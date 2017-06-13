Последний пуск ракеты "Рокот" запланирован на начало 2018 года

У входа в Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева в Москве. Архивное фото

У входа в Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Последний пуск ракеты "Рокот", которым планируется вывести на орбиту европейский спутник Sentinel-3B, запланирован на первый квартал 2018 года, сообщает во вторник производитель ракеты — Центр Хруничева.

"Коммерческим будет и завершающий программу пуск – намеченный на первый квартал 2018 года запуск спутника Sentinel-3B", — говорится в релизе.

Кроме того, отмечается, что спутник Sentinel-5P будет выведен на аналогичной ракете в сентябре этого года.

Спутник Sentinel 5-P изготовлен фирмой Thales Alenia Space и будет использоваться для получения данных по составу мировой атмосферы, изучения климата и качества атмосферного воздуха. После выведения спутника на заданную орбиту он будет внесен в национальный регистр Европейского космического агентства.

ESА в рамках проекта Sentinel запланировало семь миссий по выводу на орбиту научно-исследовательской аппаратуры для исследований Земли. Космические аппараты Sentinel-1A и Sentinel-1B оборудованы радиолокационными приборами для работы в C-диапазоне.

Ранее гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Калиновский заявлял РИА Новости, что продлевать программу запусков "Рокота" бессмысленно из-за изношенности производственных мощностей, функционирующих уже более 30 лет. Кроме того, аналогичные задачи способна выполнять новая российская ракета "Ангара А1.2".

Носитель "Рокот" был создан по программе конверсии на базе блока ускорителей первой и второй ступеней снятой с боевого дежурства межконтинентальной баллистической ракеты УР-100НУ. Ракету оснастили разгонными блоками "Бриз-К", а затем — "Бриз-КМ" и адаптировали под коммерческие спутники с помощью новой переходной системы и головного обтекателя.

Первый демонстрационный коммерческий пуск "Рокота" со стартового комплекса в Плесецке с двумя имитаторами спутника Iridium ("Иридиум") состоялся в 2000 году, а в 2002 году началась регулярная эксплуатация нового российского космического комплекса с выводом на околоземную орбиту двух спутников GRACE ("ГРЕЙС").

"Рокот" использовался для запусков малых и средних космических аппаратов массой до 1,95 тонны на низкие околоземные орбиты. Всего за период с 2000 года по настоящее время с космодрома Плесецк было осуществлено 26 пусков этой ракеты, в результате которых на орбиту было выведено свыше 60 космических аппаратов различного назначения.