон карликовых планет, обитающих на большом расстоянии от Солнца.

Еще в октябре этого года Стерн говорил, что на некоторых снимках атмосферы Плутона, которые New Horizons получил в момент максимального сближения с ним, 14-15 июля 2015 года, присутствуют объекты, похожие на облака.

Это открытие противоречило представлениям ученых о том, что атмосфера Плутона слишком холодна и разрежена для существования облаков из замороженного азота или других газов, что заставило участников миссии New Horizons повторно проанализировать данные и подсчитать число таких структур в атмосфере карликовой планеты.

Для поиска облаков на Плутоне, которые, как показали климатические расчеты Стерна и его коллег, могут быть совсем непохожими на их земных "кузенов", ученым пришлось выработать набор из трех критериев, однозначно отличающих облака от других атмосферных явлений. В их число попали: высокая яркость, "пушистые" края и обособленные границы.

Этим критериям, как показал автоматический и ручной анализ снимков с камер LORRI и MVIC, соответствовало всего семь структур в атмосфере Плутона, занимающих менее 1% от его площади. Соответственно, можно говорить о том, что воздух карликовой планеты почти не способен порождать облака, по крайней мере, в том виде, в котором их может увидеть New Horizons.

Что интересно, все эти семь структур находились на границе между "ночным" и "дневным" полушариями Плутона, что может свидетельствовать о том, что в формировании этих облаков замешаны флуктуации в температуре поверхности карликовой планеты, связанные с ее освещением Солнцем.

В прошлом, как отмечает Стерн, ученые считали, что эти температурные сдвиги будут слишком малы для формирования облаков. Если существование облаков подтвердится в будущем, то можно будет говорить, что это на самом деле не так.

С другой стороны, подобное расположение облаков мешает окончательному подтверждению их существования, так как New Horizons не мог видеть их тень, которую они могли отбрасывать на поверхность Плутона. Для окончательного раскрытия этой тайны, как уже говорил ученый, необходимо отправить полноценную миссию к Плутону, которая будет постоянно изучать его, а не просто пролетит мимо планеты на большой скорости.