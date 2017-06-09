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РИА Наука
РИА Наука

США может отправить миссию к "астероиду судного дня" в 2026 году

15:4009.06.2017
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© Fotolia / AND IncРисунок астероида около планеты ЗемляРисунок астероида около планеты Земля
© Fotolia / AND Inc

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Студенты MIT разработали для НАСА проект новой астероидной миссии, которая может быть отправлена в 2026 году к астероиду Апофис, одному из самых опасных объектов в ближнем космосе, сообщает Space.com

Астероид 2004 MN4, или Апофис, названный так в честь злодея из научно-фантастического сериала Stargate: SG1, долгое время считался самым опасным астероидом для человека и всей жизни на Земле. Он представляет собой достаточно крупный астероид диаметром примерно в 320 метров, чья масса составляет около 20-40 миллионов тонн.

После его открытия в декабре 2004 года ему была присвоена первая категория опасности по Туринской шкале, что говорило об относительно низкой опасности этого объекта. С другой стороны, через несколько месяцев она была повышена до четвертого уровня из-за того, что астрономы обнаружили, что "рандеву" Апофиса и Земли в 2029 году может заметно поменять траекторию его движения и вывести его на столкновение с планетой в апреле 2036 года.

Снимок астероида Апофис. Архив
© UH/IA
Российские ученые предлагают "сбить" Апофисом другой опасный астероид

После этого Апофис стали часто называть "астероидом апокалипсиса", а представители НАСА и "Роскосмоса" начали задумываться о планах по изменению его траектории для спасения цивилизации от уничтожения. "Апофисомания" продлилась до января 2013 года, когда радарные снимки Апофиса, полученные телескопами НАСА, исключили вероятность его столкновения с Землей в 2036 году и в последующие две сотни лет.

Команда из 20 студентов и двух профессоров из Массачусетского технологического института (MIT), как передает Space.com, разработала детальные планы по созданию зонда, который можно было бы отправить к астероиду в момент его максимального сближения с Землей и точно измерить его массу, форму, плотность, скорость вращения и другие важные физические характеристики.

Российские ученые предлагают "отбить" Апофис другим астероидом

Этот космический аппарат, как объясняют ученые, сочетает в себе черты и научной миссии, подобной проекту OSIRIS-REx, запущенному в прошлом году к еще к одному опасному астероиду, Бенну (1999 RQ36), но и элементы системы планетарной защиты, которая бы помогала оценивать уровень астероидной угрозы и находить пути для ее ликвидации.

Данный проект уже привлек внимание НАСА, и Линдли Джонсон (Lindley Johnson), глава отдела планетарной защиты в НАСА, заявил, что планы студентов и их профессоров уже сейчас можно подавать как заявку на новую миссию НАСА.

Если планы MIT найдут поддержку в космическом агентстве, то этот космический аппарат должен быть запущен не позже 2026 года для того, чтобы он мог выйти на траекторию сближения с Апофисом, "догнать" его и закрепиться на его орбите до того, как он сблизится с Землей.

Так художник представил астероидный пояс в Солнечной системе
© AFP 2017 / NASA
НАСА предупредит об астероидном апокалипсисе за пять дней до конца света

По словам Дэвида Миллера, профессора MIT, замеры, которые сможет сделать этот зонд, пока носящий временное имя "Проект Апофис", будут уникальными в том плане, что они позволят оценить то, как притяжение Земли влияет на движение околоземных астероидов, периодически сближающихся с нашей планетой. Это поможет оценить реальный уровень астероидной угрозы и понять, действительно ли Апофис будет угрожать Земле в далеком будущем.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Успехов! Вот, что должно объединять мир. Возможность существования жизни на земле, существование наших детей и внуков.
15:49
09.06.2017
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