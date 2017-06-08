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РИА Наука
РИА Наука

Ученые нашли еще один намек на "кометное" происхождение воды на Земле

21:0008.06.2017
(обновлено: 21:02 08.06.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаКометы могли принести на Землю до 20% ее запасов ксенонаКометы могли принести на Землю до 20% ее запасов ксенона
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Изотопный анализ газов в "хвосте" кометы Чурюмова-Герасименко показал, что большая часть запасов ксенона и других благородных газов, а также воды, могла попасть на Землю вместе с кометами, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Science.

"Необычный изотопный состав ксенона в материи кометы Чурюмова-Герасименко позволяет нам оценить то, как сильно эти объекты "вложились" в формирование земной атмосферы. Они могли столкнуться или еще с зародышем Земли, или упасть на нее в Гадейский период, 4,5-3,8 миллиарда лет назад. Подобный сценарий, к тому же, хорошо объясняет то, почему падения комет почти не повлияли на долю тяжелого водорода в воде мирового океана", — рассказывает Кэтрин Альтвегг (Kathrin Altwegg) из университета Берна (Швейцария) и ее коллеги.

Загадка благородных элементов

Сегодня ученые считают, что Земля сформировалась в "теплой" части протопланетного диска, где молекулы органики и вода не могли существовать из-за того, что ультрафиолетовое излучение светила разрывало воду и "кирпичики жизни" на части и не давало им соединиться. По этой причине ученые считают, что вода была принесена на Землю с холодных дальних подступов Солнечной системы, а органика или возникла уже на поверхности планеты, или была занесена вместе с влагой.

Комета Чурюмова-Герасименко
© Фото : ESA/Rosetta/NAVCAM
"Розетта" обнаружила молекулярный кислород в атмосфере кометы

На роль этих "водовозов" и поставщиков веществ, по словам Альтвегг, претендует два класса малых небесных тел – астероиды и кометы, в равной степени бомбардировавшие поверхность юной Земли примерно 3,8 миллиарда лет назад.

За последние два года ученые, благодаря миссии "Розетта" и наземным телескопам, предоставили множество доказательств того, что кометы могли лидировать в этой гонке. К примеру, выяснилось, что на их поверхности присутствует спирт, сахара и целый ряд других органических соединений, из которых могут формироваться настоящие "кирпичики жизни", из которых состоят белки и ДНК.

Альтвегг и ее команда нашли еще одно свидетельство того, что кометы активно участвовали в формировании Земли, изучая данные, которые спектрометр COSINA, установленный на борту зонда "Розетта", собирал во время пролетов через "хвост" и в ходе сближений с поверхностью кометы Чурюмова-Герасименко в конце мая 2016 года.

Зонд Rosetta развертывает посадочный модуль Philae на комете
© ESA–J. Huart, 2013
В обнимку с кометой: какие тайны раскрыли "Розетта" и "Фила"

Древнее Солнца

Как рассказывают ученые, эти пролеты указали на неожиданную вещь – в недрах кометы содержалось необычно мало "тяжелых" изотопов ксенона и достаточно много ксенона-129 – легкого изотопа, чьи атомы возникали в первые мгновения жизни Солнечной системы в результате распада нестабильного йода-129 в газопылевом "коконе" Солнца.

Период его полураспада составляет всего 15,6 миллиона лет, благодаря чему все запасы йода-129 должны были исчезнуть из Солнечной системы в первые 100 миллионов лет ее жизни, оставив уникальный след в виде атомов ксенона-129 в атмосферах всех ее планет.

Фотография кометы Чурюмова-Герасименко, полученная Розеттой в августе 2014 года
© Фото : ESA/Rosetta/Navcam
Кометы могли принести на Землю все ее запасы благородных газов

Его доля в атмосфере Земли, как отмечают Альтвегг и ее коллеги, не совпадает с аналогичным значением для астероидов-хондритов, из которых были "слеплены" планеты Солнечной системы. В их материи содержится мало ксенона-129 и гораздо больше ксенона-134 и ксенона-136, чем в земном воздухе. Ученые долгое время не могли найти объяснение этой аномалии.

Ответ на эту загадку был найден в газовом "хвосте" кометы Чурюмова-Герасименко – ее недра содержат на 40-60% меньше тяжелых изотопов ксенона, чем материя хондритов и солнечного ветра, постоянно пополняющие запасы этого газа в атмосфере Земли. Как показывают расчеты ученых, примерно 23% земного ксенона попали в атмосферу нашей планеты вместе с кометами, а остальные 77% — с солнечным ветром и астероидами.

Данное открытие, как отмечают Альтвегг и ее коллеги, позволяет прояснить некоторые детали того, какую роль кометы играли в формировании Земли. Подобные доли изотопов ксенона в их недрах, к примеру, говорят о том, что зерна льда в кометах сформировались еще до рождения Солнечной системы, за несколко миллионов лет до того, как центральная часть газопылевого "кокона", где родилось Солнце, начала прогреваться.

Комета Чурюмова-Герасименко
© Фото : ESA/Rosetta/NAVCAM
На комете Чурюмова-Герасименко обнаружили аминокислоты

Это позволяет объяснить некоторые странности в химическом составе кометы Чурюмова-Герасименко, такие как наличие в ней свободного кислорода и серы, а также объясняет то, почему доли "тяжелого" и нормального водорода  в океанах Земли не совпадают с значениями, характерными для комет. Кроме того, данные по изотопному составу ксенона хорошо согласуются с замерами по долям других благородных газов — аргона и криптона, так же свидетельствующими в пользу "кометного" происхождения воды и воздуха на Земле.

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