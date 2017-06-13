"Кассини" передал последние фотографии "черно-белой" луны Сатурна

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Зонд "Кассини" передал на Землю последние снимки Япета – необычной луны Сатурна, "темная" сторона которой окрашена в белый цвет, а "светлая" – в багрово-черный тон, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

Япет является одной из первых лун Сатурна, которые были открыты еще в конце 17 века тезкой зонда НАСА, итальянским астрономом Джиованни Кассини. Наблюдая за ней и периодически "теряя" Япет, Кассини заметил, что полушария этой луны были окрашены в противоположные цвета — "солнечная" сторона Япета была покрыта темными, черно-красными породами, а "темное" полушарие луны было девственно белым.

Эта загадка была раскрыта лишь через три века уже зондом "Кассини". Первые снимки Япета, полученные его камерами в 2007 году, показали, что эта луна Сатурна стала "черно-белой" благодаря потокам пыли с других спутников планеты-гиганта. Эта пыль постоянно осаждается на "солнечной" стороне Япета и помогает лучам светила растапливать ее льды и переносить эту воду на светлую сторону.

Новые фотографии Япета были получены "Кассини" в один из последних "нырков" через кольца Сатурна, с расстояния в примерно 2,6 миллиона километров от поверхности Япета. На этих снимках можно увидеть не только "регион Кассини", темное пятно на поверхности "черно-белой" луны, но и ряд крупных кратеров у его полюсов и необычную "борозду" на экваторе Япета, аналогов которой нет ни на одном другой луне Солнечной системы.

На этой неделе "Кассини" начинает свой девятый виток через "дыру" между кольцами Сатурна и атмосферой планеты, в рамках которой зонд НАСА попытается получить снимки полярных сияний в северном полушарии Сатурна, изучит химический состав его колец и получит их фотографии "изнутри".

По словам специалистов НАСА, последние два пролета через этот промежуток прошли гораздо проще для зонда, чем они ожидали, и сейчас они перестали использовать антенну "Кассини" в качестве щита, защищающего космический аппарат от пыли и микроастероидов. Если с зондом ничего не произойдет в последующие недели и месяцы, то миссия официально завершится 15 сентября, когда "Кассини" упадет в атмосферу Сатурна и получит уникальные данные по ее строению и составу.