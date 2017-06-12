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РИА Наука
РИА Наука

Обсерватория "Спектр-РГ" поможет находить черные дыры

15:1012.06.2017
(обновлено: 15:13 12.06.2017)
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© Фото : MPE Одно из зеркал рентгеновского телескопа eROSITA, который будет работать на борту российской астрофизической обсерватории Спектр-РГОдно из зеркал рентгеновского телескопа eROSITA, который будет работать на борту российской астрофизической обсерватории Спектр-РГ
© Фото : MPE

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Порядка трёх миллионов чёрных дыр может быть обнаружено и нанесено на карту при помощи российской орбитальной обсерватории "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ"), рассказал академик РАН Рашид Сюняев на церемонии вручения государственных премий в Кремле.

Изображение свермассивной черной дыры разрушающей звезду. Архивное фото
© ESA / Hubble, ESO, М. Kornmesser
Госпремию в области науки присудили за теорию роста черных дыр
Орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" предназначена для изучения Вселенной в гамма- и рентгеновском спектральном диапазоне. Ожидается, что она будет запущена в марте 2018 года на ракете "Протон-М" в точку Лагранжа L2, где уравновешивается тяготение Луны и Земли, и станет первым российским аппаратом в этой точке. Ранее сообщалось, что "Спектр-РГ" будет запущен в 2014 году, после чего планируемая дата запуска несколько раз переносилась.

В День России президент РФ Владимир Путин традиционно в Георгиевском зале Кремля вручил государственные премии.

"Россия, "Роскосмос" через год планирует запустить громадную обсерваторию, космическую обсерваторию под названием "Спектр-Рентген-Гамма". И цель этой обсерватории, казалось бы, очень простая — создать детальную карту всей Вселенной, нанести на неё миллионы источников", — рассказал Сюняев.

"Одна из целей — это то, что мы увидим на небе по меньшей мере три миллиона сверхмассивных чёрных дыр. Нанесём на карту. И люди будут знать — здесь, здесь, здесь сидят чёрные дыры", — пояснил Сюняев.

Сюняев, который работает заведующем лабораторией теоретической астрофизики и научного сопровождения проекта "Спектр-РГ" в Институте космических исследований РАН, и его коллега из МГУ имени Ломоносова, доктор физико-математических наук Николай Шакура получили премию за создание теории дисковой аккреции вещества на чёрные дыры.

© НПО имени ЛавочкинаКосмическая обсерватория "Спектр-РГ"
© НПО имени Лавочкина
Космическая обсерватория "Спектр-РГ"

Черная дыра съедает звезду целиком
© Mark A. Garlick/CfA
Астрономы выяснили, проваливаются ли звезды в черные дыры
Как рассказал Сюняев, один из телескопов для обсерватории сделан в Германии, второй — в России, который изготовили в ядерном центре в Сарове.

"И оба эти телескопа сейчас пять месяцев стоят в сборочных цехах знаменитого НПО имени Лавочкина в Химках. И вот они ждут, когда начнутся стыковки со спутником, когда будут проведены последние проверки, и когда Россия запустит этот спутник во вторую точку Лагранжа — веточку, в которой Солнце, Земля и Луна будут всегда с одной стороны спутника".

Учёный рассказал, что расстояние до этой точки составляет 1,5 миллиона километров, лететь туда спутнику 100 дней.

Увлекательный рассказ учёного про космос и чёрные дыры разрядил официальную обстановку церемонии в Кремле, он произвел впечатление на всех присутствующих и в завершении вызвал громкие аплодисменты.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВручение Государственных премий президентом РФ В. Путиным в День России
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вручение Государственных премий президентом РФ В. Путиным в День России
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