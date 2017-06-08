На разработку ПО для робота-космонавта подали заявки 38 российских вузов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Почти 40 российских вузов подали заявки на конкурс Фонда перспективных исследований (ФПИ) и Минобрнауки по разработке программного обеспечения (ПО) для первого чедловекоподобного робота-космонавта Федора, который отправится на орбиту в 2021 году, сообщили РИА Новости в фонде.
Как уточнили в ФПИ, в конкурсе участвуют представители вузов из 28 российских регионов: студенты, аспиранты и научные коллективы от Калининграда до Владивостока будут создавать новое программное обеспечение для автономного управления антропоморфным роботом. В ближайшее время участники приступят к выполнению конкурсных заданий: они будут работать в функциональной 3D-модели в среде симулятора.
Он также отметил, что сегодня можно выделить множество альтернативных подходов к созданию программного обеспечения автономного управления столь сложной робототехнической платформой, как антропоморфная: даже при укрупнённом рассмотрении их можно насчитать не менее десяти. По его мнению, это означает, что есть хорошие шансы "нащупать" интересные решения и пригласить к сотрудничеству лидеров.
Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) – первый отечественный человекообразный робот, созданный в рамках проекта ФПИ. Робот предназначен для того, чтобы заменить человека в местах повышенного риска – например, в спасательных операциях, в космосе. Планируется, что робот Федор отправится в космос на новом российском космическом корабле "Федерация".