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РИА Наука
РИА Наука

Физики создали первый "плоский" двухмерный магнит

10:4908.06.2017
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© Efren Navarro-MoratallaДвухмерный магнит из трийодида хрома, созданный учеными из СШАДвухмерный магнит из трийодида хрома, созданный учеными из США
© Efren Navarro-Moratalla

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Американские ученые создали первый магнит из абсолютно плоского и двухмерного материала, получив аналог графена из соединения хрома и йода, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Двухмерные магниты являются крайне интересными сами по себе, так как они позволяют очень четко и точно менять магнитные свойства их отдельных частей. Но еще интереснее выглядит комбинация из нескольких разнородных слоев подобного рода. В таком случае внутри в них могут возникать экзотические феномены, которые мы никогда раньше не видели", — рассказывает Сяодун Сюй (Xiaodong Xu) из университета Вашингтона в Сиэтле (США).

Все магнитные материалы, как рассказывают ученые, состоят из особых областей, которые обычно называют "доменами". Как правило, спины электронов у атомах в таких доменах повернуты  в одну сторону, противоположную тому, в какую стороны направлены спины электронов в соседних доменах.Благодаря этому куски железа не обладают собственным магнитным полем, но могут намагничиваться, если поместить их во внешнее магнитное поле.

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© Фото : Khokhlov et al. / Scientific Reports 2017
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Эти домены  ведут себя как единое целое, "коллективно" меняя намагниченность при приложении электрического поля или других воздействиях, что не позволяет записывать информацию в спины электронов у отдельных атомов. По этой причине ученые сегодня активноразрабатывают альтернативные подходы к хранению информации, так как магнитные системы хранения данных уже почти подошли к этому пределу.

Сюй и его коллеги заявляют, что эта проблема может быть решена при помощи принципиально новых магнитных материалов, имеющих абсолютно плоскую структуру. Им удалось создать несколько версий таких 2D-магнитов, используя простейшую технологию, которую первооткрыватели графена, Андрей Гейм и Константин Новоселов, использовали для получения первых образцов этого "плоского углерода".

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Как рассказывает американский исследователь, ученые давно знают, что трийодид хрома (CrI3), соединение из трех атомов йода и одного атома хрома, обладает интересными магнитными свойствами, которые могут в принципе сохраняться в плоских слоях этой соли. Проблема заключалась в том, что у ученых не получалось синтезировать одиночный слой из молекул этого соединения. Более того, многие физики вообще сомневались в том, что CrI3 или любой другой магнитный материал сохранит свои свойства при превращении в двухмерную структуру.

Команда Сюя решила эту проблему и доказала, что этот материал сохранит свои магнитные свойства, используя тот же самый скотч, который был применен российско-британскими физиками для получения графена. Оторвав несколько полосок "плоского" трийодида хрома, ученые измерили их магнитные свойства и другие характеристики.

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Для этого физики намагнитили такую пластинку и подсветили ее светом, наблюдая за тем, будет ли магнитное поле, "записанное" в этот аналог графена, влиять на поляризацию света. Поляризация действительно менялась, что подтвердило, что двумерные магнитные материалы действительно могут существовать. Аналогичным образом ученые создали еще один 2D-магнит, используя другое вещество – сплав хрома, германия и теллура.

Что интересно, трийодид хрома теряет эти необычные свойства в том случае, если оторвать не один, а сразу два слоя его молекул, но сохраняет их при наличии трех и более слоев. Почему это так происходит, ученые пока не знают, но планируют раскрыть эту загадку в ближайшее время, а также более детально изучат магнитные свойства этого нового 2D-материала.

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