В WWF рассказали об изменении средней мировой температуры воздуха

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Средняя мировая температура воздуха в 2017-2018 годах немного понизится, при этом общая тенденция глобального потепления сохранится, заявил РИА Новости руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

"У климатического явления "Эль-Ниньо" была одна фаза, теперь наступает противоположная фаза, когда тепло возвращается назад в океан из более нагретой атмосферы. Соответственно 2017 и 2018 годы наверняка будут по приземной температуре воздуха холоднее, чем 2015 и 2016 годы, но, скорее всего, несколько выше 2013 и 2014 годов", — сказал Кокорин.

По его словам, такие колебания очень заметны, если смотреть по температуре полушарий — в Южном наблюдаются сильные колебания, в то время как в Северном колебания более сглаженные. При этом в среднем речь идет об изменении мировой температуры за год на 0,15 градуса.

"Средняя мировая температура приповерхностного слоя воздуха после 2013-2014 года довольно резко скакнула вверх, поскольку на относительно медленное антропогенное потепление наложился поток тепла из океана в атмосферу из-за явления "Эль-Ниньо". Оно началось в летом в Южном полушарии в 2015 году и закончилось в 2016 году", — пояснил представитель WWF.

При этом климатолог не стал связывать прохладную весну в европейской части России с "Эль-Ниньо".

"Пока мы не настолько знаем эффект влияния этого явления на Северное полушарие. Очень неплохо оно изучено в Южном полушарии — там получается череда засуха-наводнение-засуха-наводнение. В Северном все гораздо более опосредованно", — заключил Кокорин.