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РИА Наука
РИА Наука

Британские ученые выяснили, как можно повысить креативность человека

15:5607.06.2017
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© Фото : Dr Luft/QMULДевушка-доброволец решает нетрадиционную арифметическую задачуДевушка-доброволец решает нетрадиционную арифметическую задачу
© Фото : Dr Luft/QMUL

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Британские нейрофизиологи смогли повысить креативность нескольких добровольцев и научили их мыслить нестандартно, стимулируя особую зону в их мозге, управляющую машинальными действиями, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Как правило, мы решаем проблемы, используя те правила и закономерности, которые уже имеются в нашем багаже знаний, и заднебоковая префронтальная кора играет ключевую роль в "автоматизации" таких решений. При столкновении с новыми проблемами, требующими совсем иного мышления, она с треском проваливается и блокирует нашу креативность. Для обхода этого "блока" нам нужно ослабить те нормы, которые мы раньше выучили", — рассказывает  Кэролайн Луфт (Caroline Luft) из университета Королевы Марии в Лондоне (Великобритания).

Эксперименты последних лет показывают, что стимуляция мозга при помощи магнитных и электрических полей может заметно менять его работу как в позитивную, так и в негативную сторону.

Доброволец проходит сеанс электростимуляции мозга, одновременно решая задачи в уме
© Фото : Snowball et al. / Current Biology
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К примеру, четыре года назад британские ученые смогли заметно улучшить арифметические способности нескольких добровольцев, стимулируя их мозг особым генератором электрических полей, который повышал пластичность нервных клеток в их коре. В ходе последующих опытов ученым удалось заставить людей забыть неприятные воспоминания, улучшить их память или притупить религиозные чувства, стимулируя другие регионы мозга.

Луфт и ее коллеги обнаружили, что стимуляция мозга может заметно повысить креативность человека и сделать его более склонным к принятию нестандартных решений и формулированию оригинальных мыслей, наблюдая за поведением шести десятков добровольцев, через череп и кору мозга которых они пропускали слабые электрические импульсы.

Участники эксперимента, как рассказывают исследователи, должны были решить несколько простых арифметических задач, сформулированных неортодоксальным способом – все цифры и математические операторы были не написаны ручкой на бумаге, а выложены из спичек.  Ответ на многие из этих задач нельзя было найти математическим путем, но его можно было достичь, поменяв положение спичек. К примеру, одну из самых простых таких задач доброволец мог решить, поменяв знак "+" на "=", повернув всего одну спичку.

Нейроны в головном мозге человека
© Fotolia / SSilver
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Как обнаружили британские нейрофизиологи, блокировка работы одного из регионов мозга, так называемой заднебоковой префронтальной коры, заметно повышала креативность участников опытов и помогала им быстрее и чаще решать подобные задачи. Это, как считают ученые, связаны с тем, что этот участок коры отвечает за работу "машинальных" способностей, в том числе и арифметики, и мешает человеку мыслить вне ее правил, усвоенных еще в начальной школе.

Что интересно, временное "отключение" этого участка коры имело не только плюсы, но и минусы – добровольцы, проходившие подобную стимуляцию, заметно хуже решали сложные задачи, требующие умения запоминать и каталогизировать информацию. Поэтому, как признают сами исследователи, бездумной стимуляции этой части коры стоит избегать.

Распятие и свечи
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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"Любые применения этой методики для повышения креативности тех или иных людей должны учитывать то, как стимуляция мозга в целом влияет на работу мозга, а не только ее плюсы, о которых часто говорят компании, продающие подобные стимуляторы несведущей публике. Не думаю, что мы скоро все начнем носить электрические шляпы и будем постоянно стимулировать мозг в надежде ускорить работу мозга", — заключает Луфт.

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