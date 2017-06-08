"Протон-М" вывел американский спутник связи Еchostar-21 на орбиту

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Первый после годового перерыва запуск российской ракеты-носителя "Протон" прошел штатно: американский спутник связи EchoStar21 отделился от разгонного блока "Бриз-М" и выведен на орбиту, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Роскосмос".

"Есть отделение космического аппарата от разгонного блока. Таким образом, российская часть программы по запуску EchoStar-21 выполнена, спутник передан в управление заказчику", — сказал собеседник агентства.

Пуски "Протонов" были приостановлены 9 июня 2016 года, когда при выводе на орбиту спутника Intelsat-31 неожиданно возникли отклонения в работе второй ступени "Протона": ее двигатель выключился преждевременно. Благодаря оперативному изменению программы работы третьей ступени и разгонного блока "Бриз-М" космический аппарат вывести на орбиту все-таки удалось. Позже комиссия экспертов "Роскосмоса" пришла к выводу об имеющих место отдельных дефектах при сборке двигателей на "Воронежском механическом заводе" (ВМЗ).

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Первый старт ракеты "Протон-М" с Байконура после годового перерыва

"Протон", стартовавший 8 июня в 6.45 мск с Байконура, вывел на орбиту космический аппарат EchoStar-21 (EchoStar T2 или TerreStar 2, или ЭкоСтар-21) — геостационарный спутник связи, изготовленный компанией Space Systems/Loral. Он стал шестым по счету аппаратом орбитальной группировки EchoStar, выведенным с помощью российской ракеты "Протон". Космический аппарат предназначен для оказания услуг связи на территории Европы и оснащен транспондерами сантиметрового диапазона для обеспечения мобильной передачи данных. Контракт на запуск спутника EchoStar-21 на ракете "Протон" заключило СП International Launch Services Inc. (ILS).