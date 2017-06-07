НАСА не собирается выходить из участия в МКС до 2024 года

ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости, Анна Раткогло, Жанна Манукян. НАСА высоко ценит сотрудничество в рамках Международной космической станции (МКС) и не намерено покидать проект до 2024 года, заявила РИА Новости старший советник по исследованиям и космическим операциям НАСА Кэтлин Лоурини.

Ранее астронавт НАСА Базз Олдрин – "второй человек на Луне" — призвал американское космическое агентство отказаться от эксплуатации МКС и направить имеющиеся ресурсы на развитие марсианской программы.

"Нет, нет (не собираемся — ред.), мы привержены участию в проекте МКС и этому международному партнерству", – сказала Лоурини, отвечая на вопрос о том, могут ли США выйти из проекта МКС до 2024 года.