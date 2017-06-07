Ученые выяснили, кто больше всего боится исламских экстремистов

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Израильские психологи провели необычный соцопрос, который показал, что "исламское государство" и другие группировки экстремистов, запрещенные в России, вызывают больше всего страха среди малообеспеченных слоев населения, женщин и ветеранов войн, говорится в статье, опубликованной в журнале Stress and Health.

"ИГИЛ является очень небольшой организацией, которая при этом умеет очень эффективно использовать террор и масс-медиа. Существование ИГ уже заставило многие западные страны поменять свои подходы к безопасности. Я решил изучить, как угроза существования ИГ влияет на уровень беспокойства среди израильтян", — рассказывает Яков Хоффман из университета Бар-Илан в Рамат-гане (Израиль).

Исламское государство Ирака и Леванта, экстремистская группировка, запрещенная в России и большинстве цивилизованных стран, стала широко известной публике в начале 2014 года после публикации в глобальной сети серии пропагандистских видеороликов с показательными казнями "неверных" и обещаниями создать глобальный халифат.

Стремительное расширение границ подконтрольных ИГИЛ территорий в Ираке и Сирии заставило международное сообщество очень серьезно относиться к этой группировке, чья численность насчитывала в пик ее могущества всего около 60 тысяч боевиков. В дальнейшем ИГИЛ не снизил своей медиа-активности, в том числе и благодаря разветвленной сети сторонников группировки в российских и зарубежных соцсетях, и сегодня фактически все люди на Земле знают о существовании "халифата".

Хоффман заинтересовался тем, как освещение "деятельности" этой экстремистской группировки и публикация ее пропагандистских материалах в СМИ может влиять на психологию людей, принадлежащим к разным социальным и экономическим слоям населения. Для ответа на этот вопрос он набрал группу из тысячи добровольцев, живущих на территории Израиля, и опросил их на тот счет, что они знают об "исламском государстве", насколько они опасаются его атак и как они узнали об его существовании и активности.

Как объясняет Хоффман, он выбрал Израиль для проведения подобного исследования по той причине, что его родина на протяжении долгого времени граничила с регионами Сирии, подконтрольными ИГИЛ, и угроза терактов и прямых атак террористов была не столь низкой, как в Европе или США. Кроме того, главари "исламского государства" неоднократно обещали "продолжить Холокост" и стереть Израиль с карты Ближнего Востока.

Опросы, проведенные им среди израильтян, показали, что больше всего боевиков ИГИЛ опасаются самые незащищенные и бедные слои населения, а также женщины и люди с низким уровнем психологической стойкости, в том числе ветераны войн с "афганским синдромом".

Для таких людей угроза терактов и нападений со стороны "халифата" была чем-то большим, чем просто очередным источником террористической опасности, и страх и беспокойство, связанные с существованием ИГИЛ, проникали во все остальные аспекты их жизни. По этой причине они считали ИГИЛ в несколько раз более опасной угрозой для себя, чем другие участники соцопросов, считавшие исламистов почти незаслуживающими внимания.

Причиной развития этого отношения являлись две вещи – публикация большого количества пропагандистских видеороликов и других материалов исламистов в СМИ, которые читали или смотрели эти люди, а также низкий уровень оптимизма и уверенности в жизни. Как считает Хоффман, ограничение первого и борьба со вторым поможет снизить тот ущерб, который ИГ наносит психическому здоровью израильтян и жителей других стран с высоким уровнем террористической угрозы.