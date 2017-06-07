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РИА Наука
РИА Наука

Даже небольшие дозы алкоголя атрофируют мозг, выяснили ученые

11:0407.06.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПосетитель разливает водку в пивном бареПосетитель разливает водку в пивном баре
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Употребление даже небольших порций алкоголя, соответствующих одной бутылке пива в неделю, ведет к атрофии центра памяти в мозге и к ухудшению его работы в целом, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале BMJ.

"Результаты нашего исследования говорят о том, что текущие нормы потребления алкоголя в США и в Британии являются слишком высокими – они позволяют людям выпивать около 240 грамм спиртного в неделю. Мы выяснили, что атрофия гиппокампа начинается уже при употреблении 140 грамм алкоголя", — рассказывает Аня Топивала (Anya Topiwala) из Оксфордского университета (Великобритания).

Достаточно давно некоторые медики и ученые считают, что умеренное употребление алкоголя, несколько бокалов вина или стаканов пива в неделю, не является опасным для здоровья человека. Более того, некоторые исследования, проведенные в последние 10 лет, показывают, что люди, пьющие подобные порции спиртного, заметно реже страдают от болезней сердца и сосудов и быстрее продвигаются по карьерной лестнице.

Крепкий алкоголь
© Fotolia / Ahileos
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Топивала и ее коллеги решили проверить, так ли это на самом деле, проанализировав статистику, которую британские медицинские службы собирали на протяжении последних 30 лет при наблюдениях за людьми в возрасте от 40 лет и старше. В эти данные входило не только то, как много алкоголя пили британские мужчины и женщины, но и фотографии их мозга.

Ученые случайным образом отобрали примерно 550 из них и провели несколько опросов среди этих людей, проверяя их память и сообразительность на протяжении последних пяти лет. После этого исследователи объединили полученные данные и попытались понять, влияет ли алкоголь на "внешние" проявления работы нашего мозга и на его внутреннюю структуру.

Алкоголь. Архивное фото
© Fotolia / Ahileos
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Вопреки общепринятым представлениям о пользе умеренного употребления спиртного, команде Топивалы не удалось найти никаких признаков того, что употребление совсем небольших порций спиртного – меньше 70 грамм в неделю – вело к сколь-либо заметным улучшениям в работе мозга.

С другой стороны, употребление более 140 грамм спиртного уже начинало негативно сказываться на работе мозга. Люди, выпивавшие такое количество алкоголя, имели более "рыхлый" гиппокамп, центр памяти, чем их непьющие сверстники, и хуже себя проявляли в тестах на память и сообразительность. Кроме того, у них атрофировались и другие регионы мозга, в том числе его белое вещество в больших полушариях, а также они могли назвать меньше слов на одну букву, чем трезвенники.

Алкогольные напитки
© Fotolia / Brent Hofacker
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Сила всех этих эффектов, как подчеркивают ученые, постепенно росла вместе с количеством выпитых спиртных напитков, что указывает на прямую связь между алкоголем и атрофией нервной системы. Это, по мнению Топивалы и ее коллег, следует учитывать всем здравоохранительным службам мира при формулировке стратегий по борьбе с алкоголизмом и его последствиями для здоровья людей.

"Как врачам стоит донести эту информацию до их пациентов? Эта статья показывает, что позитивные эффекты от употребления алкоголя, если они и существуют, характерны только для крайне малых доз спиртного. У нас остается все меньше поводов считать, что умеренное употребление алкоголя является нормальной и полезной для здоровья вещью", — комментирует открытие Киллиан Уэлч (Killian Welch), британский нейрофизиолог из Королевского госпиталя Эдинбурга.

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