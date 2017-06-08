Быть или не быть: какая судьба ждет МКС после 2024 года?

ПЕКИН, 8 июн – РИА Новости, Анна Раткогло, Жанна Манукян. Международная космическая станция стала настоящим глобальным проектом, она доказала, что не смотря на политические противоречия, экономические сложности и социальные перемены, разные страны могут эффективно и слаженно работать, делиться опытом, преодолевать сложности и находить компромисс, однако предсказать будущее МКС после 2024 пока не берутся даже главы и представили мировых космических агентств, собравшиеся на всемирной конференции по исследованию космоса – GLEX-2017.
Для представителей космических агентств большинства стран этот вопрос "очень сложен и деликатен", потому что альтернативы МКС пока не существует, а все исследования на низкой околоземной орбите невозможно прервать в одночасье. И даже при том, что Китай заявляет о доступности для международного сообщества его будущей космической станции, строительство которой планируется завершить к 2022 году, участники МКС надеются на очередное, пусть и недолгое, продление ее эксплуатации.
Пилотируемая орбитальная станция МКС, строительство которой началось 20 ноября 1998 года, используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс и регулярно посещается космонавтами и астронавтами. В ее создании участвуют 14 стран: США, Россия, Япония, Канада, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Франция, Испания, Германия, Швеция и Швейцария.
Управление полетом МКС осуществляется из двух центров: российского в подмосковном городе Королеве и американского в городе Хьюстоне, штат Техас. За годы существования на МКС побывало свыше 200 человек из 15 стран мира. В 2015 году "Роскосмос" и NASA договорились продлить срок эксплуатации МКС до 2024 года.
Спасение в трансформации
Космос способствует укреплению международного сотрудничества, которое не стоит недооценивать, именно об этом напоминает нам успешный проект совместного строительства МКС, считает глава итальянского космического агентства (ASI) Роберто Баттистон.
Он сообщил об одной из возможностей для дальнейшего использования станции, которая предусматривает трансформацию МКС или же какого-то отдельного ее отсека в центр симуляции жизни на Марсе. С одной стороны это продлит пребывание МКС на орбите, а с другой — позволит создать почти идеальные условия для подготовки космонавтов к будущим марсианским миссиям.
Баттисон считает, что "соглашение по эксплуатации МКС продлено до 2024 года, но что будет дальше, никто точно не знает, есть идеи по коммерциализации, но многие заявляют, что из-за дороговизны она не реализуется".
По его словам, на сегодняшний день техническое состояние станции довольно хорошее, и это дает возможность для очередного продления ее полета, однако здесь уже встает вопрос о целесообразности дальнейших финансовых затрат.
"Срок службы может быть продлен, она в хорошем состоянии, но вопрос в том, что при продлении срока эксплуатации станции на каждый год на ее функционирование замораживаются миллиарды долларов. И тут возникает дилемма, до какого времени можно оставлять эти деньги замороженными вместо того, чтобы использовать их для создания новой станции, все это в настоящий момент тщательно обсуждается", — сказал РИА Новости глава ASI.
По его словам, НАСА уже начало анализировать, сколько станция сможет просуществовать при определенном уровне обслуживания, и "они хотят продлить срок службы до 2028 года".
Ровно 50 лет назад американскому искусственному спутнику Луны "Лунар орбитер-1" удалось осуществить фотосъемку лунной поверхности и отправить на Землю 229 кадров высокого и среднего разрешения. Другие аппараты смогли получить еще некоторую часть снимков тех мест, где возможна посадка кораблей, а также сфотографировать полярные районы планеты.
Программа "Лунар орбитер" представляла собой серию из пяти автоматических орбитальных аппаратов, которые были запущены США в 1966-1967 годах с целью картографирования лунной поверхности. Все пять полетов прошли успешно, 99% поверхности Луны было снято с разрешением 60 м и лучше.
На фото: снимок поверхности Луны, сделанный космическим аппаратом "Лунар орбитер-5".
Во время экспедиции "Аполлон-15" американскими учеными впервые был применен электромобиль LRV. Уникальный аппарат, созданный корпорацией Boeing в конце 60-х годов, представлял собой четырехколесный двухместный транспортер, оснащенный тяговыми электромоторами и двумя батареями. Использование вездехода значительно расширило площадь лунной поверхности, доступную для астронавтов. Машина могла развивать скорость до 13 км/ч. Общая длина пути, пройденного лунным автомобилем в 15-й, 16-й, 17-й экспедициях "Аполлон", составила 28, 27 и 36 км соответственно.
На фото: американский астронавт Юджин Сернан на лунном автомобиле во время экспедиции "Аполлон-17".
Космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter продолжает изучать Луну с орбиты. Недавно специалистами агентства был опубликован снимок Земли, полученный камерами зонда LRO. Так как во время съемки Земля и Луна двигались, потребовались дополнительные алгоритмы обработки изображений, чтобы скомпенсировать этот эффект.
Поверхность Луны испещрена кратерами, которые возникли в результате падения огромного количества метеоритов. Попытки объяснить происхождение кратеров начались еще в конце 80-х годов XVIII века. Помимо метеоритной гипотезы была также выдвинута вулканическая, которая позже была опровергнута.
С каждым годом Луна становится все дальше и дальше от Земли. За 12 месяцев расстояние между ними увеличивается на 4 см. Удаление спутника является следствием гравитационно-приливного взаимодействия его и нашей планеты.
Спутник Земли зародился более 4,5 миллиардов лет назад. По сравнению со своим нынешним состоянием первоначально он имел гораздо больший размер. Форма Луны на самом деле не идеально круглая, а яйцеобразная из-за воздействия гравитации Земли. Кроме того, ее центр масс расположен не в центре космического тела, а примерно в двух километрах от центра.
В этом изображении ученые объединили несколько фаз лунного затмения. Это явление представляет собой погружение Луны в конус тени Земли. При этом наша планета находится на одной линии между центром Луны и центром Солнца. Лунное затмение происходит при сильном уменьшении яркости диска спутника Земли. Принято различать полутеневые, частичные и полные лунные затмения. Наблюдать за ними можно в любом уголке мира, где Луна находится над горизонтом. Средняя продолжительность затмения составляет несколько часов.
Еще одно редкое природное явление – солнечное затмение. Оно происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца полностью или частично. Увидеть его можно только в период новолуния, когда повернутая к планете часть Луны полностью не освещается, то есть ее не видно невооруженным глазом.
20 июля 1969 года программа "Аполлон" достигла своей главной цели – полета и высадки человека на Луну. Первыми астронавтами, ступившими на поверхность спутника Земли, были Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Их пребывание на Луне продлилось 2 часа 31 минуту. Всего на Луну было осуществлено шесть высадок, все шесть американцами.
На фото: американский астронавт Харрисон Шмитт во время последней высадки на Луну в рамках экспедиции "Аполлон-17".
Такие природные явления, как рассветы и закаты, на Луне отсутствуют, потому как там нет атмосферы. Зато там круглые сутки можно наблюдать звездное небо, Солнце и Землю.
На фото: снимок, сделанный российским космонавтом Федором Юрчихиным.
Суперлуние – астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли и спутник кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.
Из-за отсутствия на Луне ветра и влаги следы астронавтов, посетивших спутник Земли, вот уже почти 50 лет остаются в неизменном виде.
На фото: след американского астронавта Базза Олдрина, оставленный во время миссии "Аполлон-11" на Луне.
Земля – единственная планета в Солнечной системе, где можно наблюдать полное солнечное затмение, которое происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца. При этом в любой точке Земли это явление можно увидеть в среднем один раз в 360 лет.
Снизить расходы и продолжить полет
Япония также пока не видит четкого будущего МКС, но стоит в ряду тех, кто выступает за продление этого международного проекта в связи с необходимостью продолжить исследования на низкой околоземной орбите, однако при этом расходы на ее эксплуатацию, по мнению японской стороны, должны быть непременно сокращены.
"Это очень сложный вопрос, и мы до сих пор обсуждаем, что должно произойти после 2024 года… Существует множество возможных вариантов, мы можем снять МКС с орбиты после 2024 года, но есть и вероятность продолжения ее использования, в этом случае нам необходимо сократить расходы на эксплуатацию станции", — сказал в беседе с РИА Новости представитель JAXA Наоки Сато.
По его словам, международное сообщество "должно продолжить осуществлять деятельность на низкой околоземной орбите, для этого не обязательно использовать МКС, это может быть другая космическая станция или же сокращенная версия МКС или что-то в этом роде".
Станция перейдет в частные руки
Еще один вариант возможного будущего для МКС озвучил исполнительный директор пилотируемых программ "Роскосмоса" Сергей Крикалев, отметив, что полет МКС продолжится, но уже при участии частных компаний, а не только лишь государственных структур.
"Я думаю, что полет МКС пока будет продолжаться, все-таки это такая дорогостоящая и хорошо сделанная структура. Возможно, будет уменьшаться роль государства, будет больше и больше частных компаний туда входить, я думаю, что станция еще какое-то время полетает, единственное, будет уменьшаться роль государства", — сказал Крикалев РИА Новости.
Крикалев подчеркнул важность МКС как примера крупного успешного проекта, который смог стать поистине международным.
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Поиски новых возможностей
Глава Европейского космического агентства Иоганн-Дитрих Вернер в свою очередь высказался за создание нового проекта для исследований низкой околоземной орбиты.
"Я думаю, что МКС, возможно, будет существовать до 2029 года. Но мы действительно подходим к концу. И после этого нам нужно будет что-то новое. Я думаю, что для низкой орбиты нам нужно что-то, куда мы могли иметь частый доступ, откуда мы могли быстро возвращаться, быстрее, легче", — сказал РИА Новости Вернер.
Старший советник по исследованиям и космическим операциям НАСА Кэтлин Лоурини в свою очередь отметила, что МКС по техническим критериям может успешно функционировать еще не менее 10 лет.
"В настоящий момент мы уверены, что оборудование сможет прослужить до 2028 года, это формальная уверенность, и партнеры по станции будут принимать решение, основанное на определенных критериях", — сказала она в беседе с РИА Новости.
По ее словам, освоение низкой околоземной орбиты представляет собой развивающуюся сферу экономики, и перед закрытием проекта МКС необходимо обеспечить существование на орбите коммерческих платформ для дальнейших исследований.
"Мы будем сохранять МКС на орбите до тех пор, пока мы не найдем действительно эффективные пути по совершению плавного перехода для всех пользователей низкой орбиты",- заключила Лоурини.
Успешное освоение космоса невозможно без надежных космических кораблей. В России разрабатывается пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК) «Федерация». На борту «Федерации» могут достаточно комфортно разместиться до шести членов экипажа.
На эффективность работы космонавтов значительно влияет правильная организация пространства. В обитаемом отсеке «Федерации», помимо систем управления, имеются кухонный блок, медицинский пункт, туалет и помещение для уединения. Дизайн и эргономика интерьера ПТК «Федерация» созданы в Инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС».
Новый корабль получит новые полетные кресла из углепластика. Впервые в российской космонавтике предусмотрена регулировка размеров, что позволяет подогнать кресло под космонавта любого роста. Таким образом, кресла становятся многоразовыми и их больше не нужно отливать отдельно под каждого члена экипажа.
В космической технике используются самые современные материалы. Один из них – гибридное металл-органическое соединение – перовскит. Перовскиты могут применяться в гибких солнечных батареях, светодиодах, лазерах, мониторах и фотодекторах высокой чувствительности. Ряд ученых даже предсказывает в ближайшее время «перовскитовую революцию», которая кардинально изменит многие технологии.
Планируется, что «Федерация» сможет находиться в автономном полете до 30 суток, а в составе станции до года. С управлением «Федерацией», реализованным с помощью джойстика и системы сенсорных мониторов, справится один человек.
В космосе нет «станций подзарядки», поэтому для дальних экспедиций необходимы источники энергии, способные без замены и обслуживания работать десятки лет. На фото бетавольтаический преобразователь («ядерная батарейка») – источник электроэнергии, получаемой за счет преобразования энергии распада радиоактивных материалов.
В различных устройствах корабля – от двигателей до систем навигации – необходимы мощные и эффективные источники магнитного поля. Такими источниками являются постоянные магниты на основе редкоземельных магнитотвердых материалов. Они способны работать при экстремальных температурах открытого космоса (от – 180 до +150 градусов Цельсия).
Возможно, что иллюминаторы космических кораблей будущего будут изготовлены из искусственных сапфиров (монокристалических корундов). Этот материал получают из особо чистого оксида алюминия. По прочности он сопоставим со сталью.
Из-за высокой солнечной радиации грунт на поверхности Луны сильно ионизирован. Во время экспедиций на Луну он может налипать на технику и скафандры космонавтов. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо провести испытания на Земле. Для производства аналога лунного грунта консорциумом в составе НИТУ «МИСиС», ФГУП «ТУСУР», Томского государственного университета и НП «Научно-образовательный центр «Иновационные горные технгологии» ЦИКТ разработана плазменная установка.
Цель любой космической экспедиции не только добраться до пункта назначения, но и провести научные исследования. Одним из инструментов для сканирования земной поверхности и космического пространства являются фотоприемники.
Первый полёт «Федерации» ожидается в 2021 году. «Федерация» будет доставлять космонавтов и грузы к МКС и на лунную орбиту. В дальнейшем этот корабль должен стать участником полета на Луну и к астероидам.