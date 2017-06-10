Эксперт: искусственный интеллект не существует, но его можно вырастить

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости, Анна Урманцева. Исследователи из Института будущего человечества Оксфордского университета в Великобритании и отделения политических наук Йельского университета в США опубликовали выводы из опроса 350 экспертов в области искусственного интеллекта по всему миру.
Оценить эти выводы мы предложили эксперту по естественному интеллекту, самому известному в России специалисту по изучению мозга, руководителю лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова – Александру Каплану.
— Александр Яковлевич! Как Вы оцениваете сроки, в которые искусственный интеллект, по признанию ведущих мировых экспертов, превзойдет возможности человека?
— Думаю, в отношении переводчиков, грузовиков и беллетристов они не ошибаются. Что касается хирургов, думаю, что довольно много хирургических процедур будет автоматизировано в течение ближайших 20 лет. Все шовные процедуры, которые сейчас делают тонкие руки мастеров-хирургов, вполне могут быть автоматизированы. Можно измерить толщину сосудов, толщину стенки органа, мягкость, эластичность, – все это цифруется и, естественно, может быть передано такому механическому автомату. Но там, где требуется творческий подход, когда вы заранее не знаете, как будете вести операцию, как именно там лежат сосуды, — вот это, скорее всего, вообще невозможно будет освоить роботам никогда. В сложных ситуациях хирурги действуют интуитивно, сами не понимая какому именно алгоритму они следуют. Интуитивно, — это значит, что они используют свой собственный обобщенный опыт. Вот такие обобщения передать программе невозможно.
- Что эксперты имеют в виду, когда говорят "искусственный интеллект"?
— Они имеют в виду алгоритм, который будет автоматизировать некоторые интеллектуальные действия человека. Когда автопилот ведет самолет, — это означает, что автоматизируется некоторые действия человека, но это не означает, что самолетом управляет полноценный искусственный интеллект. Это просто комплекс программ, в которых прописано, как нужно вести самолет в разных ситуациях.
- Почему же природа не снабдила человека большой памятью?
— Это вопрос оптимизации.
Построить человеку мозг больше, чем он имеет на настоящий момент, было просто невозможно, так как он съедает 25 % энергии всего тела. И представьте, если увеличить мозг в два раза, — он будет съедать половину энергии!
Понятно, что тело в таком режиме долго не продержится. Мозг – очень "дорогой" орган! Причем неважно чей мозг – глупого или умного человека… Нервные клетки работают, тратя очень много энергии!
- Как же человек вообще сопротивляется машине, которая помнит тысячи шахматных партий? Ведь иногда шахматисты выигрывают у компьютера?!
- Может ли искусственный интеллект дорасти до того, что у него появится своя модель мира?
— Теоретически да. Но они должен вырасти. Приобрести собственный опыт. Получить модель окружающей действительности.
- А почему нельзя просто загрузить "Википедию"?
— "Википедия" — это неорганизованная модель, это — просто совокупность фактов. Там нет опыта, — как же все это складывается в целое.
- Разве нельзя это описать?
— Простые модели можно. Например, модель "Титаника" со всеми его каютами. Но это ведь это описание несопоставимо даже с опытом 5-летнего ребенка! Тут же добавляется не просто информационное содержание, а эмоциональный контакт, опыт личного общения, опыт телесного общения… Описать все это будет невозможно! Даже разницу между "дураком" и "умным" невозможно будет описать.
Интеллект – это система, которая содержит в себе модель внешней среды. У муравья есть своя модель, у нас своя. Но у человека – своя особая модель, — она соткана из понятий, так как человек приобрел новый способ укладки информацию в голову – слова.
- Как же правильно назвать тот самый искусственный интеллект, который имеют в виду мировые эксперты?
— "Автоматизированные помощники для принятия интеллектуальных решений". И они очень далеки от настоящего интеллекта, который, возможно, когда-нибудь будет выращен.