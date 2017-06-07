США
7.067 июня13:07МСК
USD56.59-0.09
EUR63.72-0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, кто больше всего боится исламских экстремистов

12:2507.06.2017
02640
© AP Photo / Militant websiteБоевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке СирииБоевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Militant website

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Израильские психологи провели необычный соцопрос, который показал, что "исламское государство" и другие группировки экстремистов, запрещенные в России, вызывают больше всего страха среди малообеспеченных слоев населения, женщин и ветеранов войн, говорится в статье, опубликованной в журнале Stress and Health.

"ИГИЛ является очень небольшой организацией, которая при этом умеет очень эффективно использовать террор и масс-медиа. Существование ИГ уже заставило многие западные страны поменять свои подходы к безопасности. Я решил изучить, как угроза существования ИГ влияет на уровень беспокойства среди израильтян", — рассказывает Яков Хоффман из университета Бар-Илан в Рамат-гане (Израиль).

Исламское государство Ирака и Леванта, экстремистская группировка, запрещенная в России и большинстве цивилизованных стран, стала широко известной публике в начале 2014 года после публикации в глобальной сети серии пропагандистских видеороликов с показательными казнями "неверных" и обещаниями создать глобальный халифат.

Боевики группировки Исламское государство
© AP Photo / Militant Website
Ученые назвали женщин секретом "сетевой" живучести ИГ

Стремительное расширение границ подконтрольных ИГИЛ территорий в Ираке и Сирии заставило международное сообщество очень серьезно относиться к этой группировке, чья численность насчитывала в пик ее могущества всего около 60 тысяч боевиков. В дальнейшем ИГИЛ не снизил своей медиа-активности, в том числе и благодаря разветвленной сети сторонников группировки в российских и зарубежных соцсетях, и сегодня фактически все люди на Земле знают о существовании "халифата".

Хоффман заинтересовался тем, как освещение "деятельности" этой экстремистской группировки и публикация ее пропагандистских материалах в СМИ может влиять на психологию людей, принадлежащим к разным социальным и экономическим слоям населения. Для ответа на этот вопрос он набрал группу из тысячи добровольцев, живущих на территории Израиля, и опросил их на тот счет, что они знают об "исламском государстве", насколько они опасаются его атак и как они узнали об его существовании и активности.

Члены Ирландской республиканской армии в масках. Архивное фото
© AP Photo / David Caulkin
Ученые: скука заставляет людей становиться неонацистами и игиловцами

Как объясняет Хоффман, он выбрал Израиль для проведения подобного исследования по той причине, что его родина на протяжении долгого времени граничила с регионами Сирии, подконтрольными ИГИЛ, и  угроза терактов и прямых атак террористов была не столь низкой, как в Европе или США. Кроме того, главари "исламского государства" неоднократно обещали "продолжить Холокост" и стереть Израиль с карты Ближнего Востока.

Опросы, проведенные им среди израильтян, показали, что больше всего боевиков ИГИЛ опасаются самые незащищенные и бедные слои населения, а также женщины и люди с низким уровнем психологической стойкости, в том числе ветераны войн с "афганским синдромом".

Для таких людей угроза терактов и нападений со стороны "халифата" была чем-то большим, чем просто очередным источником террористической опасности, и страх и беспокойство, связанные с существованием ИГИЛ, проникали во все остальные аспекты их жизни. По этой причине они считали ИГИЛ в несколько раз более опасной угрозой для себя, чем другие участники соцопросов, считавшие исламистов почти незаслуживающими внимания.

Боевики террористической группировки Исламское государство на границе Сирии и Ирака
© AFP 2017 / ALBARAKA NEWS
Ученые из США раскрыли 196 центров вербовки ИГ в ВКонтакте

Причиной развития этого отношения являлись две вещи – публикация большого количества пропагандистских видеороликов и других материалов исламистов в СМИ, которые читали или смотрели эти люди, а также низкий уровень оптимизма и уверенности в жизни. Как считает Хоффман, ограничение первого и борьба со вторым поможет снизить тот ущерб, который ИГ наносит психическому здоровью израильтян и жителей других стран с высоким уровнем террористической угрозы.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена