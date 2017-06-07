Британские ученые выяснили, как можно повысить креативность человека

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Британские нейрофизиологи смогли повысить креативность нескольких добровольцев и научили их мыслить нестандартно, стимулируя особую зону в их мозге, управляющую машинальными действиями, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Как правило, мы решаем проблемы, используя те правила и закономерности, которые уже имеются в нашем багаже знаний, и заднебоковая префронтальная кора играет ключевую роль в "автоматизации" таких решений. При столкновении с новыми проблемами, требующими совсем иного мышления, она с треском проваливается и блокирует нашу креативность. Для обхода этого "блока" нам нужно ослабить те нормы, которые мы раньше выучили", — рассказывает Кэролайн Луфт (Caroline Luft) из университета Королевы Марии в Лондоне (Великобритания).

Эксперименты последних лет показывают, что стимуляция мозга при помощи магнитных и электрических полей может заметно менять его работу как в позитивную, так и в негативную сторону.

К примеру, четыре года назад британские ученые смогли заметно улучшить арифметические способности нескольких добровольцев, стимулируя их мозг особым генератором электрических полей, который повышал пластичность нервных клеток в их коре. В ходе последующих опытов ученым удалось заставить людей забыть неприятные воспоминания, улучшить их память или притупить религиозные чувства, стимулируя другие регионы мозга.

Луфт и ее коллеги обнаружили, что стимуляция мозга может заметно повысить креативность человека и сделать его более склонным к принятию нестандартных решений и формулированию оригинальных мыслей, наблюдая за поведением шести десятков добровольцев, через череп и кору мозга которых они пропускали слабые электрические импульсы.

Участники эксперимента, как рассказывают исследователи, должны были решить несколько простых арифметических задач, сформулированных неортодоксальным способом – все цифры и математические операторы были не написаны ручкой на бумаге, а выложены из спичек. Ответ на многие из этих задач нельзя было найти математическим путем, но его можно было достичь, поменяв положение спичек. К примеру, одну из самых простых таких задач доброволец мог решить, поменяв знак "+" на "=", повернув всего одну спичку.

Как обнаружили британские нейрофизиологи, блокировка работы одного из регионов мозга, так называемой заднебоковой префронтальной коры, заметно повышала креативность участников опытов и помогала им быстрее и чаще решать подобные задачи. Это, как считают ученые, связаны с тем, что этот участок коры отвечает за работу "машинальных" способностей, в том числе и арифметики, и мешает человеку мыслить вне ее правил, усвоенных еще в начальной школе.

Что интересно, временное "отключение" этого участка коры имело не только плюсы, но и минусы – добровольцы, проходившие подобную стимуляцию, заметно хуже решали сложные задачи, требующие умения запоминать и каталогизировать информацию. Поэтому, как признают сами исследователи, бездумной стимуляции этой части коры стоит избегать.

"Любые применения этой методики для повышения креативности тех или иных людей должны учитывать то, как стимуляция мозга в целом влияет на работу мозга, а не только ее плюсы, о которых часто говорят компании, продающие подобные стимуляторы несведущей публике. Не думаю, что мы скоро все начнем носить электрические шляпы и будем постоянно стимулировать мозг в надежде ускорить работу мозга", — заключает Луфт.