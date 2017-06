Ученый: знаменитый "сигнал инопланетян" 1977 года могла породить комета

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Знаменитый "сигнал Wow!", пойманный в 1977 году в рамках программы SETI, был порожден не инопланетянами, а физическими процессами внутри хвоста кометы, сблизившейся с Землей, заявляет астроном в статье, опубликованной в Journal of the Washington Academy of Sciences.

На протяжении более чем половины столетия астрономы из Института поиска внеземных цивилизаций SETI в США и их коллеги по всему миру пытаются найти жизнь за пределами Земли, слушая радиосигналы, поступающие из различных уголков галактики. Пока разумную или неразумную жизнь обнаружить не удалось, но эта задача, по оценкам представителей НАСА и SETI, может быть решена очень скоро – в ближайшие 10-20 лет.

За все 56 лет работы астрономам SETI не удалось найти однозначных следов внеземных цивилизаций за одним небольшим и противоречивым исключением. На эту роль претендует так называемый "сигнал Wow!", пойманный радиотелескопом "Большое ухо" в 1977 году. В последующие годы астрономам не удалось повторно найти источник этого сигнала в созвездии Стрельца, что заставило ученых считать его отражением радиоволн с Земли от кусков космического мусора.

Антонио Пэрис (Antonio Paris) из колледжа Санкт-Петербурга (США), работавший в то время в Министерстве обороны США, в прошлом году заявил, что у него есть ключ к разгадке тайны того, что породило данный сигнал, и пообещал раскрыть его до конца 2017 года.

Как рассказывает астроном в своей статье, в тот момент, когда астрономы SETI зафиксировали "сигнал Wow!", в созвездии Стрельца, откуда к нам пришел сигнал, находились две кометы, 266P/Christensen и 335P/Gibbs. Об их существовании ученые тогда не знали, так как они были открыты лишь недавно, в 2006 и 2008 году.

Кометы содержат в себе гигантские количества воды, которая, в свою очередь состоит из водорода и кислорода. Ионизированный водород излучает радиоволны на тех же самых частотах, которые были пойманы "Большим ухом" в 1977 году. Изначально ученые считали, что подобное совпадение объяснимо с точки зрения существования инопланетян – так как водород чрезвычайно распространен во Вселенной, то вполне возможно, что пришельцы могут использовать "невозможный" сигнал на базе таких же частот для индикации своего существования.

В конце января 2017 года комета 266P/Christensen в очередной раз пролетела через созвездие Стрельца, к чему Пэрис долго и обстоятельно готовился. Наблюдая за этой кометой, а также Солнцем, несколькими далекими звездами, Млечным Путем и прочими галактиками, находившимся в созвездии Стрельца в то время, Пэрис пытался понять, какие радиовспышки порождали эти объекты и были ли они похожи на "сигнал Wow!".

Для подобных наблюдений Пэрис использовал десятиметровый радиотелескоп, оборудованный специальной системой анализа спектра, которую ученый создал для раскрытия природы "сигнала пришельцев". Используя ее, астроном следил за изменениями в силе сигнала, исходившего от всех этих космических источников, и сравнивал полученные данные с записями астрономов проекта SETI.

Большая часть этих объектов, как рассказывает ученый, могут излучать радиоволны на частоте в 1420 мегагерц, как и источник "сигнала Wow!", но то сигнал правильной формы вырабатывал только один объект – комета 266P/Christensen. Когда Пэрис отклонял положение телескопа на градус от кометы, то тогда сигнал исчезал, и нечто похоже происходило впоследствии при наблюдениях за другими кометами — P/2013 EW90, P/2016 J1-A и 237P/LINEAR.

Подобные результаты, по мнению Пэриса, говорят в пользу того, что астрономы SETI увидели комету, а не следы внеземного разума. Как сообщает журнал Popular Mechanics, с ним уже не согласились астрономы SETI. Они заявляют, что кометы находились слишком далеко, чтобы Пэрис мог поймать какие-либо сигналы при помощи столь небольшого радиотелескопа. Кроме того, они отметили, что "сигнал Wow!" длился всего минуту, тогда как кометы излучают радиоволны постоянно.