Система связи российского сегмента МКС получит новый модуль до конца года
16:3313.06.2017
(обновлено: 16:34 13.06.2017)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Приемный модуль новой системы связи российского сегмента МКС будет установлен на станции до конца года, сообщает во вторник ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия".
"Модуль будет отправлен на МКС на борту транспортного грузового корабля "Прогресс МС-07" в октябре 2017 года. Комплект приемной аппаратуры планируется установить на внешней поверхности МКС до конца 2017 года во время очередного выхода российских космонавтов в открытый космос", — говорится в сообщении.
Отмечается, что установка блоков аппаратуры внутри отсеков МКС начнется в феврале 2018 года. Новое оборудование будет работать через многофункциональную космическую систему ретрансляции "Луч".
"Установка аппаратуры с широкополосным каналом связи Ku-диапазона позволит обеспечить экипаж российского сегмента МКС независимым доступом к высокоскоростному интернету и существенно ускорит прием и передачу больших объемов данных, включая результаты экспериментов, фото- и видеоматериалы", — уточняет корпорация.
Ранее в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина РИА Новости сообщали, что Сергей Рязанский, который отправится на МКС 28 июля на корабле "Союз МС-05", заменит в ходе одного из выходов в открытый космос блок остронаправленной антенны системы связи российского сегмента МКС.
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