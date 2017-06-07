Госпремию в области науки присудили за теорию роста черных дыр

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Госпремию РФ за создание теории дисковой аккреции вещества на черные дыры присудили Николаю Шакуре и Рашиду Сюняеву, соответствующий указ озвучил на брифинге в среду помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Кроме того, госпремию в области науки и технологии за 2016 год получат Юрий Батурин, Владимир Богданов и Анатолий Нуряев за создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири.

Премия также была присуждена Амирану Ревишвили, Александру Караськову и Евгению Покушалову за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушением ритма сердца.

"Совет стремится, чтобы было представлено не только одно направление, не только один сектор, действительно, есть выдающиеся ученые (среди получивших госпремии)", — отметил Андрей Фурсенко.

По его словам, труд российских ученых является "самой цитируемой работой по астрофизике в мире".

Фурсенко сообщил, что размер премии составляет 5 миллионов рублей. В случае если премия по одной номинации достается нескольким ученым или деятелям культуры, они "по-братски делят ее между собой".

Как уточнил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, "как правило, эти деньги идут на благотворительность".

По традиции награждение лауреатов госпремией пройдет в Кремле в День России, 12 июня.