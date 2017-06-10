США
10.0610 июня11:14МСК
USD57.00+0.02
EUR63.79-0.36
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Эксперт: искусственный интеллект не существует, но его можно вырастить

11:0010.06.2017
0830
© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаИскусственный интеллект можно вырастить, считает экспертИскусственный интеллект можно вырастить, считает эксперт
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости, Анна Урманцева. Исследователи из Института будущего человечества Оксфордского университета в Великобритании и отделения политических наук Йельского университета в США опубликовали выводы из опроса 350 экспертов  в области искусственного интеллекта по всему миру.

Проекция человеческого мозга. Архивное фото
© Fotolia / taa22
Ученые назвали сроки, когда искусственный интеллект превзойдет человека
В этом сообщении говорится, что искусственные переводчики текстов превзойдут человека в 2024 году, интеллектуальные грузовики избавятся от водителей в 2027-ом, а нужда в писателях, которые специализируются на беллетристике, исчезнет 2049-ом году. Хирургические операции также будут выполняться только роботами, которые совсем заменят людей в 2053-ем. А вот вероятность того, что искусственный интеллект полностью через 45 лет заменит человека, оценивается экспертами в 50%.

Оценить эти выводы мы предложили эксперту по естественному интеллекту, самому известному в России специалисту по изучению мозга, руководителю лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова – Александру Каплану.

Александр Каплан
Александр Каплан

— Александр Яковлевич! Как Вы оцениваете сроки, в которые искусственный интеллект, по признанию ведущих мировых экспертов, превзойдет возможности человека?

— Думаю, в отношении переводчиков, грузовиков и беллетристов они не ошибаются. Что касается хирургов, думаю, что довольно много хирургических процедур будет автоматизировано в течение ближайших 20 лет. Все шовные процедуры, которые сейчас делают тонкие руки мастеров-хирургов, вполне могут быть автоматизированы. Можно измерить толщину сосудов, толщину стенки органа, мягкость, эластичность, – все это цифруется и, естественно, может быть передано такому механическому автомату. Но там, где требуется творческий подход, когда вы заранее не знаете, как будете вести операцию, как именно там лежат сосуды, — вот это, скорее всего, вообще невозможно будет освоить роботам никогда. В сложных ситуациях хирурги действуют интуитивно, сами не понимая какому именно алгоритму они следуют. Интуитивно, — это значит, что они используют свой собственный обобщенный опыт. Вот такие обобщения передать программе невозможно.

© AFP 2017 / Frank PerryДемонстрация робота-хирурга в Институте рака города Сен-Герблане на западе Франции
© AFP 2017 / Frank Perry
Демонстрация робота-хирурга в Институте рака города Сен-Герблане на западе Франции


- Что эксперты имеют в виду, когда говорят "искусственный интеллект"?
— Они имеют в виду алгоритм, который будет автоматизировать некоторые интеллектуальные действия человека. Когда автопилот ведет самолет, — это означает, что автоматизируется некоторые действия человека, но это не означает, что самолетом управляет полноценный искусственный интеллект. Это просто комплекс программ, в которых прописано, как нужно вести самолет в разных ситуациях.

Гарри Каспаров во время игры против компьютера IBM Deep Blue в Нью-Йорке. 4 мая 1997 года
© AP Photo / Adam Nadel
Двадцать лет победе машины над человеком
Точно также множество можно автоматизировать другие действия человека, например, — игру в шахматы. Но в программу невозможно заложить именно тот способ, которым это делает человек. Однако имитация получается. Вот вы видите – с одной стороны сидит человек, а с другой стороны компьютер, в котором действует алгоритм, лишенный творческих порывов. Сначала компьютерная программа запомнила массу успешных партий мировых чемпионатов, а теперь  она смотрит, как начинается партия и сразу подбирает варианты, которые развиваются в выгодном для нее направлении. Человек же не может хранить столько партий в голове, — они просто не умещаются в его мозг!
 - Почему же природа не снабдила человека большой памятью?
— Это вопрос оптимизации.

Построить человеку мозг больше, чем он имеет на настоящий момент, было просто невозможно, так как он съедает 25 % энергии всего тела. И представьте, если увеличить  мозг в два раза, — он будет съедать половину энергии!

Понятно, что тело  в таком режиме долго не продержится. Мозг – очень "дорогой" орган! Причем неважно чей мозг – глупого или умного человека…  Нервные клетки работают, тратя очень много энергии!
 - Как же человек вообще сопротивляется машине, которая помнит тысячи шахматных партий? Ведь иногда шахматисты выигрывают у компьютера?!

Строение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign
Ученые: человеческий мозг оказался статистическим гением
- Вот это – тайна естественного интеллекта. Принципиальные отличия интеллекта человека от любой другой искусственной системы в том,что интеллект пользуется моделью этого мира, где нужно принимать решения. Конечно, мы не можем положить в мозг все то, что видим вокруг, но в  мозгу у нас лежат понятия обо всем. Мы размышляем только понятиями. Понятно, что наша модель внешнего мира не полная, так как она описывает только то, что мы сами видели, — ту часть, где у нас был опыт. И все решения м принимаем согласно этой созданной модели.
- Может ли искусственный интеллект дорасти до того, что у него появится своя модель мира?
— Теоретически да. Но они должен вырасти. Приобрести собственный опыт. Получить модель окружающей действительности.
 - А почему нельзя просто загрузить "Википедию"?
— "Википедия" — это неорганизованная модель, это —  просто совокупность фактов. Там нет опыта, — как же все это складывается в целое.
 - Разве нельзя это описать?
— Простые модели можно. Например, модель "Титаника" со всеми его каютами. Но это ведь это описание несопоставимо даже с опытом 5-летнего ребенка! Тут же добавляется не просто информационное содержание, а эмоциональный контакт, опыт личного общения, опыт телесного общения…  Описать все это будет невозможно! Даже разницу между "дураком" и "умным" невозможно будет описать.
Интеллект – это система, которая содержит в себе модель внешней среды. У муравья есть своя модель, у нас своя. Но у человека – своя особая модель, — она соткана из понятий, так как  человек приобрел новый способ укладки информацию в голову – слова.
 - Как же правильно назвать тот самый искусственный интеллект, который имеют в виду мировые эксперты?
— "Автоматизированные помощники для принятия интеллектуальных решений". И они очень далеки от настоящего интеллекта, который, возможно, когда-нибудь будет выращен.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена