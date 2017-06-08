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РИА Наука

Быть или не быть: какая судьба ждет МКС после 2024 года?

08:5108.06.2017
(обновлено: 08:53 08.06.2017)
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© NASAВид на Землю с борта МКС. Архивное фотоВид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© NASA

ПЕКИН, 8 июн – РИА Новости, Анна Раткогло, Жанна Манукян. Международная космическая станция стала настоящим глобальным проектом, она доказала, что не смотря на политические противоречия, экономические сложности и социальные перемены, разные страны могут эффективно и слаженно работать, делиться опытом, преодолевать сложности и находить компромисс, однако предсказать будущее МКС после 2024 пока не берутся даже главы и представили мировых космических агентств, собравшиеся на всемирной конференции по исследованию космоса – GLEX-2017.

Вид на планету Земля из космоса. Архивное фото
© Fotolia / Elenarts
В КНР заявили, что строящаяся космическая станция может стать международной
Для представителей космических агентств большинства стран этот вопрос "очень сложен и деликатен", потому что альтернативы МКС пока не существует, а все исследования на низкой околоземной орбите невозможно прервать в одночасье. И даже при том, что Китай заявляет о доступности для международного сообщества его будущей космической станции, строительство которой планируется завершить к 2022 году, участники МКС надеются на очередное, пусть и недолгое, продление ее эксплуатации.

Пилотируемая орбитальная станция МКС, строительство которой началось 20 ноября 1998 года, используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс и регулярно посещается космонавтами и астронавтами. В ее создании участвуют 14 стран: США, Россия, Япония, Канада, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Франция, Испания, Германия, Швеция и Швейцария.

Управление полетом МКС осуществляется из двух центров: российского в подмосковном городе Королеве и американского в городе Хьюстоне, штат Техас. За годы существования на МКС побывало свыше 200 человек из 15 стран мира. В 2015 году "Роскосмос" и NASA договорились продлить срок эксплуатации МКС до 2024 года.

Земля снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Земля в иллюминаторе. Уникальные снимки нашей планеты из космоса

Спасение в трансформации

Космос способствует укреплению международного сотрудничества, которое не стоит недооценивать, именно об этом напоминает нам успешный проект совместного строительства МКС, считает глава итальянского космического агентства (ASI) Роберто Баттистон.

Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
© Фото : Shane Kimbrough/NASA
Границы биосферы Земли могут расширить после обнаружения бактерий на МКС
Он сообщил об одной из возможностей для дальнейшего использования станции, которая предусматривает трансформацию МКС или же какого-то отдельного ее отсека в центр симуляции жизни на Марсе. С одной стороны это продлит пребывание МКС на орбите, а с другой — позволит создать почти идеальные условия для подготовки космонавтов к будущим марсианским миссиям.

Баттисон считает, что "соглашение по эксплуатации МКС продлено до 2024 года, но что будет дальше, никто точно не знает, есть идеи по коммерциализации, но многие заявляют, что из-за дороговизны она не реализуется".

По его словам, на сегодняшний день техническое состояние станции довольно хорошее, и это дает возможность для очередного продления ее полета, однако здесь уже встает вопрос о целесообразности дальнейших финансовых затрат.

Астронавт НАСА во время выхода в открытый космос. 12 мая 2017
© Flickr / NASA Johnson
НАСА представило 12 будущих астронавтов, отобранных из 18 тысяч кандидатов
"Срок службы может быть продлен, она в хорошем состоянии, но вопрос в том, что при продлении срока эксплуатации станции на каждый год на ее функционирование замораживаются миллиарды долларов. И тут возникает дилемма, до какого времени можно оставлять эти деньги замороженными вместо того, чтобы использовать их для создания новой станции, все это в настоящий момент тщательно обсуждается", — сказал РИА Новости глава ASI.

По его словам, НАСА уже начало анализировать, сколько станция сможет просуществовать при определенном уровне обслуживания, и "они хотят продлить срок службы до 2028 года".

Голубая, кровавая и загадочная. Уникальные снимки Луны
© NASA / LOIRPРовно 50 лет назад американскому искусственному спутнику Луны "Лунар орбитер-1" удалось осуществить фотосъемку лунной поверхности и отправить на Землю 229 кадров высокого и среднего разрешения. Другие аппараты смогли получить еще некоторую часть снимков тех мест, где возможна посадка кораблей, а также сфотографировать полярные районы планеты.Первый снимок поверхности Луны сделанный космический аппаратом Lunar Orbiter 1. 1966 год
© NASA / LOIRP
Ровно 50 лет назад американскому искусственному спутнику Луны "Лунар орбитер-1" удалось осуществить фотосъемку лунной поверхности и отправить на Землю 229 кадров высокого и среднего разрешения. Другие аппараты смогли получить еще некоторую часть снимков тех мест, где возможна посадка кораблей, а также сфотографировать полярные районы планеты.
© The Lunar and Planetary InstituteПрограмма "Лунар орбитер" представляла собой серию из пяти автоматических орбитальных аппаратов, которые были запущены США в 1966-1967 годах с целью картографирования лунной поверхности. Все пять полетов прошли успешно, 99% поверхности Луны было снято с разрешением 60 м и лучше.

На фото: снимок поверхности Луны, сделанный космическим аппаратом "Лунар орбитер-5".Снимок поверхности Луны сделанный космический аппаратом Lunar Orbiter 5
© The Lunar and Planetary Institute
Программа "Лунар орбитер" представляла собой серию из пяти автоматических орбитальных аппаратов, которые были запущены США в 1966-1967 годах с целью картографирования лунной поверхности. Все пять полетов прошли успешно, 99% поверхности Луны было снято с разрешением 60 м и лучше.

На фото: снимок поверхности Луны, сделанный космическим аппаратом "Лунар орбитер-5".
© NASAВо время экспедиции "Аполлон-15" американскими учеными впервые был применен электромобиль LRV. Уникальный аппарат, созданный корпорацией Boeing в конце 60-х годов, представлял собой четырехколесный двухместный транспортер, оснащенный тяговыми электромоторами и двумя батареями. Использование вездехода значительно расширило площадь лунной поверхности, доступную для астронавтов. Машина могла развивать скорость до 13 км/ч. Общая длина пути, пройденного лунным автомобилем в 15-й, 16-й, 17-й экспедициях "Аполлон", составила 28, 27 и 36 км соответственно.

На фото: американский астронавт Юджин Сернан на лунном автомобиле во время экспедиции "Аполлон-17".Американский астронавт Юджин Сернан на лунном автомобиле
© NASA
Во время экспедиции "Аполлон-15" американскими учеными впервые был применен электромобиль LRV. Уникальный аппарат, созданный корпорацией Boeing в конце 60-х годов, представлял собой четырехколесный двухместный транспортер, оснащенный тяговыми электромоторами и двумя батареями. Использование вездехода значительно расширило площадь лунной поверхности, доступную для астронавтов. Машина могла развивать скорость до 13 км/ч. Общая длина пути, пройденного лунным автомобилем в 15-й, 16-й, 17-й экспедициях "Аполлон", составила 28, 27 и 36 км соответственно.

На фото: американский астронавт Юджин Сернан на лунном автомобиле во время экспедиции "Аполлон-17".
© NASA / Goddard/Arizona State UniversityКосмический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter продолжает изучать Луну с орбиты. Недавно специалистами агентства был опубликован снимок Земли, полученный камерами зонда LRO. Так как во время съемки Земля и Луна двигались, потребовались дополнительные алгоритмы обработки изображений, чтобы скомпенсировать этот эффект.Снимок планеты Земля с орбиты Луны
© NASA / Goddard/Arizona State University
Космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter продолжает изучать Луну с орбиты. Недавно специалистами агентства был опубликован снимок Земли, полученный камерами зонда LRO. Так как во время съемки Земля и Луна двигались, потребовались дополнительные алгоритмы обработки изображений, чтобы скомпенсировать этот эффект.
© NASAПоверхность Луны испещрена кратерами, которые возникли в результате падения огромного количества метеоритов. Попытки объяснить происхождение кратеров начались еще в конце 80-х годов XVIII века. Помимо метеоритной гипотезы была также выдвинута вулканическая, которая позже была опровергнута.Кратер на Луне
© NASA
Поверхность Луны испещрена кратерами, которые возникли в результате падения огромного количества метеоритов. Попытки объяснить происхождение кратеров начались еще в конце 80-х годов XVIII века. Помимо метеоритной гипотезы была также выдвинута вулканическая, которая позже была опровергнута.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкС каждым годом Луна становится все дальше и дальше от Земли. За 12 месяцев расстояние между ними увеличивается на 4 см. Удаление спутника является следствием гравитационно-приливного взаимодействия его и нашей планеты.Луна над комплексом для соревнований по лыжным гонкам и биатлону Лаура
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
С каждым годом Луна становится все дальше и дальше от Земли. За 12 месяцев расстояние между ними увеличивается на 4 см. Удаление спутника является следствием гравитационно-приливного взаимодействия его и нашей планеты.
© NASA / Goddard/Lunar Reconnaissance OrbiterСпутник Земли зародился более 4,5 миллиардов лет назад. По сравнению со своим нынешним состоянием первоначально он имел гораздо больший размер. Форма Луны на самом деле не идеально круглая, а яйцеобразная из-за воздействия гравитации Земли. Кроме того, ее центр масс расположен не в центре космического тела, а примерно в двух километрах от центра.Луна
© NASA / Goddard/Lunar Reconnaissance Orbiter
Спутник Земли зародился более 4,5 миллиардов лет назад. По сравнению со своим нынешним состоянием первоначально он имел гораздо больший размер. Форма Луны на самом деле не идеально круглая, а яйцеобразная из-за воздействия гравитации Земли. Кроме того, ее центр масс расположен не в центре космического тела, а примерно в двух километрах от центра.
© NASA / JSCВ этом изображении ученые объединили несколько фаз лунного затмения. Это явление представляет собой погружение Луны в конус тени Земли. При этом наша планета находится на одной линии между центром Луны и центром Солнца. Лунное затмение происходит при сильном уменьшении яркости диска спутника Земли. Принято различать полутеневые, частичные и полные лунные затмения. Наблюдать за ними можно в любом уголке мира, где Луна находится над горизонтом. Средняя продолжительность затмения составляет несколько часов.Фазы полного лунного затмения. 2014 год
© NASA / JSC
В этом изображении ученые объединили несколько фаз лунного затмения. Это явление представляет собой погружение Луны в конус тени Земли. При этом наша планета находится на одной линии между центром Луны и центром Солнца. Лунное затмение происходит при сильном уменьшении яркости диска спутника Земли. Принято различать полутеневые, частичные и полные лунные затмения. Наблюдать за ними можно в любом уголке мира, где Луна находится над горизонтом. Средняя продолжительность затмения составляет несколько часов.
© NASA / SDOЕще одно редкое природное явление – солнечное затмение. Оно происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца полностью или частично. Увидеть его можно только в период новолуния, когда повернутая к планете часть Луны полностью не освещается, то есть ее не видно невооруженным глазом.Частичное солнечное затмение
© NASA / SDO
Еще одно редкое природное явление – солнечное затмение. Оно происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца полностью или частично. Увидеть его можно только в период новолуния, когда повернутая к планете часть Луны полностью не освещается, то есть ее не видно невооруженным глазом.
© NASA / Eugene Cernan20 июля 1969 года программа "Аполлон" достигла своей главной цели – полета и высадки человека на Луну. Первыми астронавтами, ступившими на поверхность спутника Земли, были Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Их пребывание на Луне продлилось 2 часа 31 минуту. Всего на Луну было осуществлено шесть высадок, все шесть американцами.

На фото: американский астронавт Харрисон Шмитт во время последней высадки на Луну в рамках экспедиции "Аполлон-17".Американский астронавт Харрисон Шмитт на Луне
© NASA / Eugene Cernan
20 июля 1969 года программа "Аполлон" достигла своей главной цели – полета и высадки человека на Луну. Первыми астронавтами, ступившими на поверхность спутника Земли, были Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Их пребывание на Луне продлилось 2 часа 31 минуту. Всего на Луну было осуществлено шесть высадок, все шесть американцами.

На фото: американский астронавт Харрисон Шмитт во время последней высадки на Луну в рамках экспедиции "Аполлон-17".
© Фото : Роскосмос/Фёдор ЮрчихинТакие природные явления, как рассветы и закаты, на Луне отсутствуют, потому как там нет атмосферы. Зато там круглые сутки можно наблюдать звездное небо, Солнце и Землю.

На фото: снимок, сделанный российским космонавтом Федором Юрчихиным.Фотография Луны сделанная российским космонавтом Федором Юрчихиным
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
Такие природные явления, как рассветы и закаты, на Луне отсутствуют, потому как там нет атмосферы. Зато там круглые сутки можно наблюдать звездное небо, Солнце и Землю.

На фото: снимок, сделанный российским космонавтом Федором Юрчихиным.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСуперлуние – астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли и спутник кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.Полнолуние над Московским международным деловым центром Москва-Сити
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Суперлуние – астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли и спутник кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.
© NASAИз-за отсутствия на Луне ветра и влаги следы астронавтов, посетивших спутник Земли, вот уже почти 50 лет остаются в неизменном виде.

На фото: след американского астронавта Базза Олдрина, оставленный во время миссии "Аполлон-11" на Луне.След американского астронавта Базза Олдрина во время миссии Аполлон-11 на Луне
© NASA
Из-за отсутствия на Луне ветра и влаги следы астронавтов, посетивших спутник Земли, вот уже почти 50 лет остаются в неизменном виде.

На фото: след американского астронавта Базза Олдрина, оставленный во время миссии "Аполлон-11" на Луне.
© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкЗемля – единственная планета в Солнечной системе, где можно наблюдать полное солнечное затмение, которое происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца. При этом в любой точке Земли это явление можно увидеть в среднем один раз в 360 лет.Первое частное солнечное затмение 2011 года
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Земля – единственная планета в Солнечной системе, где можно наблюдать полное солнечное затмение, которое происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца. При этом в любой точке Земли это явление можно увидеть в среднем один раз в 360 лет.
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Снизить расходы и продолжить полет

Космос. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
НАСА надеется на продолжение сотрудничества с Россией
Япония также пока не видит четкого будущего МКС, но стоит в ряду тех, кто выступает за продление этого международного проекта в связи с необходимостью продолжить исследования на низкой околоземной орбите, однако при этом расходы на ее эксплуатацию, по мнению японской стороны, должны быть непременно сокращены.

"Это очень сложный вопрос, и мы до сих пор обсуждаем, что должно произойти после 2024 года… Существует множество возможных вариантов, мы можем снять МКС с орбиты после 2024 года, но есть и вероятность продолжения ее использования, в этом случае нам необходимо сократить расходы на эксплуатацию станции", — сказал в беседе с РИА Новости представитель JAXA Наоки Сато.

По его словам, международное сообщество "должно продолжить осуществлять деятельность на низкой околоземной орбите, для этого не обязательно использовать МКС, это может быть другая космическая станция или же сокращенная версия МКС или что-то в этом роде".

Опасные для Земли астероиды
© РИА Новости, Инфографика
Опасные для Земли астероиды

Станция перейдет в частные руки

Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Джапаридзе/ТАСС/POOL
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Вернувшиеся с МКС космонавты мечтают вновь отправиться в космос
Еще один вариант возможного будущего для МКС озвучил исполнительный директор пилотируемых программ "Роскосмоса" Сергей Крикалев, отметив, что полет МКС продолжится, но уже при участии частных компаний, а не только лишь государственных структур.

"Я думаю, что полет МКС пока будет продолжаться, все-таки это такая дорогостоящая и хорошо сделанная структура. Возможно, будет уменьшаться роль государства, будет больше и больше частных компаний туда входить, я думаю, что станция еще какое-то время полетает, единственное, будет уменьшаться роль государства", — сказал Крикалев РИА Новости.

Крикалев подчеркнул важность МКС как примера крупного успешного проекта, который смог стать поистине международным.

Космические новости в фотографиях, май 2017 года
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteНаучная команда "Кассини" опубликовала фотографии колец Сатурна, на которых можно увидеть его тень, постепенно сокращающуюся в длину по мере приближения к сатурнианскому дню весеннего равноденствия.Кольца Сатурна, покрытые его тенью
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Научная команда "Кассини" опубликовала фотографии колец Сатурна, на которых можно увидеть его тень, постепенно сокращающуюся в длину по мере приближения к сатурнианскому дню весеннего равноденствия.
© NASA / ESA, NRAO/AUI/NSF and G. Dubner (University of Buenos Aires)Специалисты НАСА опубликовали самое подробное изображение Крабовидной туманности, также известной как NGC 1952 и Taurus A, послойно собранное из снимков, сделанных в разных диапазонах электромагнитного спектра.Крабовидная туманность
© NASA / ESA, NRAO/AUI/NSF and G. Dubner (University of Buenos Aires)
Специалисты НАСА опубликовали самое подробное изображение Крабовидной туманности, также известной как NGC 1952 и Taurus A, послойно собранное из снимков, сделанных в разных диапазонах электромагнитного спектра.
© Фото : Роскосмос/Олег НовицкийПроверка скафандров и корабля перед возвращением на Землю космонавта Олега Новицкого и Тома Песке.Проверка скафандров и корабля перед возвращением на Землю космонавта Олега Новицкого и Тома Песке
© Фото : Роскосмос/Олег Новицкий
Проверка скафандров и корабля перед возвращением на Землю космонавта Олега Новицкого и Тома Песке.
© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Betsy Asher Hall/Gervasio RoblesЗонд Juno получил первые фотографии колец Юпитера и записал "музыку", возникающую в результате взаимодействия магнитного поля планеты-гиганта с частицами солнечного ветра.Южный полюс Юпитера, покрытый ураганами
© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Betsy Asher Hall/Gervasio Robles
Зонд Juno получил первые фотографии колец Юпитера и записал "музыку", возникающую в результате взаимодействия магнитного поля планеты-гиганта с частицами солнечного ветра.
© NASAСнимок Луны, сделанный с борта Международной космической станции одним из членов экипажа.Снимок Луны снятый с МКС
© NASA
Снимок Луны, сделанный с борта Международной космической станции одним из членов экипажа.
© NASA / ESA, and J. Lotz and the HFF Team (STScI)Ученые опубликовали снимки скопления Abell 370, состоящего из нескольких сотен галактик, связанных взаимной гравитацией. Кластер, расположенный в созвездии Кита, оказался гигантским "естественным" телескопом, через гравитационную линзу которого можно увидеть еще более далекий космос.Скопление галактик Abell 370
© NASA / ESA, and J. Lotz and the HFF Team (STScI)
Ученые опубликовали снимки скопления Abell 370, состоящего из нескольких сотен галактик, связанных взаимной гравитацией. Кластер, расположенный в созвездии Кита, оказался гигантским "естественным" телескопом, через гравитационную линзу которого можно увидеть еще более далекий космос.
© Фото : Twitter/Intl. Space Station‏Американские члены экипажа Международной космической станции астронавты НАСА Пегги Уитсон и Джек Фишер после задержки, связанной с проблемой экипировки Фишера, вышли в открытый космос для технического обслуживания орбитальной станции.Астронавт НАСА Пегги Уитсон во время выхода в открытый космос 12 мая 2017
© Фото : Twitter/Intl. Space Station‏
Американские члены экипажа Международной космической станции астронавты НАСА Пегги Уитсон и Джек Фишер после задержки, связанной с проблемой экипировки Фишера, вышли в открытый космос для технического обслуживания орбитальной станции.
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Matrà/M. A. MacGregorМикроволновая обсерватория ALMA получила в этом месяце самые четкие на сегодняшний день фотографии "глаза Саурона" — звезды Фомальгаут, окруженной "горящим" кольцом из пыли и газа, возникшим в результате столкновения комет и астероидов.Звезда Фомальгаут, окруженная огненным кольцом из газа и пыли
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Matrà/M. A. MacGregor
Микроволновая обсерватория ALMA получила в этом месяце самые четкие на сегодняшний день фотографии "глаза Саурона" — звезды Фомальгаут, окруженной "горящим" кольцом из пыли и газа, возникшим в результате столкновения комет и астероидов.
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин Космонавт Федор Юрчихин сфотографировал с борта МКС облака, образовавшие причудливый узор. "Завитушки Природы. Именно так и хочется назвать этот снимок", - написал он.Снимок облаков на Земле снятый космонавтом Фёдором Юрчихиным с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
Космонавт Федор Юрчихин сфотографировал с борта МКС облака, образовавшие причудливый узор. "Завитушки Природы. Именно так и хочется назвать этот снимок", - написал он.
© Фото : ESA/Hubble & NASAКосмический телескоп Хаббл сфотографировал туманность Sh2-308, которая окружает звезду EZ, входящую в созвездие Большого пса. Звезда окружена пузырями из газа, образованными в результате излучения интенсивной радиации в окружающее пространство.Туманность Sh2-308 снятая телескопом Хаббл
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Космический телескоп Хаббл сфотографировал туманность Sh2-308, которая окружает звезду EZ, входящую в созвездие Большого пса. Звезда окружена пузырями из газа, образованными в результате излучения интенсивной радиации в окружающее пространство.
© Фото : NASA, ESA, C. Kiss (Konkoly Observatory), and J. Stansberry (STScI)Ученые выяснили, что карликовая планета 2007 OR10, третий по размерам объект пояса Койпера после Плутона и Эриды, вращается вокруг Солнца не одна, а в компании небольшой луны диаметром в 250-350 километров.Карликовая планета 2007 OR10 имеет луну, выяснили ученые
© Фото : NASA, ESA, C. Kiss (Konkoly Observatory), and J. Stansberry (STScI)
Ученые выяснили, что карликовая планета 2007 OR10, третий по размерам объект пояса Койпера после Плутона и Эриды, вращается вокруг Солнца не одна, а в компании небольшой луны диаметром в 250-350 километров.
© NASAНАСА опубликовало снимок зонда "Кассини", на котором виден северный полюс спутника Сатурна Энцелада, покрытый большим количеством кратеров. Это обстоятельство указывает на то, что он не обновлялся на протяжении довольно долгого периода времени.Северный полюс Энцелада
© NASA
НАСА опубликовало снимок зонда "Кассини", на котором виден северный полюс спутника Сатурна Энцелада, покрытый большим количеством кратеров. Это обстоятельство указывает на то, что он не обновлялся на протяжении довольно долгого периода времени.
© Фото : РоскосмосРоссийские космонавт Олег Новицкий, находясь на борту МКС, присоединился к акции "Бессмертный полк". "Мои дедушка и бабушка Новицкие Иван Игнатьевич и Анна Игнатьевна. Дедушка Ваня партизанил, а потом воевал в частях регулярной армии, был тяжело ранен. Бабушка тоже была в партизанском отряде", - сообщил космонавт.Космонавт Олег Новицкий присоединился к акции Бессмертный полк 9 мая 2017
© Фото : Роскосмос
Российские космонавт Олег Новицкий, находясь на борту МКС, присоединился к акции "Бессмертный полк". "Мои дедушка и бабушка Новицкие Иван Игнатьевич и Анна Игнатьевна. Дедушка Ваня партизанил, а потом воевал в частях регулярной армии, был тяжело ранен. Бабушка тоже была в партизанском отряде", - сообщил космонавт.
© Фото : ESO/Y. BeletskyЯсная погода позволила сделать специалистам Европейской южной обсерватории Паранал в Чили сверхчеткий снимок Луны и Венеры.Снимок Луны и Венеры, сделанный в Паранальской обсерватории в Чили
© Фото : ESO/Y. Beletsky
Ясная погода позволила сделать специалистам Европейской южной обсерватории Паранал в Чили сверхчеткий снимок Луны и Венеры.
© Фото : Роскосмос/Фёдор ЮрчихинКосмонавт Федор Юрчихин с борта МКС сфотографировал российские космические корабли "Союз" и "Прогресс" на фоне Земли.Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
Космонавт Федор Юрчихин с борта МКС сфотографировал российские космические корабли "Союз" и "Прогресс" на фоне Земли.
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Поиски новых возможностей

Глава Европейского космического агентства Иоганн-Дитрих Вернер в свою очередь высказался за создание нового проекта для исследований низкой околоземной орбиты.

"Я думаю, что МКС, возможно, будет существовать до 2029 года. Но мы действительно подходим к концу. И после этого нам нужно будет что-то новое. Я думаю, что для низкой орбиты нам нужно что-то, куда мы могли иметь частый доступ, откуда мы могли быстро возвращаться, быстрее, легче", — сказал РИА Новости Вернер.

Космос. Архивное фото
© NASA
День космонавтики: 30 запусков в год и планы по освоению Луны
Старший советник по исследованиям и космическим операциям НАСА Кэтлин Лоурини в свою очередь отметила, что МКС по техническим критериям может успешно функционировать еще не менее 10 лет.

"В настоящий момент мы уверены, что оборудование сможет прослужить до 2028 года, это формальная уверенность, и партнеры по станции будут принимать решение, основанное на определенных критериях", — сказала она в беседе с РИА Новости.

По ее словам, освоение низкой околоземной орбиты представляет собой развивающуюся сферу экономики, и перед закрытием проекта МКС необходимо обеспечить существование на орбите коммерческих платформ для дальнейших исследований.

"Мы будем сохранять МКС на орбите до тех пор, пока мы не найдем действительно эффективные пути по совершению плавного перехода для всех пользователей низкой орбиты",- заключила Лоурини.

Космические технологии будущего: покорение дальнего и ближнего космоса
© РИА НовостиУспешное освоение космоса невозможно без надежных космических кораблей. В России разрабатывается пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК) «Федерация». На борту «Федерации» могут достаточно комфортно разместиться до шести членов экипажа.Пилотируемый транспортный корабль «Федерация»
© РИА Новости
Успешное освоение космоса невозможно без надежных космических кораблей. В России разрабатывается пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК) «Федерация». На борту «Федерации» могут достаточно комфортно разместиться до шести членов экипажа.
© НИТУ "МИСиС", Владимир ПирожковНа эффективность работы космонавтов значительно влияет правильная организация пространства. В обитаемом отсеке «Федерации», помимо систем управления, имеются кухонный блок, медицинский пункт, туалет и помещение для уединения. Дизайн и эргономика интерьера ПТК «Федерация» созданы в Инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС».Пилотируемый транспортный корабль «Федерация»
© НИТУ "МИСиС", Владимир Пирожков
На эффективность работы космонавтов значительно влияет правильная организация пространства. В обитаемом отсеке «Федерации», помимо систем управления, имеются кухонный блок, медицинский пункт, туалет и помещение для уединения. Дизайн и эргономика интерьера ПТК «Федерация» созданы в Инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС».
© НИТУ "МИСиС", Владимир ПирожковНовый корабль получит новые полетные кресла из углепластика. Впервые в российской космонавтике предусмотрена регулировка размеров, что позволяет подогнать кресло под космонавта любого роста. Таким образом, кресла становятся многоразовыми и их больше не нужно отливать отдельно под каждого члена экипажа.Пилотируемый транспортный корабль «Федерация»
© НИТУ "МИСиС", Владимир Пирожков
Новый корабль получит новые полетные кресла из углепластика. Впервые в российской космонавтике предусмотрена регулировка размеров, что позволяет подогнать кресло под космонавта любого роста. Таким образом, кресла становятся многоразовыми и их больше не нужно отливать отдельно под каждого члена экипажа.
© НИТУ "МИСиС", Сергей ГнусковВ космической технике используются самые современные материалы. Один из них – гибридное металл-органическое соединение – перовскит. Перовскиты могут применяться в гибких солнечных батареях, светодиодах, лазерах, мониторах и фотодекторах высокой чувствительности. Ряд ученых даже предсказывает в ближайшее время «перовскитовую революцию», которая кардинально изменит многие технологии.Гибридное металл-органическое соединение – перовскит
© НИТУ "МИСиС", Сергей Гнусков
В космической технике используются самые современные материалы. Один из них – гибридное металл-органическое соединение – перовскит. Перовскиты могут применяться в гибких солнечных батареях, светодиодах, лазерах, мониторах и фотодекторах высокой чувствительности. Ряд ученых даже предсказывает в ближайшее время «перовскитовую революцию», которая кардинально изменит многие технологии.
© РИА НовостиПланируется, что «Федерация» сможет находиться в автономном полете до 30 суток, а в составе станции до года. С управлением «Федерацией», реализованным с помощью джойстика и системы сенсорных мониторов, справится один человек.Пилотируемый транспортный корабль «Федерация»
© РИА Новости
Планируется, что «Федерация» сможет находиться в автономном полете до 30 суток, а в составе станции до года. С управлением «Федерацией», реализованным с помощью джойстика и системы сенсорных мониторов, справится один человек.
© РИА НовостиВ космосе нет «станций подзарядки», поэтому для дальних экспедиций необходимы источники энергии, способные без замены и обслуживания работать десятки лет. На фото бетавольтаический преобразователь («ядерная батарейка») – источник электроэнергии, получаемой за счет преобразования энергии распада радиоактивных материалов.Бетавольтаический преобразователь («ядерная батарейка»)
© РИА Новости
В космосе нет «станций подзарядки», поэтому для дальних экспедиций необходимы источники энергии, способные без замены и обслуживания работать десятки лет. На фото бетавольтаический преобразователь («ядерная батарейка») – источник электроэнергии, получаемой за счет преобразования энергии распада радиоактивных материалов.
© РИА НовостиВ различных устройствах корабля – от двигателей до систем навигации – необходимы мощные и эффективные источники магнитного поля. Такими источниками являются постоянные магниты на основе редкоземельных магнитотвердых материалов. Они способны работать при экстремальных температурах открытого космоса (от – 180 до +150 градусов Цельсия).Постоянные магниты на основе редкоземельных магнитотвердых материалов
© РИА Новости
В различных устройствах корабля – от двигателей до систем навигации – необходимы мощные и эффективные источники магнитного поля. Такими источниками являются постоянные магниты на основе редкоземельных магнитотвердых материалов. Они способны работать при экстремальных температурах открытого космоса (от – 180 до +150 градусов Цельсия).
© РИА НовостиВозможно, что иллюминаторы космических кораблей будущего будут изготовлены из искусственных сапфиров (монокристалических корундов). Этот материал получают из особо чистого оксида алюминия. По прочности он сопоставим со сталью.Оксид алюминия
© РИА Новости
Возможно, что иллюминаторы космических кораблей будущего будут изготовлены из искусственных сапфиров (монокристалических корундов). Этот материал получают из особо чистого оксида алюминия. По прочности он сопоставим со сталью.
© РИА НовостиИз-за высокой солнечной радиации грунт на поверхности Луны сильно ионизирован. Во время экспедиций на Луну он может налипать на технику и скафандры космонавтов. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо провести испытания на Земле. Для производства аналога лунного грунта консорциумом в составе НИТУ «МИСиС», ФГУП «ТУСУР», Томского государственного университета и НП «Научно-образовательный центр «Иновационные горные технгологии» ЦИКТ разработана плазменная установка.Установка для реголита
© РИА Новости
Из-за высокой солнечной радиации грунт на поверхности Луны сильно ионизирован. Во время экспедиций на Луну он может налипать на технику и скафандры космонавтов. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо провести испытания на Земле. Для производства аналога лунного грунта консорциумом в составе НИТУ «МИСиС», ФГУП «ТУСУР», Томского государственного университета и НП «Научно-образовательный центр «Иновационные горные технгологии» ЦИКТ разработана плазменная установка.
© РИА НовостиЦель любой космической экспедиции не только добраться до пункта назначения, но и провести научные исследования. Одним из инструментов для сканирования земной поверхности и космического пространства являются фотоприемники.Фотоприемник
© РИА Новости
Цель любой космической экспедиции не только добраться до пункта назначения, но и провести научные исследования. Одним из инструментов для сканирования земной поверхности и космического пространства являются фотоприемники.
© РИА НовостиПервый полёт «Федерации» ожидается в 2021 году. «Федерация» будет доставлять космонавтов и грузы к МКС и на лунную орбиту. В дальнейшем этот корабль должен стать участником полета на Луну и к астероидам.Пилотируемый транспортный корабль «Федерация»
© РИА Новости
Первый полёт «Федерации» ожидается в 2021 году. «Федерация» будет доставлять космонавтов и грузы к МКС и на лунную орбиту. В дальнейшем этот корабль должен стать участником полета на Луну и к астероидам.
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