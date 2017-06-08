На разработку ПО для робота-космонавта подали заявки 38 российских вузов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Почти 40 российских вузов подали заявки на конкурс Фонда перспективных исследований (ФПИ) и Минобрнауки по разработке программного обеспечения (ПО) для первого чедловекоподобного робота-космонавта Федора, который отправится на орбиту в 2021 году, сообщили РИА Новости в фонде.

"Завершился прием заявок на участие в конкурсе по разработке ПО для антропоморфного робота. Заявки на участие поступили от 38 университетов со всей России, включая МФТИ, Томский политехнический университет, Казанский федеральный университет, Севастопольский государственный университет, ДВФУ, БФУ имени Иммануила Канта и другие", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ФПИ, в конкурсе участвуют представители вузов из 28 российских регионов: студенты, аспиранты и научные коллективы от Калининграда до Владивостока будут создавать новое программное обеспечение для автономного управления антропоморфным роботом. В ближайшее время участники приступят к выполнению конкурсных заданий: они будут работать в функциональной 3D-модели в среде симулятора.

"В процессе сбора заявок мы отметили энтузиазм участников. Некоторые вузы готовы выставить от двух до четырех команд в одной номинации — например, МГТУ имени Баумана и МФТИ. Это признак появления состоявшихся школ, которые формируют здоровую конкурентную среду. Многие из них антропоморфную робототехнику воспринимают как собственный вектор профессионального развития", — заявил руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Сергей Хурс.

Он также отметил, что сегодня можно выделить множество альтернативных подходов к созданию программного обеспечения автономного управления столь сложной робототехнической платформой, как антропоморфная: даже при укрупнённом рассмотрении их можно насчитать не менее десяти. По его мнению, это означает, что есть хорошие шансы "нащупать" интересные решения и пригласить к сотрудничеству лидеров.

Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) – первый отечественный человекообразный робот, созданный в рамках проекта ФПИ. Робот предназначен для того, чтобы заменить человека в местах повышенного риска – например, в спасательных операциях, в космосе. Планируется, что робот Федор отправится в космос на новом российском космическом корабле "Федерация".