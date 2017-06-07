Китай и Россия обсуждают сотрудничество в рамках лунных программ

ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости, Жанна Манукян, Анна Раткогло. Китай и РФ обсуждают возможность сотрудничества в проектах по исследованию Луны, заявил РИА Новости директор департамента международного сотрудничества Китайского национального космического управления (CNSA) Сюй Яньсун.

"Мы пытаемся сотрудничать по лунной программе, потому что у Китая есть миссии "Чанъэ-4", "Чанъэ-5", "Чанъэ-6", у России есть "Луна-26", "Луна-27", "Луна-28". Это очень похожие миссии, и мы обсуждаем с Россией возможное сотрудничество в рамках этих проектов на системном уровне или на завершающей стадии", — сказал Сюй Яньсун на полях международной конференции по исследованию космоса GLEX-2017.

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6").