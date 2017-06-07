SpaceX сообщила, когда запустит космический беспилотник для ВС США

ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Американский космический беспилотник X-37B отправится в пятый полет в августе 2017 года на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX, сообщает портал Space Flight Now.

Аппарат, который выводится в космическое пространство ракетой-носителем, а приземляется самостоятельно на взлетно-посадочной полосе, называют "мини спейс шаттлом". Содержание его четырех предыдущих миссий, суммарная продолжительность которых превышает две тысячи дней, засекречено. Предполагается, что аппарат занимается сбором данных для научной и космической программы США.

О планах по отправке пятой миссии беспилотника на ракете в августе на прошедших во вторник слушаниях в сенате сообщила министр ВС США Хизер Уилсон. До настоящего времени запуск X-37B осуществляла компания United Launch Alliance на ракете-носителе Atlas V.

Как сообщает издание, аппарат, размах крыла которого составляет 4,5 метра при длине в 8,9 метров и весе в пять тон, создан компанией Boeing. Во флоте ВС США два идентичных аппарата X-37B. Обычно беспилотный корабль работает на высоте 320-400 километров на Землей.

Четвертая миссия X-37B, продолжавшаяся 718 дней, завершилась 7 мая.