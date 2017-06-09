США может отправить миссию к "астероиду судного дня" в 2026 году

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Студенты MIT разработали для НАСА проект новой астероидной миссии, которая может быть отправлена в 2026 году к астероиду Апофис, одному из самых опасных объектов в ближнем космосе, сообщает Space.com

Астероид 2004 MN4, или Апофис, названный так в честь злодея из научно-фантастического сериала Stargate: SG1, долгое время считался самым опасным астероидом для человека и всей жизни на Земле. Он представляет собой достаточно крупный астероид диаметром примерно в 320 метров, чья масса составляет около 20-40 миллионов тонн.

После его открытия в декабре 2004 года ему была присвоена первая категория опасности по Туринской шкале, что говорило об относительно низкой опасности этого объекта. С другой стороны, через несколько месяцев она была повышена до четвертого уровня из-за того, что астрономы обнаружили, что "рандеву" Апофиса и Земли в 2029 году может заметно поменять траекторию его движения и вывести его на столкновение с планетой в апреле 2036 года.

После этого Апофис стали часто называть "астероидом апокалипсиса", а представители НАСА и "Роскосмоса" начали задумываться о планах по изменению его траектории для спасения цивилизации от уничтожения. "Апофисомания" продлилась до января 2013 года, когда радарные снимки Апофиса, полученные телескопами НАСА, исключили вероятность его столкновения с Землей в 2036 году и в последующие две сотни лет.

Команда из 20 студентов и двух профессоров из Массачусетского технологического института (MIT), как передает Space.com, разработала детальные планы по созданию зонда, который можно было бы отправить к астероиду в момент его максимального сближения с Землей и точно измерить его массу, форму, плотность, скорость вращения и другие важные физические характеристики.

Этот космический аппарат, как объясняют ученые, сочетает в себе черты и научной миссии, подобной проекту OSIRIS-REx, запущенному в прошлом году к еще к одному опасному астероиду, Бенну (1999 RQ36), но и элементы системы планетарной защиты, которая бы помогала оценивать уровень астероидной угрозы и находить пути для ее ликвидации.

Данный проект уже привлек внимание НАСА, и Линдли Джонсон (Lindley Johnson), глава отдела планетарной защиты в НАСА, заявил, что планы студентов и их профессоров уже сейчас можно подавать как заявку на новую миссию НАСА.

Если планы MIT найдут поддержку в космическом агентстве, то этот космический аппарат должен быть запущен не позже 2026 года для того, чтобы он мог выйти на траекторию сближения с Апофисом, "догнать" его и закрепиться на его орбите до того, как он сблизится с Землей.

По словам Дэвида Миллера, профессора MIT, замеры, которые сможет сделать этот зонд, пока носящий временное имя "Проект Апофис", будут уникальными в том плане, что они позволят оценить то, как притяжение Земли влияет на движение околоземных астероидов, периодически сближающихся с нашей планетой. Это поможет оценить реальный уровень астероидной угрозы и понять, действительно ли Апофис будет угрожать Земле в далеком будущем.