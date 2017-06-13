США
13.0613 июня11:42МСК
USD57.00+0.02
EUR63.79-0.36
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, что "западная диета" ускоряет развитие болезни Альцгеймера

10:5813.06.2017
(обновлено: 11:24 13.06.2017)
016630
© Fotolia / ktsdesignСтроение нейрона головного мозгаСтроение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Употребление жирной и высококалорийной пищи заметно ускоряет развитие болезни Альцгеймера и увеличивает вероятность ее появления у носителей опасных мутаций в генах, связанных с этим нейродегенеративным заболеванием, заявляют ученые в статье, опубликованной в Journal of Neuroscience.

"Мутация APOE4 является самым значимым фактором риска в развитии болезни Альцгеймера, однако не все ее носители становятся жертвами этого заболевания. Это указывает на то, что в его развитии замешаны и некоторые другие факторы. Мы обнаружили, что ожирение, вызванное западной диетой, способствует развитию болезни Альцгеймера у носителей APOE4", — пишут Александра Мозер (Alexandra Moser) и Кристиан Пайк (Christian Pike) из университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

Ген и белок APOE, связанные с обменом веществ и круговоротом холестерина и иных жиров в организме, представляют собой одну из самых важных молекул в клетках мозга и других органов. Мутации в этом гене, как показывают последние исследования, связаны с развитием болезни Альцгеймера, атеросклероза и некоторых других болезней.

Строение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign
Ученые: мозговые волны могут быть ключом к лечению болезни Альцгеймера

К примеру, мутация APOE4, имеющаяся в геноме примерно 10-12% жителей планеты, увеличивает вероятность развития болезни Альцгеймера в три раза. При подобной мутации в двух копиях APOE эта вероятность возрастает в 12 раз, то есть наступление болезни  Альцгеймера становится почти неизбежным.

Мозер и Пайк пытались понять, как именно эта опечатка в белке делает клетки мозга более уязвимыми к накоплению белкового "мусора" и к массовой гибели. Для ответа на этот вопрос ученые вырастили несколько десятков мышей, у которых их собственный ген APOE заменили его человеческой версией. Половина грызунов стала носителем нормальных копий этого участка ДНК, а остальные мыши — APOE4.

Наблюдая за жизнью мышей в разных условиях, биологи надеялись понять, что приводит к развитию болезни Альцгеймера и как это можно предотвратить. К примеру, они кормили мышей нормальной пищей и жирным и высококалорийным кормом, аналогичным диете, которая характерна для стран развитого мира, пытаясь найти различия в работе и структуре мозга грызунов.

Нейроны в головном мозге человека
© Fotolia / SSilver
Ученые научились возвращать память при развитии болезни Альцгеймера

Как показали эксперименты, причиной развития болезни Альцгеймера у носителей APOE4 является лишний вес – в мозге грызунов, питавшихся высококалорийной пищей и страдавших от ожирения, гораздо быстрее накапливались поврежденные молекулы, чем в нервных клетках их сородичей с нормальной версией APOE.

В среднем количество бляшек бета-амилоида в гиппокампе (центре памяти) и других отделах мозга таких мышей оказалось примерно в 1,2-1,5 раза больше при питании "западной диетой", чем во всех других случаях. Это, что интересно, не было характерно для животных с нормальной версией APOE — у этих грызунов жирная пища и лишний вес никак не влияли на вероятность развития болезни Альцгеймера.

Человеческий мозг
© Fotolia / taa22
Российские ученые приблизились к созданию лекарства от болезни Альцгеймера

Почему так происходит, биологи пока не знают, однако предполагают, что повышенная уязвимость носителей APOE4 к действию жирной пищи может быть обусловлена тем, что этот вариант гена может усиливать воспаления, связанные с развитием ожирения и других проблем с метаболизмом. Раскрытие механизмов его действия, заключают Мозер и Пайк, поможет окончательно понять, почему APOE4 является одним из главных факторов риска в развитии болезни Альцгеймера.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена