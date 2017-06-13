Система связи российского сегмента МКС получит новый модуль до конца года

Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты. Архивное фото

Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты. Архивное фото

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Приемный модуль новой системы связи российского сегмента МКС будет установлен на станции до конца года, сообщает во вторник ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия".

"Модуль будет отправлен на МКС на борту транспортного грузового корабля "Прогресс МС-07" в октябре 2017 года. Комплект приемной аппаратуры планируется установить на внешней поверхности МКС до конца 2017 года во время очередного выхода российских космонавтов в открытый космос", — говорится в сообщении.

Отмечается, что установка блоков аппаратуры внутри отсеков МКС начнется в феврале 2018 года. Новое оборудование будет работать через многофункциональную космическую систему ретрансляции "Луч".

"Установка аппаратуры с широкополосным каналом связи Ku-диапазона позволит обеспечить экипаж российского сегмента МКС независимым доступом к высокоскоростному интернету и существенно ускорит прием и передачу больших объемов данных, включая результаты экспериментов, фото- и видеоматериалы", — уточняет корпорация.

Ранее в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина РИА Новости сообщали, что Сергей Рязанский, который отправится на МКС 28 июля на корабле "Союз МС-05", заменит в ходе одного из выходов в открытый космос блок остронаправленной антенны системы связи российского сегмента МКС.