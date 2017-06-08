"Протон-М" вывел американский спутник связи Еchostar-21 на орбиту

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Первый после годового перерыва запуск российской ракеты-носителя "Протон" прошел штатно: американский спутник связи EchoStar21 отделился от разгонного блока "Бриз-М" и выведен на орбиту, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Роскосмос".
Пуски "Протонов" были приостановлены 9 июня 2016 года, когда при выводе на орбиту спутника Intelsat-31 неожиданно возникли отклонения в работе второй ступени "Протона": ее двигатель выключился преждевременно. Благодаря оперативному изменению программы работы третьей ступени и разгонного блока "Бриз-М" космический аппарат вывести на орбиту все-таки удалось. Позже комиссия экспертов "Роскосмоса" пришла к выводу об имеющих место отдельных дефектах при сборке двигателей на "Воронежском механическом заводе" (ВМЗ).
"Протон", стартовавший 8 июня в 6.45 мск с Байконура, вывел на орбиту космический аппарат EchoStar-21 (EchoStar T2 или TerreStar 2, или ЭкоСтар-21) — геостационарный спутник связи, изготовленный компанией Space Systems/Loral. Он стал шестым по счету аппаратом орбитальной группировки EchoStar, выведенным с помощью российской ракеты "Протон". Космический аппарат предназначен для оказания услуг связи на территории Европы и оснащен транспондерами сантиметрового диапазона для обеспечения мобильной передачи данных. Контракт на запуск спутника EchoStar-21 на ракете "Протон" заключило СП International Launch Services Inc. (ILS).