Самарские ученые научились "выращивать" на 3D-принтере протезы суставов

САМАРА, 7 июн — РИА Новости. Самарские ученые освоили технологию печати на 3D-принтере протезов суставов, подобранных индивидуально для каждого пациента, сообщил журналистам завотделом проектного менеджмента, производства и инжиниринга Института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Сергей Чаплыгин.

"Данная методика протезирования была нами запатентована. Сейчас у нас завершены доклинические испытания на лабораторных животных и сейчас вплотную мы приступаем к клиническим испытаниям. Подобные титановые протезы были созданы с помощью технологии 3D-печати и могут использоваться у пациентов с артрозом (дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани) или если сустав утрачен в результате травмы", — рассказал Чаплыгин.

Протезы — совместная разработка медицинского университета и самарского университета имени Королева. Новизна разработки заключается в том, что протезы создаются персонифицировано для каждого человека, с учетом индивидуальных особенностей пациента. Клинические требования к протезу ученым самарского университета поставляют медики. Специалисты с помощью специальных 3D-порошков создают нужную форму сустава. Для того, чтобы "вырастить" протез в 3D-принтере, требуется около суток, примерно столько же времени уходит на его моделирование.

Технология позволяет получить разные свойства на разных участках сустава. Например, на той части, которая будет контактировать с костью, можно получить пористость, чтоб в последствии туда прорастали ткани и обеспечивалась надежная фиксация протеза, суставная поверхность, наоборот, получается очень гладкая, чтобы уменьшить трение. В перспективе ученые планируют создавать крупные суставы, например, коленные или элементы тазовых.

После завершения клинических испытаний ученые намерены заняться коммерциализацией проекта. На сегодняшний день в России нет аналогов подобных протезов. Предполагается, что стоимость персонифицированного протеза не будет превышать 50 тысяч рублей.

Еще один проект из области имплантации, разработанный в самарском медуниверситете, это дентальные импланты из металлорезины. Подобная разработка может быть использована в сложных случаях, когда у больных наблюдается, например, остеопороз. Дентальный имплант на основе металлорезины обладает биосовместимостью, гипоаллергенностью и "амортизирующими" свойствами, то есть имеет небольшую подвижность, как зуб человека. Сейчас специалисты занимаются поиском инвестора, который мог заняться серийным производством разработки.