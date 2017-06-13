Астрономы: загадочные "цепи" галактик существуют уже 10 миллиардов лет

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Крупнейшие галактики Вселенной начали объединяться в "цепочки" со своими соседями и выстраиваться в линии уже 10 миллиардов лет назад, что делает их существование еще более загадочным, заявляют астрономы в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

"Это открытие является важной частью этой космической головоломки. Оно указывает на то, что галактики выстроились в подобные структуры практически сразу после их появления. Сейчас мы наблюдаем за еще более тусклыми и далекими галактиками в надежде понять, характерно ли это необычное свойство для еще более далекого прошлого Вселенной", — рассказывает Майкл Уэст (Michael West) из обсерватории Лоуэлла в Флагстаффе (США).

До недавнего времени астрономы считали, что большая часть спиральных галактик расположены внутри скоплений и повернуты по отношению к другим объектам внутри них случайным образом. Последние наблюдения за крупнейшими обитателями этих скоплений и галактиками внутри соседних скоплений показывают, что это не так – большинство из них вытянуты и повернуты в сторону своих ближайших соседей, выстраиваясь в своеобразные светящиеся нити и линии.

Подобное поведение галактик, как рассказывает Уэст, противоречит современным космологическим теориям, постулирующим, что вся видимая и темная материя Вселенной была распределена по ней случайным образом, благодаря наличию микроскопических флуктуаций в "эхе" Большого Взрыва. Поэтому галактики и их скопления должны быть повернуты и распределены по космосу аналогичным путем.

Некоторые астрономы считали, что противоречия здесь на самом деле нет – они предполагают, что эти "цепи" галактик могли образоваться относительно недавно по космическим меркам, в последние несколько миллиардов лет, благодаря взаимодействиям галактик и их перемещениям внутри скоплений.

Уэст и его команда нашли намеки на то, что это на самом деле не так, открыв целый "выводок" древних галактик, повернутых в сторону соседних объектов, наблюдая за 65 скоплениями галактик, которые мы видим в том состоянии, в котором они были примерно 10 миллиардов лет назад.

Анализируя снимки с "Хаббла" ученые нашли в каждом из этих скоплений десятки крупных галактик, выстроившихся в линию вместе с соседними с ними объектами. Кроме того, астрономы нашли аналогичные, но более крупные структуры внутри соседних скоплений, что указало на то, что "цепи" галактик существовали уже через 2-3 миллиарда лет после рождения Вселенной.

Эти наблюдения, как подчеркивают авторы открытия, не исключают вероятности того, что галактики могли выстроиться в линии уже после их формирования, однако подобные "миграции" должны быть очень быстрыми, практически невозможными с точки зрения теорий о зарождении и движении галактик и их скоплений.

Проверить, так ли это или нет, ученые планируют в ходе наблюдений за еще более далекими галактиками, возникшими сразу после завершения эпохи реионизации, "темных веков" Вселенной. Если они будут вести себя таким же образом, то тогда космологам придется серьезно задуматься о том, как могла зародиться подобная упорядоченная структура галактик в предположительно абсолютно случайной Вселенной.