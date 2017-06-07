НАСА представило 12 будущих астронавтов, отобранных из 18 тысяч кандидатов

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Пять женщин и семь мужчин вошли в новый набор астронавтов НАСА, им предстоит совершать полеты за пределы Луны и, возможно, первыми полететь к Марсу, сообщил в среду на торжественной церемонии в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне исполняющий обязанности руководителя ведомства Роберт Лайтфут.

"Вы представляете лучших из лучших в Америке … вся команда НАСА готова помогать вам в подготовке к предстоящим миссиям", — сказал Лайтфут.

Заявки на отбор в класс астронавтов 2017 года подали рекордные 18 тысяч 353 человека, — такого интереса к этой профессии в США не было еще никогда. До настоящего времени рекордным считался 1978 год, когда заявки были приняты от восьми тысяч претендентов.

В церемонии также принял участие вице-президент США Майк Пенс, который заявил, что "вы — лучшие из нас … и вам предстоит совершить полеты за пределы Луны и, возможно, стать первыми, кто полетит на Марс". Пенс передал поздравления будущим астронавтам и пожелания "иметь отвагу для того, чтобы искать ответы там, где никто еще не был".

Заявки на участие в конкурсе принимались с декабря 2015 по февраль 2016 года. Подать их могли граждане США, имеющие степень бакалавра в области инженерии, биологии, медицины, компьютеров или математики, а также военные пилоты, налетавшие по меньшей мере одну тысячу часов.

Счастливчиков, которым до первого полета предстоит еще пройти двух-трех летнюю подготовку, включающую в том числе курсы русского языка, отобрали из полусотни финалистов.

Как отмечают в НАСА, будущим астронавтам предстоит не только совершать полеты на Международную космическую станцию (МКС), но и за пределы околоземной орбиты и за пределы Луны на строящемся корабле Orion, а также осуществлять подготовку миссий к Марсу. Помимо принадлежащего НАСА Orion, новым астронавтам, вероятно, предстоит летать в космос на частных космических кораблях комапнии Boeing CST-100 Starliner и Crew Dragon, принадлежащий SpaceX.

Предыдущий — 21-й в истории НАСА набор из восьми астронавтов — был сформирован в 2013 году, в него впервые вошло равное число мужчин и женщин.

Будущие астронавты прибудут в Хьюстон для начала подготовки уже в августе.