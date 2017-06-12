США
12.0612 июня20:31МСК
USD57.00+0.02
EUR63.79-0.36
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Медики признали США самой "толстой" страной мира

20:1112.06.2017
05092
© Fotolia / Africa StudioПациент с избыточным весомПациент с избыточным весом
© Fotolia / Africa Studio

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Свыше двух миллиардов людей по всему миру страдает от лишних килограммов и крайних форм ожирения, и главным лидером по числу таких людей являются Соединенные Штаты, заявляют ученые в статье, опубликованной в New England Journal of Medicine.

"Люди, которые не считают лишний вес проблемой, достойной внимания, поступают так на свой собственный страх и риск, так как риск развития болезней сердца, рака, диабета и прочих болезней у них растет, а не падает. Шуточные обещания расправиться с килограммами, которые мы делаем на Новый год, должны стать серьезными для того, чтобы остановить эту эпидемию", — заявил Кристофер Мюррей (Christopher Murray) из университета Вашингтона в Сиэтле (США).

В соответствии с данными ВОЗ, примерно треть населения Земли сегодня страдает от ожирения, причем в некоторых странах, таких как Великобритания и страны Ближнего Востока, больше половины населения обладает лишним весом. По текущим прогнозам, число жителей Земли с лишними килограммами достигнет 2,7 миллиарда к 2025 году, причем доля людей с крайними формами ожирения в то время достигнет 17%, а число людей с лишним весом – около 46%.

Пациент с избыточным весом
© Fotolia / Africa Studio
Ученые рассказали о связи между раком и ожирением

Мюррей и его коллеги провели первую глобальную "перепись" людей с лишним весом и изучили то, как ожирение и сопутствующие ему заболевания влияют на продолжительность жизни и вероятность преждевременной гибели людей.

В ее рамках ученым удалось проследить за тем, как распространялась эпидемия ожирения по 195 странам мира за последние 45 лет и проанализировать то, как флуктуации в численности тучных людей влияли на распространенность свыше трехсот болезней и других проблем со здоровьем.

По подсчетам ученых, примерно 2,2 миллиарда людей во всех странах мира страдало от лишнего веса в 2015 году, и их число сегодня постоянно растет. Кроме того, примерно 100 миллионов детей и около 600 миллионов взрослых страдает от крайних форм ожирения, при развитии которой индекс массы тела превышает 30.

Газированный напиток
© Fotolia / Brent Hofacker
Ученые назвали дешевую газировку одной из главных угроз для человечества

Число таких людей, по словам Мюррея и его коллег, удвоилось по сравнению с 1980 годом сразу в 70 государствах, и заметно выросло в других странах мира. Примерно четыре миллиона взрослых и детей умирает каждый год из-за проблем с  весом и сопутствующих болезней, причем около 40% из них приходится на людей, которые обладают лишним весом, но еще не страдают от ожирения.

Среди 20 самых населенных стран мира главным "лидером" в этом рейтинге являются США – свыше 13% молодых американцев и детей и 24% взрослых страдает от крайних форм ожирения. В Египте наблюдается рекордное число взрослых с лишними килограммами – здесь от ожирения страдает более трети населения.

Бабушка готовит на кухне
© Fotolia / Ingo Bartussek
Медики уличили бабушек в пагубном влиянии на здоровье их внуков

В Индии и в Китае доля подобных людей, наоборот, была достаточно скромной – около 3 и 5%. Самые худые страны, как обнаружили ученые, находятся в Южной и Юго-Восточной Азии – всего 1% жителей Бангладеш и Вьетнама страдают от проблем с ожирением.  Все это, как считает Мюррей, говорит о необходимости координированной борьбы с ожирением на уровне ООН, без чего победить эпидемию лишнего веса, по мнению врача, будет невозможно.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена