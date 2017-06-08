Астрономы впервые нашли сложную органику в "зародыше" звезды

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Микроволновая обсерватория ALMA впервые обнаружила внутри зародыша звезды сложные органические молекулы, что говорит о возможности их формирования и накопления в будущих "стройматериалах" планет, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

"Эта звездная система продолжает оставаться неисчерпаемым кладезем новых открытий. Недавно здесь обнаружили молекулы сахаров, а теперь нам удалось найти метил-изоцианат. Эти молекулы напрямую задействованы на земле в синтезе белков и аминокислот, которые, как мы знаем, являются базисом жизни на Земле", — заявила Одри Кутенс (Audrey Coutens) из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

Кутенс и ее коллеги совершили это открытие, наблюдая за одним из самых близких и необычных "зародышей" звезд – тройной системой IRAS 16293–2422, расположенной всего в 446 световых годах от Земли в созвездии Змееносца. Сегодня она представляет собой крупное облако газа, внутри которого обитает пара из двух эмбрионов звезд, вращающихся друг вокруг друга на небольшом удалении, и третья будущая звезда, кружащая вокруг них на расстоянии в 10 раз дальше, чем Плутон отдален от Солнца.

Это облако газа и зародыши звезд пока слишком холодны для того, чтобы увидеть их при помощи оптических телескопов, и поэтому ученые используют мощнейшие микроволновые радиотелескопы для того, чтобы увидеть тлеющие "угольки" формирующихся светил и окружающий их газ и пыль. В этом газопылевом диске относительно недавно был найден первый "космический" сахар, показавший, что подобные кирпичики жизни могут существовать в окрестностях новорожденных звезд, а также соединения метана и муравьиной кислоты.

Кутенс и ее коллегам удалось найти в этом облаке другие органические молекулы, в том числе и потенциального "прародителя" аминокислот и других сложных "кирпичиков жизни", используя микроволновый телескоп ALMA в Чили, самый мощный прибор такого рода на Земле.

ALMA, как объясняют ученые, может "видеть" даже самые холодные и редкие молекулы внутри скоплений газа, что позволило им выяснить, где обитает органика внутри газопылевого "кокона" IRAS 16293–2422 и как много ее содержится.

Как показали эти замеры, сложные органические молекулы, в том числе и метил-изоцианат, присутствуют в большом количестве не только в холодной части протопланетного диска IRAS 16293–2422, куда лучи формирующегося светила не проникают, но и в его "теплой" половине. Это важно по той причине, что тепло и свет формирующихся звезд должны быстро разрушить органику и стереть все ее следы, если новые молекулы сложных соединений постоянно не образуются и не пополняют запасы органики.

Кроме того, ученые зафиксировали следы формирования этих молекул в достаточно холодных частях диска на поверхности зерен льда из молекул метана и синильной кислоты, что говорит о том, что они должны присутствовать фактически у каждой новорожденной звезды, так как и метан, и синильная кислота встречаются в космосе в большом количестве. С другой стороны, большие количества метил-изоцианата в "коконе" IRAS 16293–2422 говорят о том, что он возникает и другими путями, суть которых пока остается загадкой для планетологов.

"Мы особенно рады этому открытию по той причине, что эта звезда очень похожа по своей массе и характеристикам на юное Солнце, и вокруг нее сложились очень благоприятные условия для рождения планет, подобных Земле. Открыв заготовки "кирпичиков жизни", мы сделали очередной шаг к раскрытию загадки появления жизни на нашей планете", — заключают ученые.