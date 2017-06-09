Ученые доказали, что марихуана является "стартовым" наркотиком

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Британские ученые проанализировали статистику по употреблению наркотиков, табака и спиртного за последние годы и пришли к выводу, что курение марихуаны в подростковом возрасте повышает вероятность перехода на более тяжелые виды одурманивающих веществ, говорится в статье, опубликованной в Journal of Epidemiology & Community Health.

"Наше исследование является очередным аргументом в пользу того, что употребление марихуаны в юности ведет к появлению проблем с другими веществами во взрослой жизни. Мы не можем сказать, почему именно это так случается, и теперь очень важно раскрыть суть этой связи. Это поможет нам понять, какие люди находятся в группе риска и позволит нам помочь им не нанести вред своему здоровью", — заявила Мишель Тейлор (Michelle Taylor) из Бристольского университета (Великобритания).

В последние годы среди ученых возобновилась дискуссия о том, является ли марихуана наркотиком и вызывает ли она зависимость. Исследования, проводившиеся в прошлом на животных, давали в основном отрицательный ответ, однако недавние наблюдения за большими группами любителей "травки" показали, что постоянное употребление марихуаны ведет к изменениям в работе мозга и притупляет чувство удовольствия от ожидания приятных вещей.

Все это указало на то, что марихуана может вызывать как минимум психологическую зависимость и повышать шансы на то, что ее любитель в будущем начнет употреблять и другие наркотические вещества в поисках новых ощущений и остроты жизни.

Тейлор и ее коллеги нашли новые свидетельства, указывающие на то, что марихуана действительно является "стартовым" наркотиком, наблюдая за жизнью примерно пяти тысяч британских подростков, начиная с 13-18 лет и заканчивая их 21 днем рождения.

Большинство из них, как рассказывают ученые, не были наркоманами — 80% участников исследования никогда не притрагивалось к марихуане, и лишь 3% из них признались в постоянном употреблении "травки". Наблюдая за жизнью этих подростков на протяжении пяти и более лет, биологи надеялись понять, как отсутствие или наличия пристрастия к марихуане может повлиять на дальнейшее увлечение британской молодежи алкоголем, табаком и более тяжелыми наркотиками.

Эти наблюдения, по словам Тейлор, однозначно продемонстрировали то, что употребление марихуаны повышает вероятность перехода на другие наркотики. К примеру, школьники, регулярно курившие марихуану, в 37 раз чаще становились простыми курильщиками, а также в три раза чаще превращались в алкоголиков. Вероятность употребления других наркотиков вырастала в среднем в 26 раз.

Схожая ситуация, по словам медиков, наблюдалась и среди тех подростков, которые употребляли марихуану лишь эпизодически. Соответственно, можно говорить о том, что марихуана действительно может быть "стартовым" наркотиком, однако ученые предупреждают, что причина и следствие в данном случае пока не определены.

"Мы подчеркиваем, что наше исследование и не поддерживает, и не отвергает идеи сторонников изменения правового статуса марихуаны, особенно учитывая то, что ни курение, ни употребление спиртного не является нелегальным в Британии. С другой стороны, наши данные говорят в пользу того, что нам нужны стратегии, которые снизят вероятность контакта молодых людей с марихуаной", — заключает Тейлор.