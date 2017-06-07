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РИА Наука
РИА Наука

Палеонтологи: современные люди появились 300 тысяч лет назад

20:3007.06.2017
(обновлено: 20:33 07.06.2017)
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© Фото : Shannon McPherron, MPI EVA LeipzigЖан-Жак Ублин в момент открытия одного из черепов древнейших кроманьонцев ЗемлиЖан-Жак Ублин в момент открытия одного из черепов древнейших кроманьонцев Земли
© Фото : Shannon McPherron, MPI EVA Leipzig

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в Марокко древнейшие на сегодня останки современных людей, Homo sapiens, возраст которых насчитывает как минимум 300 тысяч лет и говорит о том, что люди появились намного раньше, чем было принято считать, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Эти древние гоминиды, особенно одна из женщин, если одеть их в современную одежду, причесать и выпустить в толпу современных людей, абсолютно не выделялись бы на их фоне. Они бы выглядели совершенно нормальными в глазах обывателей, и выбивались бы из толпы лишь необычно вытянутым черепом и "коренастым" телом, заметным для профессиональных антропологов", — рассказывает Жан-Жак Ублин (Jean-Jacques Hublin) из Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия).

Темные века человечества

До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали,  что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев. Первые люди, как показывали раскопки, проникли на Ближний Восток примерно 70 тысяч лет назад, а в Европу – около 45 тысяч лет назад.

Доисторический неандерталец
© AP Photo / Martin Meissner
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С другой стороны, находки последних лет и генетические исследования говорят о том, что люди могли покинуть Африку гораздо раньше, как минимум 130 тысяч лет назад, и контактировать с неандертальцами на протяжении долгого времени. Более того, на роль прародины человечества сегодня так же претендует и Южная Африка, в пещерах которой ученые недавно нашли кроманьонские орудия труда возрастом в 150 тысяч лет и останки Homo naledi, потенциальных предков человека, живших в пещере Наледи около 330 тысяч лет назад.

Ублин и его коллеги заявляют, что на самом деле ни тот, ни другой регион не может претендовать на роль "прародины" человечества, опираясь на находки, которые они совершили в местечке Джебель Ируд на северо-западе Марокко.

Первые раскопки, как рассказывает Ублин, начались здесь еще в 1960 годах, когда местные шахтеры, разрабатывавшие залежи пирита, случайно натолкнулись на пласт осадочных пород, в котором они нашли череп и другие останки людей, каменные орудия труда, относящиеся к среднему палеолиту, и множество костей газелей, антилоп гну и других животных.

Зубы кроманьонцев, найденные в пещере Фунянь
© Фото : S. Xing, X-J. Wu
Первые люди проникли в Китай уже 80 тысяч лет назад, выяснили ученые

Черепа и кости людей, найденные в этой шахте, были очень похожи на останки современных Homo sapiens и неандертальцев, из-за чего главный геолог шахты и ученые из университета Рабата, которым он передал этот останки, не придали им особого внимания. Они посчитали, что эти кроманьонцы или неандертальцы были захоронены в почве достаточно недавно, около 40 тысяч лет назад, в эпоху колонизации Земли первыми племенами людей.

Как рассказывает Ублин, его команда начала проводить раскопки в Джебель Ируд в 2004 году, пытаясь найти новые останки людей, классифицировать их и вычислить их возраст. В общей сложности ученым удалось найти 22 фрагмента человеческих черепов и костей, принадлежавших пяти разным индивидам – одному мужчине, двум детям и двум женщинам.

Палеонтологический панафриканизм

Форма костей и особенно черепа, как вспоминает ученый, сразу указали на то, что они имеют дело с древними Homo sapiens, а не неандертальцами или предположительными общими предками человека и первых "аборигенов Европы". Жители Джебель Ируд в целом напоминали современных людей, за исключением того, что они обладали более плотным телосложением, слегка вытянутым черепом и менее развитым мозгом.

Это открытие заставило палеонтологов обратиться за помощью к физикам, которые помогли им точно измерить даты захоронения черепов и костей по долям изотопов урана и других тяжелых элементов, содержавшихся внутри орудий труда, обожженных в очагах жителей Джебель Ируд.

Когда Ублин и его коллеги увидели эти даты, они поняли, что на самом деле они имеют дело с потенциально древнейшими останками современных людей на Земле – их возраст превышал 300 тысяч лет, что на 100 тысяч лет больше возраста древнейших останков людей из Эфиопии.

Это открытие, как отмечает палеонтолог, полностью переворачивает наши представления об эволюции человечества. Получается, что современные люди распространились и существовали в трех разных концах Африки уже 300 тысяч лет назад. Это, соответственно, говорит о том, что вид Homo sapiens возник гораздо раньше, чем считалось ранее — как минимум за несколько десятков тысяч лет до отметки в 300 тысяч лет и не раньше, чем 650 тысяч лет назад, когда разделились предки неандертальцев и людей.

Модель древнего Homo Sapiens. Архивное фото
© Фото : Trustees of the Natural History Museum, London 2014
Ученые нашли останки древнейшего представителя рода Homo в Эфиопии

"Люди часто не понимают, что есть два совершенно разных вопроса – происхождение нашего вида, Homo sapiens, и появление современных людей, абсолютно похожих на нас. Наше открытие касается лишь первого вопроса, и мы только говорим о том, что люди начали распространяться по Африке раньше, чем 300 тысяч лет назад. Возможно, что какая-то "колыбель человечества" существовала, но у нас пока нет никаких намеков на то, где она может быть – на юге, на востоке, а может и на севере Африки", — пояснил ученый в беседе с РИА "Новости".

По словам Ублина, проблема на самом деле может быть еще более широкой – вполне возможно, что метафорических "садов Эдема", где появились первые люди, не существовало, и что современные люди являются продуктом "совместной" эволюции нескольких популяций представителей рода Homo. Они могли контактировать друг с другом и жить в разных уголках Африки, периодически попадая в изоляцию из-за формирования и исчезновения пустынь.

"Мы предполагаем, что ранние люди существовали во всех регионах Африки и постепенно эволюционировали в сторону роста и усложнения их мозга, периодически обмениваясь генами в периоды благоприятного климата. И поэтому мы считаем, и в прошлом я придерживался противоположного мнения, что каких-то одиночных "садов Эдема" не существовало. Если они и были, то тогда ими следует называть всю Африку в целом", — заключает Ублин.

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