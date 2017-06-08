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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: 30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии

13:0008.06.2017
(обновлено: 13:16 08.06.2017)
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© Fotolia / WavebreakmediaMicroМужчина, переживающий стрессМужчина, переживающий стресс
© Fotolia / WavebreakmediaMicro

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Специалисты компании Genotek и ученые из ФМИЦПН имени Сербского выяснили, что примерно 30% россиян являются носителями мутаций, делающих их склонными к развитию депрессии и суицидальных настроений, сообщает пресс-служба компании.

"Желание выяснить, есть ли у вас генетическая предрасположенность к депрессии, — это не праздное любопытство. Депрессия — болезнь, которую необходимо диагностировать и лечить специальными препаратами. Эффективность лекарства для конкретного организма также зависит от наследственности. Например, для носителей неблагоприятного варианта гена BDNF наиболее эффективными будут препараты на основе пароксетина", — рассказывает Валерий Ильинский, автор исследования и генеральный директор Genotek.

Депрессия является сегодня одной из главных психических болезней человечества, наносящей многомиллиардные убытки мировой экономике каждый год. По статистике ВОЗ, сегодня около 300 миллионов жителей земного шара страдает от депрессии, многие из которых не могут избавиться от подавленного настроения и других проблем с психикой на протяжении десятилетий.

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© Fotolia / lichtmeister
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Исследования последних лет показывают, что депрессия может развиваться не только по психологическим, но и генетическим причинам. Как отмечает Александр Кибитов из Федерального центра психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве, вероятность развития депрессии у человека обусловлена примерно на 38% генетическими факторами. Комбинация этих факторов зачастую определяет то, насколько хорошо или плохо будут действовать на больного разные типы антидепрессантов.

Ильинский, Кибитов и их  коллеги  попытались выяснить, как широко распространены мутации, связанные с депрессией, среди граждан России и ближнего зарубежья, используя ДНК людей, проходивших тестирование в Genotek в последние годы.

УЗИ
© Fotolia / Kadmy
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По словам ученых, это тестирование прошло около двух тысяч человек в возрасте от 18 до 50 лет, среди которых было примерно 40% женщин и 60% мужчин. Для поиска мутаций в генах, связанных с развитием депрессии, ученые проанализировали наборы из примерно 560 тысяч мелких мутаций, часто встречающихся в ДНК людей, и выделили те, которые были связаны с развитием подавленного состояния.

Как оказалось, примерно у трети участников тестирования имелась мутация rs6265-T в гене BDNF, связанная с повышенной вероятностью развития депрессии, суицидальных настроений, интроверсии и синдрома дефицита внимания. Как правило, у носителей одной такой мутации вероятность развития депрессии повышается в 2,1 раза, а у носителей двух ее копий — в 4,6 раза.

Этот ген, как рассказывают ученые, отвечает за синтез одного из важнейших гормонов, нейротропного фактора мозга, стимулирующего появление новых связей между нервными клетками. Нарушения в процессе сборки этого гормона или "считывании" его молекул могут приводить к серьезным нарушениям в работе памяти, повышению раздражительности и еще более серьезным проблемам.

Кардиограмма, архивное фото
© РИА Новости
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Несмотря на столь большое число носителей мутировавшей версии BDNF, далеко не все они страдали от депрессии и проблем с психикой – лишь у 3% россиян мутации имеются в обеих копиях гена, а у остальных 27% "опечатки" есть лишь в одной из них. Такие люди, как объясняют генетики, не страдают от дефицита внимания и решают сложные задачи не хуже, чем остальные люди с другой версией BDNF, понижающей шансы на развитие депрессии.

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