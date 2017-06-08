Ракета "Протон-М" стартовала после годового перерыва

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Первый после годового перерыва в запусках в связи с переборкой двигателей "Протон-М" с американским спутником связи Еchostar-21 стартовал с Байконура, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Роскосмос".

"Запуск состоялся в расчётное время без замечаний. Отделение разгонного блока "Бриз-М" со спутником Еchostar-21 намечено на 6.55 мск, отделение космического аппарата от "разгонника" ожидается в 15.58 мск", — сказал собеседник агентства.

Пуски "Протонов" были приостановлены 9 июня 2016 года, когда при выводе на орбиту спутника Intelsat-31 неожиданно возникли отклонения в работе второй ступени "Протона": ее двигатель выключился преждевременно. Благодаря оперативному изменению программы работы третьей ступени и разгонного блока "Бриз-М" космический аппарат вывести на орбиту всё-таки удалось. Позже комиссия экспертов "Роскосмоса" пришла к выводу об имеющих место отдельных дефектах при сборке двигателей на "Воронежском механическом заводе" (ВМЗ).

Затем генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщил в интервью РИА Новости, что все дефектные двигатели РД-0210/0211 и РД-0213/0214 в количестве 71 единицы для вторых и третьих ступеней ракет-носителей "Протон" были возвращены обратно на ВМЗ. Согласно заключениям специалистов "Роскосмоса", при пайке компонентов на предприятии использовался припой, не соответствовавший технической документации.

"Протон", стартовавший 8 июня, должен вывести на орбиту EchoStar-21 (EchoStar T2 или TerreStar 2, или ЭкоСтар-21) — геостационарный спутник связи, изготовленный компанией Space Systems/Loral. Он должен стать шестым по счету аппаратом орбитальной группировки EchoStar, выведенным с помощью российской ракеты "Протон". Космический аппарат предназначен для оказания услуг связи на территории Европы и оснащен транспондерами сантиметрового диапазона для обеспечения мобильной передачи данных. Контракт на запуск спутника EchoStar-21 на ракете "Протон" заключило СП International Launch Services Inc. (ILS).