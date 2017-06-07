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РИА Наука
РИА Наука

Все планеты у красных карликов могут быть безжизненными, заявляют ученые

13:3807.06.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, NASA/ESA/G. Bacon (STScI)Красные карлики могут вырабатывать серии слабых вспышек, способные уничтожить атмосферу у потенциальных двойников ЗемлиКрасные карлики могут вырабатывать серии слабых вспышек, способные уничтожить атмосферу у потенциальных двойников Земли
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, NASA/ESA/G. Bacon (STScI)

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Длительные наблюдения за красными карликами показали, что фактически все эти звезды вырабатывают большое число малых вспышек, способных уничтожить атмосферу и жизнь на планетах, вращающихся вокруг них, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"У нас возник вопрос – что если подобные планеты бомбардируются не большими, но редкими корональными выбросами, а относительно небольшими, но при этом достаточно мощными вспышками. Возможно, что их совокупность окажет сильное влияние на способность планет поддерживать жизнь", — рассказывает Скотт Флеминг (Scott Fleming) из Института космического телескопа в Балтиморе (США).

За прошлый год ученые нашли сразу несколько планет, которые претендуют если не на звание "двойника Земли", то ее "сестер" или "кузин". Первая планета была найдена у ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра, а три других – в звездной системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, которую населяет сразу семь землеподобных планет.

Планета LHS 1140b в созвездии Кита, где может существовать жизнь
© M. Weiss/CfA
Астрономы нашли в созвездии Кита "большую сестру" Земли

Все эти планеты объединяет то, что они обладают небольшими размерами, находятся в "зоне жизни" – на орбите, где вода может существовать в жидком виде, и вращаются вокруг красных карликов. Последний пункт является одновременно и плюсом, и минусом – красные карлики живут очень долго, что оставляет много времени для зарождения жизни, но некоторые из них имеют крайне беспокойный характер в юности и вырабатывают множество вспышек.

Флеминг и его коллеги решили проверить, как часто подобные вспышки происходят на поверхности типичных красных карликов, проанализировав архив данных, собранных ультрафиолетовым телескопом GALEX во время его работы на орбите с 2003 по 2012 год.

Так художник представил себе семь планет системы TRAPPIST-1
© NASA / JPL-Caltech
NASA обнаружило семь потенциально пригодных для жизни планет

Данный аппарат НАСА, как рассказывают ученые, непрерывно следил за миллионами отдельных звезд и галактик и отслеживал все небольшие изменения в их яркости. Это позволило Флемингу и его коллегам проследить за тем, как часто происходили вспышки на поверхности красных карликов, подобных TRAPPIST-1 и звезде LHS-1140, у которых недавно были найдены потенциальные "двойники" Земли.

В общей сложности ученым удалось обнаружить следы нескольких сотен вспышек на поверхности нескольких десятков красных карликов, чьи сила и продолжительность варьировались в очень широких пределах. По словам астрономов, они открыли как и сверхмощные выбросы, аналоги которых на Солнце не происходили в последние 200-300 лет, так и относительно слабые вспышки, аналогичные по силе тем, которые возникают на поверхности Солнца каждый день.

Синхронизированное вращение семи планет системы TRAPPIST-1
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Астрономы открыли семь планет, связанных гравитационной цепью

В отличие от Земли, которой такие вспышки не угрожают, планеты на орбитах у TRAPPIST-1 или LHS-1140 будут находиться в серьезной опасности, так как они находятся в десятки  раз ближе к светилу, чем наша планета. Даже слабые вспышки и связанные с ними всплески ультрафиолета, как объясняют ученые, будут уничтожать озоновый слой, разрушать атмосферу и проникать к поверхности планеты, что сделает вероятность зарождения жизни там крайне малой.

Окончательный ответ на этот вопрос, как подчеркивают ученые, мы сможем получить очень скоро, в 2018 году, когда на орбиту будет выведен телескоп "Джеймс Уэбб", способный получить фотографии этих планет и изучить состав их атмосферы. Эти данные помогут понять, действительно ли планеты у TRAPPIST-1 и LHS-1140 являются безжизненными или нет.

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