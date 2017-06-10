Эксперт: искусственный интеллект не существует, но его можно вырастить

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости, Анна Урманцева. Исследователи из Института будущего человечества Оксфордского университета в Великобритании и отделения политических наук Йельского университета в США опубликовали выводы из опроса 350 экспертов в области искусственного интеллекта по всему миру.

В этом сообщении говорится, что искусственные переводчики текстов превзойдут человека в 2024 году, интеллектуальные грузовики избавятся от водителей в 2027-ом, а нужда в писателях, которые специализируются на беллетристике, исчезнет 2049-ом году. Хирургические операции также будут выполняться только роботами, которые совсем заменят людей в 2053-ем. А вот вероятность того, что искусственный интеллект полностью через 45 лет заменит человека, оценивается экспертами в 50%.

Оценить эти выводы мы предложили эксперту по естественному интеллекту, самому известному в России специалисту по изучению мозга, руководителю лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова – Александру Каплану.

Александр Каплан Александр Каплан

— Александр Яковлевич! Как Вы оцениваете сроки, в которые искусственный интеллект, по признанию ведущих мировых экспертов, превзойдет возможности человека?

— Думаю, в отношении переводчиков, грузовиков и беллетристов они не ошибаются. Что касается хирургов, думаю, что довольно много хирургических процедур будет автоматизировано в течение ближайших 20 лет. Все шовные процедуры, которые сейчас делают тонкие руки мастеров-хирургов, вполне могут быть автоматизированы. Можно измерить толщину сосудов, толщину стенки органа, мягкость, эластичность, – все это цифруется и, естественно, может быть передано такому механическому автомату. Но там, где требуется творческий подход, когда вы заранее не знаете, как будете вести операцию, как именно там лежат сосуды, — вот это, скорее всего, вообще невозможно будет освоить роботам никогда. В сложных ситуациях хирурги действуют интуитивно, сами не понимая какому именно алгоритму они следуют. Интуитивно, — это значит, что они используют свой собственный обобщенный опыт. Вот такие обобщения передать программе невозможно.

© AFP 2017 / Frank Perry Демонстрация робота-хирурга в Институте рака города Сен-Герблане на западе Франции © AFP 2017 / Frank Perry Демонстрация робота-хирурга в Институте рака города Сен-Герблане на западе Франции



- Что эксперты имеют в виду, когда говорят "искусственный интеллект"?

— Они имеют в виду алгоритм, который будет автоматизировать некоторые интеллектуальные действия человека. Когда автопилот ведет самолет, — это означает, что автоматизируется некоторые действия человека, но это не означает, что самолетом управляет полноценный искусственный интеллект. Это просто комплекс программ, в которых прописано, как нужно вести самолет в разных ситуациях.

Точно также множество можно автоматизировать другие действия человека, например, — игру в шахматы. Но в программу невозможно заложить именно тот способ, которым это делает человек. Однако имитация получается. Вот вы видите – с одной стороны сидит человек, а с другой стороны компьютер, в котором действует алгоритм, лишенный творческих порывов. Сначала компьютерная программа запомнила массу успешных партий мировых чемпионатов, а теперь она смотрит, как начинается партия и сразу подбирает варианты, которые развиваются в выгодном для нее направлении. Человек же не может хранить столько партий в голове, — они просто не умещаются в его мозг!— Это вопрос оптимизации.

Построить человеку мозг больше, чем он имеет на настоящий момент, было просто невозможно, так как он съедает 25 % энергии всего тела. И представьте, если увеличить мозг в два раза, — он будет съедать половину энергии!

Понятно, что тело в таком режиме долго не продержится. Мозг – очень "дорогой" орган! Причем неважно чей мозг – глупого или умного человека… Нервные клетки работают, тратя очень много энергии!

- Как же человек вообще сопротивляется машине, которая помнит тысячи шахматных партий? Ведь иногда шахматисты выигрывают у компьютера?!

- Вот это – тайна естественного интеллекта. Принципиальные отличия интеллекта человека от любой другой искусственной системы в том,что интеллект пользуется моделью этого мира, где нужно принимать решения. Конечно, мы не можем положить в мозг все то, что видим вокруг, но в мозгу у нас лежат понятия обо всем. Мы размышляем только понятиями. Понятно, что наша модель внешнего мира не полная, так как она описывает только то, что мы сами видели, — ту часть, где у нас был опыт. И все решения м принимаем согласно этой созданной модели.— Теоретически да. Но они должен вырасти. Приобрести собственный опыт. Получить модель окружающей действительности.— "Википедия" — это неорганизованная модель, это — просто совокупность фактов. Там нет опыта, — как же все это складывается в целое.— Простые модели можно. Например, модель "Титаника" со всеми его каютами. Но это ведь это описание несопоставимо даже с опытом 5-летнего ребенка! Тут же добавляется не просто информационное содержание, а эмоциональный контакт, опыт личного общения, опыт телесного общения… Описать все это будет невозможно! Даже разницу между "дураком" и "умным" невозможно будет описать.Интеллект – это система, которая содержит в себе модель внешней среды. У муравья есть своя модель, у нас своя. Но у человека – своя особая модель, — она соткана из понятий, так как человек приобрел новый способ укладки информацию в голову – слова.— "Автоматизированные помощники для принятия интеллектуальных решений". И они очень далеки от настоящего интеллекта, который, возможно, когда-нибудь будет выращен.