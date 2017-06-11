Ученые создали самую большую симуляцию рождения и развития Вселенной

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Исследователи из Университета Цюриха разработали при помощи суперкомпьютера самую большую симуляцию рождения и развития Вселенной, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на портале Phys.org.

Виртуальная Вселенная включает 25 миллиардов галактик, сформированных, в свою очередь, из двух триллионов цифровых частиц, представляющих собой элементы темного вещества.

При создании симуляции применялась суперЭВМ Piz Daint, установленная в швейцарском Национальном вычислительном центре. На генерацию виртуальной Вселенной ушло 80 часов.

Новейшая разработка станет серьезным подспорьем в изучении формирования крупномасштабных космических структур. Она также поможет в исследованиях распределения темной материи.