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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: зародыш реагирует на лица людей еще внутри утробы матери

10:4209.06.2017
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© Фото : Kirsty Dunn & Vincent ReidУльтразвуковая фотография лица и рук младенца в утробе материУльтразвуковая фотография лица и рук младенца в утробе матери
© Фото : Kirsty Dunn & Vincent Reid

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Дети начинают реагировать на лица людей и обращать на них больше внимания, чем на другие предметы окружающей среды еще до рождения, внутри утробы матери, заявляют британские ученые в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Мы обнаружили, что зародыш может различать предметы разной формы и предпочитает следить за вещами, похожими на лица людей, чем за другими объектами. О наличии такой особенности поведения у детей мы знаем уже несколько десятилетий, но никому раньше не приходило в  голову узнать, как работает зрение зародыша", — рассказывает Винсент Рид (Vincent Reid) из университета Ланкастера (Великобритания).

Дети в утробе матери и детеныши в организмах самок млекопитающих и яйцах птиц, как сегодня считают ученые, не так изолированы от внешнего мира, как было принято считать ранее. К примеру, за последние годы биологи обнаружили, что птенцы певчих птиц могут вырабатывать трели, по которым их распознают матери, еще до вылупления из яйца, а детеныши белок и других млекопитающих получают от организма матери информацию об окружающем мире, которая помогает им впоследствии выживать.

Зевающие младенцы в утробе матери
© Фото : Nadja Reissland et al
Ученые установили, что младенец в утробе не только икает, но и зевает

Дети людей, в свою очередь, как показывали наблюдения за ними при помощи новейших технологий "4D"-ультразвука, которые Рид и его коллеги проводили пять лет назад, могут икать, зевать, глотать и делать другие вещи, которые раньше считались невозможными для неродившихся детей.

Это открытие заставило Рида и его команду искать другие признаки "осмысленных" действий во внутриутробном поведении младенцев. Для проведения этого эксперимента ученые заручились согласием четырех десятков будущих мам, которые согласились пройти необычное ультразвуковое обследование в лаборатории ученых из университета Ланкастера.

В рамках этого обследования биологи сначала локализовали положение головы младенца в утробе матерей, и затем подсветили ее при помощи нескольких лазерных лучей, имитируя при их помощи разные фигуры, в том числе схематичное изображение головы человека и треугольника. Затем они начинали смещать лазерные точки и следили за тем, поворачивает ли зародыш свою голову вместе с ними, следя за "лицом" или треугольником.

Белка-мать переносит детеныша из одного гнезда в другое
© Ryan W. Taylor
Стресс матери помогает ее детям выживать в будущем, выяснили ученые

Как показали эти наблюдения, младенцы в несколько раз чаще поворачивали голову вместе со схематичным лицом, чем вместе с треугольником, что говорит в пользу того, что они умеют различать формы предметов и реагировать на лица еще до выхода из утробы.

"Существует вероятность, что зародыш просто считает эту фигуру более интересной, чем другие стимулы. Но тогда бы он столь же активно реагировал на "перевернутое" лицо, чего на самом деле не происходит. Поэтому можно говорить, что зародыши могут реагировать на лица людей так же, как это делают младенцы", — продолжает биолог.

Самки прекрасных расписных малюров отличают своих детенышей от птенцов кукушек при помощи трели-пароля
© Фото : Colombelli-Negrel et al., Current Biology
Певчие птицы защищают гнездо от кукушек при помощи трели-пароля

Подобное открытие, как отмечает Рид, говорит о том, что психологическое развитие и фактическая жизнь ребенка начинается еще до того, как он выходит из утробы матери. В ближайшее время ученые собираются понять, характерны ли для зародышей и другие способности младенцев, в том числе умение различать число предметов. Изучение этого вопроса, по словам биологов, поможет нам понять, когда начинается "самостоятельное" развитие ребенка  и как оно протекает в утробе матерей.

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