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РИА Наука
РИА Наука

NASA показало первый внедорожник для покорителей Марса

18:0907.06.2017
(обновлено: 18:10 07.06.2017)
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© NASA / Kim ShiflettПрототип автомобиля для Марса Mars Rover в Космическом центре имени КеннедиПрототип автомобиля для Марса Mars Rover в Космическом центре имени Кеннеди
© NASA / Kim Shiflett

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Сергей Белоусов. На выставке Summer of Mars ("Лето на Марсе"), проходящей в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, США, НАСА представило прототип автомобиля для Красной планеты. Машину назвали незамысловато: Mars Rover, читай — марсоход.

Родом из блокбастеров

Концепт впечатляет своими размерами: его длина — 8,5 метра, высота — 3,4 метра, а ширина — 4 метра. Если поставить вплотную друг к другу два лондонских двухэтажных автобуса, то они будут лишь немногим выше и шире Mars Rover.

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© NASA / JPL-Caltech
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На строительство прототипа в NASA потратили пять месяцев, а помогали им в этом парни из голливудской компании Parker Brothers: те самые, что рисовали мотоциклы со светящимися полосами для блокбастера "Трон: Наследие". Поэтому Mars Rover не похож ни на один марсоход или луноход, сконструированные ранее. Его корпус почти полностью сделан из композитов и алюминия — очень легких материалов, благодаря которым масса марсианского внедорожника составляет всего 2,7 тонны. Примерно столько же весит Toyota Land Cruiser 200 или микроавтобус вроде Volkswagen Multivan.

За почти 13 лет путешествий по Красной планете марсоход "Оппортьюнити" не проехал и 50 км, термин "космическая скорость" для него — это менее полукилометра в неделю. Концепт Mars Rover сможет развивать свыше 100 км/ч, что позволит устраивать на Марсе настоящие гонки. Но разработчики и там пытаются ввести скоростные ограничения: по словам создателей, рабочая скорость внедорожника не будет превышать 25 км/ч.

​Передвигаться по красному песку, выезжать из кратеров и преодолевать высохшие русла марсианских водоемов концепт будет при помощи шести колес диаметром 50 дюймов. Размер хоть и гигантский, но встречается и на Земле на различных тюнингованных внедорожниках. Однако строение и форма колес марсианского джипа уникальные. Вместо привычных шин тут резиновые накладки, налепленные на алюминиевые диски, поэтому комфорта в движении ждать не стоит. Поверхность дисков не сплошная, что позволит мгновенно очищать механизмы от песка.

В движение Mars Rover приводится электродвигателем, питающимся от комплекта батарей мощностью 700 вольт. Отсутствие инфраструктуры для зарядки электрокаров на Марсе не должно стать проблемой для концепта: электрическую энергию будут собирать солнечные панели.

Задачи

По словам одного из космонавтов NASA, первый человек, который окажется на поверхности Марса, сейчас учится в колледже или служит в армии. Ему примерно 18 лет. В экипаже Mars Rover должно быть четыре астронавта, один из которых будет выполнять функции водителя. Как утверждают разработчики, управлять прототипом так же легко, как и любым современным внедорожником, отдельно привыкать ни к чему не нужно. Однако кокпит больше напоминает кабину самолета, чем легкового автомобиля. Обзор изнутри ограничен узкими стеклами, поэтому перед водителем находится множество дисплеев, на которые поступают изображения с наружных камер. Отдельные объективы установлены у каждого из шести колес.

Внутрь пассажиры попадают через задние распашные двери и сразу же оказываются в лабораторном отсеке. Здесь оборудованы камеры для проведения опытов с марсианскими породами и, если повезет, живыми организмами. Во время движения ставить эксперименты не получится, поэтому лаборатория может быть отсоединена от шасси и оставлена в любом подходящем для этого месте.

Настоящие космоходы

В рамках участия в конкурсе Google Lunar X-Prize инженеры Audi разработали луноход Lunar Quattro, который сразу же поехал… сниматься в кино. Аппарат дебютировал в фильме "Чужой. Завет" Ридли Скотта, но, в отличие от Mars Rover, одним лишь участием в блокбастере его жизнь не закончится. Этот самоходный электромобиль действительно отправится в космос.

© AUDI AG Лунный ровер Audi lunar quattr
© AUDI AG
Лунный ровер Audi lunar quattr

На Луну будет доставлено два идентичных компактных аппарата массой 30 кг каждый. Оба они оснащены солнечными панелями, электромотором и четырьмя камерами, способными снимать панорамные и трехмерные изображения.

© NASA / JPL-Caltech/MSSSОчередное "селфи" марсохода Curiosity
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Очередное "селфи" марсохода Curiosity

С 2012 года на Марсе работает "Кьюриосити". Проще перечислить, чего эта передвижная лаборатория не умеет, чем рассказывать о ее возможностях. Однако самая впечатляющая способность машины — делать селфи и много других снимков и видео высокого разрешения, которыми нынче завален интернет.

© NASAАмериканский астронавт Юджин Сернан на лунном автомобиле
© NASA
Американский астронавт Юджин Сернан на лунном автомобиле

В конце 1960-х корпорация Boeing разработала четырехколесный электромобиль для поездок по Луне. Вездеход стал участником экспедиций "Аполлон-15", "Аполлон-16" и "Аполлон-17". Эта машина не могла ездить сама, для ее передвижения нужен был водитель-астронавт, который управлял ею при помощи палки-джойстика. Максимальное расстояние, пройденное лунным автомобилем, составило 36 км, а самая высокая скорость по лунной поверхности — 18 км/ч. Пока этот рекорд не побит, но, может быть, как раз Mars Rover сумеет это сделать.

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