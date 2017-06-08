Крупнейшие тираннозавры были лишены перьев, доказали ученые

Так художник представил себе “кровавого короля” Lythronax argestes, который жил на Земле 80 миллионов лет назад

Так художник представил себе “кровавого короля” Lythronax argestes, который жил на Земле 80 миллионов лет назад

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Палеонтологи не нашли следы перьев в недавно найденных отпечатках кожи тираннозавров, что показало, что "короли мезозоя" или не имели перьев вообще, или были украшены ими только на спине, говорится в статье, опубликованной в журнале Biology Letters.

"Это открытие ставит перед нами новый вопрос – почему тираннозавры и их родичи потеряли перья и вернулись к чешуйкам? Возможно, что этого на самом деле не случилось — чешуйки на ногах птиц не являются аналогом чешуек пресмыкающихся, а видоизмененными перьями. Вполне возможно, что примитивные перья первых тираннозавров превратились в чешуйки их потомков", — рассказывает Филип Белл (Philip Bell) из университета Новой Англии в Арминдейле (Австралия).

В последние годы тираннозавры и многие их ближайшие родичи из числа тетануров – крупнейших двуногих хищных ящеров мезозойской эры – пережили кардинальную смену "имиджа". Сегодня ученые считают, что тираннозавры не были чешуйчатыми и "зубастыми" рептилиями, какими их изображают в "Парке Юрского периода" и других фильмах, а пернатыми существами, чьи зубы были скрыты внушительными губами.

В пользу существования перьев у тираннозавров говорит то, что самые древние родичи этих гигантских хищников, "прекрасные пернатые тираны" Yutyrannus huali, чьи останки были найдены пять лет назад в Китае, были покрыты перьями. Впоследствии палеонтологи нашли отпечатки перьев и других тираннозавров средних и небольших размеров, что заставило многих ученых заключить, что все представители семейства тираннозаврид обладали не чешуей, а перьями.

Белл и его коллеги предполагают, что крупные тираннозавры потеряли свое оперение в ходе дальнейшей их эволюции и роста размеров, изучив найденные недавно отпечатки кожи тираннозавров и нескольких его родичей, живших в конце мелового периода в будущей Северной Америке.

В 2006 году, как рассказывают ученые, палеонтологам удалось сделать редчайшую находку – они нашли у городка Бейкер в штате Монтана хорошо сохранившиеся останки тираннозавра, в том числе и отпечаток его кожи. Эта окаменевшая кожа и несколько других фрагментов тканей близких родичей тираннозавров – дасплетозавров, тарбозавров, альбертозавров и горгозавров – были использованы Беллом и его коллегами для восстановления облика "королей мезозоя".

Оказалось, что перья или похожие на них структуры отсутствовали или во всех уголках тела крупных тираннозаврид, или присутствовали только лишь на спине, следов кожи которой палеонтологам пока не удалось найти. Все остальные части тела – хвост, бока, нижняя часть туловища, лапы и рудиментарные "руки" тираннозавров – были покрыты мелкими чешуйками диаметром в миллиметр или 3-4 миллиметра.

Отсутствие перьев у последних тираннозавров мезозоя и их наличие у Yutyrannus huali и их родичей поставило перед учеными вопрос – как могли исчезнуть эти перья. Одной из причин этого, как считают исследователи, было то, что крупным динозаврам нужно было меньше тепла для обогрева своего тела. Соответственно, увеличение размеров тираннозавров по мере их эволюции могло привести к постепенному отказу от перьев, которые мешали им охлаждаться во время погони за добычей.

Кроме того, причиной повторного появления чешуек мог быть климат – во времена существования Yutyrannus huali Земля была гораздо более холодной планетой, чем в конце мелового периода, когда даже Арктика была покрыта тропиками и лесами умеренного климатического пояса. Какой бы не была причина отсутствия перьев у последних тираннозавров, сам этот факт говорит о том, что история эволюции перьев была гораздо сложнее, чем раньше думали ученые, заключают Белл и его коллеги.